Моторы Toyota неубиваемые - миф или правда?

Из трех основных двигателей популярного кроссовера Toyota RAV4 только один можно безоговорочно назвать надежным и ресурсным.

Секрет популярности

Кроссовер RAV4 четвертого поколения (СА40, 2012–2019) очень востребован на вторичном рынке. Общая репутация марки превосходна, комфорт и надежность — на высоком уровне. Ради этого покупатели готовы немного переплачивать за обслуживание. Так, завод рекомендует менять масло в моторе каждые 10 тысяч км, а не раз в 15 тысяч, как у большинства моделей (на самом деле менять моторное масло желательно еще чаще — подробнее читайте тут).

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К надежности RAV4, конечно, определенные вопросы есть. При выборе подержанного «рафика» лучше заранее просчитать возможные риски.

Например, если денег хватает только на машину с пробегом под 150 тысяч, то лучше отсечь версии с вариатором. Сам по себе Aisin K111 вполне надежен, но лишь до 100–120 тысяч км, когда начинает проявляться износ. У агрегата не очень стойкие подшипники, а общий ресурс (в идеале — до 250 тысяч км) сильно сократится, если предыдущий владелец без тщания относился к замене смазки и прочистке системы охлаждения.

Все же самые ценные «детали» автомобиля, от которых надо исходить при выборе, — кузов и двигатель.

К коррозионной стойкости RAV4 нареканий немного, а с моторами сейчас разберемся.

Toyota RAV4 — машина не из дешевых. На вторичке просят от миллиона рублей за ранние экземпляры 2013 года до 3 млн за свежие трехлетки с пробегами 50–70 тысяч км.

3ZR-FAE (146 л.с.)

На две трети машин ставили базовый бензиновый двухлитровый атмосферник 2.0. Сочетается с МКП (менее 10% предложений) или вариатором. Гидроавтомата не положено.

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Моторы Тойоты под давлением экологических норм постепенно утратили былую неприхотливость, многие стали весьма привередливыми. Этот мотор тоже — иногда его называют самым капризным среди тойотовских.

АИ-92 не противопоказан, но на нем много не выиграешь. От применения 92-го придется чаще менять иридиевые свечи, а владельцы массово жалуются на масложор. Никаких сомнений, что при АИ-92 нагар копится быстрее, чем при АИ-95.

«Дружба» с вариатором также негативно влияет на двигатель, поскольку вариатор не дает как следует «отжечь», чтобы прочистить камеру сгорания. Работа на высоких оборотах (от 3500 и далее) идет во вред вариатору.

Иногда масложор вылезал уже после 20–30 тысяч км, достигая 400–500 мл на тысячу км. Нагар на впускном коллекторе и дроссельной заслонке вызывает плавающие обороты.

Цепь ГРМ выдерживает 200 тысяч км, но часто сдается намного раньше — винят неудачную конструкцию привода. Непредсказуем срок службы насоса системы охлаждения. После 100 тысяч км развиваются течи. На дорестайлинговых машинах часто отказывал актуатор системы изменения высоты подъема клапанов — недостаток устранили.

Тем не менее мотор надежен и долговечен.

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Случаи задиров, проворота вкладышей и иных механических повреждений единичны и обычно связаны с небрежным обслуживанием.

Есть гидрокомпенсаторы. И нет ремонтных размеров, а блок полностью алюминиевый.

О ресурсе идут жаркие споры. Производитель объявляет 250 тысяч км (для атмосферника — немного). Ремонтники уверяют, что он служит 300 или даже 400 тысяч км. Не исключено, но непонятно, какой ценой: сколько раз придется раскоксовывать поршневые кольца и доливать масла?

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