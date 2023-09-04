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Японский кроссовер с АКП до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

RAV4 и Qashqai – не лучшие из японских кроссоверов с пробегом. Во всяком случае, не во всех модификациях.

Что есть за полтора миллиона

Выбираем японский кроссовер б/у – на что обратить внимание

По нынешним временам 1,5 миллиона рублей – сумма скромная. О какой-либо новой иномарке можно забыть. Хватит только на Ниву. А на УАЗ придется еще и добавить.

И это не совсем кроссоверы – скорее, утилитарные легковые вездеходы. По оснащению и комфорту с иномарками могут как-то тягаться только люксовые версии. А по общей надежности и коррозионной стойкости… Не будем сыпать соль на раны.

Поищем оптимальные варианты среди бэушных японских кроссоверов за полтора миллиона. Пробеги у них изрядные, так что ориентиром ставим ресурс главных агрегатов – мотора и трансмиссии. Тем паче цена нового не самого сложного японского мотора достигла 300 тысяч рублей. Почти в такую же сумму может встать оживление запущенной автома­тической коробки передач.

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ЧТО ИЩЕМ?

Японские кроссоверы с автоматом

  • Цена: 1,2–1,5 млн рублей
  • Возраст: 8–12 лет
  • Пробег: до 150 тысяч км

Honda CR-V, 3-е поколение

Длина 4574 мм, клиренс 185 мм, багажник 440 л

Honda CR-V (III)

Honda ни по надежности, ни по комфорту не уступает Тойоте. Только в цене: никакой локализации, нам поставляли машины британской сборки. Привод полный или передний.

За 1,5 млн рублей отдают CR-V 2008–2012 годов, это третье поколение, хотя возможны и ранние машины четвертого поколения. Вариатора не бывает, МКП – редкость. Пятиступенчатый автомат MZHA/MZJA до 200 тысяч км обычно работает без запинок, если по регламенту менять масло и внешний фильтр.

Большие кроссоверы до 1,5 млн рублей: 6 проверенных вариантов

Лучший мотор – атмосферник R20A 2.0 (150 л. с.). Беспроблемный, если не считать капризного натяжителя цепи ГРМ. У старшего мотора K24Z 2.4 (166 л. с.) склонность к износу распредвалов, но и он надежен. Бензин АИ‑92 убивает нейтрализатор и лямбда-зонды, а также увеличивает расход масла. Гидрокомпенсаторов нет, зазоры желательно регулировать каждые 40–50 тысяч км. У дизеля 2.2 (150 л. с.) многовато болячек, а ресурс ниже, чем у бензиновых. Нет резона его искать.

Отличная эргономика, хорошая управляемость. Подводит оснащение – даже в богатых комплектациях может не быть некоторых обогревов, камеры заднего вида и иных мелочей. Подвеска стойкая (кроме проседающих пружин), коррозионная защита прекрасна (кроме пятой двери).

Mazda CX‑5, 1-е поколение

Длина 4555 мм, клиренс 215 мм, багажник 400 л

Mazda CX‑5 (I)

ЛКП не только мягкое, но и очень тонкое. Кузов обрастает сколами и царапинами рекордными темпами, иногда после 5–6 лет нужна перекраска. Но не цветет.

С 2012 года собирали во Владивостоке (крупноузловым методом SKD) – отсюда выгодные цены. Одно из самых «молодых» предложений на вторичке: за 1,5 млн доступны машины 9–10 лет. Привод полный или передний.

Бензиновые двигатели Skyactiv 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (192 л. с.) конструктивно схожи. Старший чуть сложнее. Атмосферные, но прямой впрыск и высокая степень сжатия исключают АИ‑92 – загадит форсунки и, чего доброго, испортит поршневую группу. Да и 95‑й не всякий годен. Заниженный уровень масла убивает вкладыши. В целом моторы удачные – 300 тысяч км им по плечу.

Mazda CX‑5 с пробегом: эксперт называет все минусы

Дизель 2.2 (175 л. с.), напротив, очень болезненный, даром что сочетается с неубиваемым автоматом GW6A. С бензиновыми дружит FW6A, у него были детские болезни. Скорее всего, первые владельцы их излечили: завод менял по гарантии коробки, в которых развалилась обгонная муфта, и быстро провел модернизацию.

Управляемость – из лучших в классе. Оснащение щедрое. Материалы салона и «шумка» – так себе. Подвеска очень живучая. Слабости: угловой редуктор и механизм складывания зеркал.

Продолжение – на следующей странице.

Honda CR-V (III)
Mazda CX‑5 (I)
Nissan X‑Trail (II)
Subaru Forester (III)
Suzuki Grand Vitara (III)
Toyota RAV4 (III)
Страницы
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За рулем в Дзен
За РулемЗиновьев Сергей
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