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Выбираем японский кроссовер б/у – на что обратить внимание

У возрастных иномарок есть преимущество – они проще! Но покупка «японца» с вариатором после 100 тысяч км – затея рискованная.

Кроссовер с надежным автоматом – 4 классных варианта за 1,5 миллиона

Какие японские машины предлагает вторичный рынок? Вот данные о продажах «в сегменте SUV» за первое полугодие. Предсказуемые лидеры – Лада 4×4 и Chevrolet Niva, самые доступные по ценам. Затем плотной группой идут три японские модели: Toyota RAV4, Nissan X‑Trail и Qashqai (считали все поколения).

В топ‑10 попал еще Mitsubishi Outlander, но и без него виден интерес россиян к подержанным японским кроссоверам. Удивляться нечему, репутация японских марок у нас высока. А Toyota регулярно возглавляет рейтинги «мечт и хотелок».

Наивысший спрос отмечен на машины 2012–2016 годов – уже не юные, но еще и не старые. Озвучена также медианная стоимость подержанных кроссоверов – 1,5 млн рублей.

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Плюсы и минусы

Репутация японских машин зиждется на гармоничном балансе качеств: неплохая управляемость, достойные комфорт, надежность, уровень безопасности и так далее. Но начинается всё с кузова.

Хорошие авто дешевле миллиона – все варианты

Практически у всех «японцев» традиционно мягкое ЛКП, подверженное сколам. И ветровые стекла часто тоже. В Японии это не особо заметно, а у нас – да. На наших разномастных дорогах, особенно после ремонта по струйно-инъекционной технологии. Но сколы эти, как правило, не цветут – антикоррозионная защита у «японцев» недурна. Многие кузова после 10–12 лет сохраняют пристойный вид даже без защитных пленок и антикора. И это большой плюс. Хотя дверь багажника – всё равно слабое место у кроссоверов.

Большой минус – нехватка многих запчастей и их задранные цены. После введения санкций в наибольшем дефиците детали кузова: бамперы, крылья, фары, двери. Но всё это на крайний ­случай можно найти на разборках.

Просторный кроссовер не дороже 1,5 млн рублей: что с ним не так?

Простецкие материалы салона? Давно пора смириться. По тем же причинам (среди них – глобализация, локализация, конкуренция) за двадцать лет слегка просело знаменитое японское качество. Равно как и немецкое со шведским, все идут одним путем. Мелкие поломки ныне присущи даже «премиуму», а чего требовать от «народных» кроссоверов? Сбои и глюки электроники, естественно, тоже участились – по мере насыщения ею машин. Так что у возрастных иномарок есть преимущество – они проще!

Если нужна именно автоматическая трансмиссия, то выбор сужается. В частности, у Кашкая попросту нет гидроавтомата, только вариатор. А у Аутлендера автомат дружит лишь с топовым двигателем – и сочетание редкое, и прожорливый мотор 3.0 не всем по душе

Вариатор – зло

Европа развивала наддувные моторы и роботизированные коробки передач, а Япония выбрала вариаторы, сохранив нормальные атмосферные двигатели. Почти все – надежные и ресурсные. Чего нельзя сказать о вариаторах.

В большинстве это вариаторы компаний Jatco и Aisin, которые используют многие марки. Часть выходит из строя при 50–80 тысячах км (иногда необратимо), половина со скрипом доживает до 150 тысяч км. Причины даже не в «плохом масле», а просто в условиях обитания и режимах работы: нагрузки без прогрева, стояние в пробках и энергичные разгоны ускоряют деградацию.

Субаровские вариаторы Lineartronic на их фоне – исключение, поскольку реально выдерживают 160–200 тысяч км.

Японский кроссовер с АКП до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

Вот и думаем: есть ли смысл покупать машину с вариатором и с пробегом, скажем, 120 тысяч км? Зная, что любой японский гидроавтомат при нормальном обслуживании выдержит 250 тысяч км, а уж 180–200 тысяч – наверняка.

А на машины с вариаторами при малых пробегах до 60 тысяч км полутора миллионов рублей не хватит, нужно 2,5–4 млн.

Лучшие б/у «японцы» с нормальными по ресурсу и надежности агрегатами мы собрали тут.

  • Пять недорогих моделей с надежными автоматами – по этой ссылке.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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