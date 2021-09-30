Назван лучший полноприводный кроссовер с пробегом

Клиренс в 200 см, хорошая имитация блокировок, муфта Haldex пятого поколения... Плюс к этому - отменные повадки на асфальте и вполне надежные агрегаты. Догадались, о чем мы?

Кроссоверы, обладающие энергоемкой подвеской и крупными колесами по понятным причинам обретают в России все большую популярность. За десяток лет среди новых машин доля кроссоверов удвоилась и достигла 48%, а на рынке машин с пробегом треть всех предложений — кроссоверы. При этом 70% всех проданных кроссов — с полным приводом, который в России тоже оказывается кстати в любое время года.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил все предложения по кроссоверам 4х4 на рынке авто с пробегом. В рассмотрение брались заведомо рабочие варианты: возраст 4–6 лет, пробег до 120 тысяч км, автоматически подключаемый полный привод — и самые доступные предложения по рынку.

Один из лучших вариантов на вторичке

Результаты получились довольно любопытными, но в чем-то — вполне ожидаемыми. Один из самых удачных кандидатов — это рестайлинговый Volkswagen Tiguan первого поколения.

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Да, если закладывать бюджет до миллиона, то машину в возрасте 5–6 лет удастся найти только битую. Но репутация у Тигуана очень высока, несмотря на некоторые вопросы к агрегатам.

Какую предпочесть модификацию?

МКП на Тигуанах весьма надежна, но она идет только в паре с младшим движком 1.4 TSI (150 л.с.), и такие версии на рынки очень редки. А машина с проблемным роботом DSG вам не попадется вовсе — временной диапазон не тот. К классическому автомату Aisin, работающему в паре с бензиновыми 2.0 (170, 180 л.с.) и дизельными 2.0 (140 л.с.), претензий минимум.

Ресурс и проблемы

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Сами 2-литровые моторы вполне способны выходить до 300–350 тысяч км, но проблем подкинуть все же могут. Бензиновые склонны к закоксовке и засорению дросселя, имеют слабый привод ГРМ и требуют от хозяина внимания к еще нескольким нюансам.

Дизель не переносит некачественное топливо. Однако именно он, вероятно, является самым верным вариантом.

Полный расклад по таким Тигуанам, и другие достойные полноприводные кроссоверы на вторичке, а также подробная разбивка по актуальным ценам — в материале Сергея Зиновьева.

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Фото: Volkswagen