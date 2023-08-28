Легковушка за полмиллиона – 5 моделей с надежными автоматами

Подыскиваем машину с автоматом, которая при пробеге в 150-200 тысяч км теоретически выдержит еще 100 тысяч км. Акцентируем внимание именно на коробке, хотя возможности моторов тоже учитываем.

Отдельные модели автоматов называют «неубиваемыми». Это чрезмерно лестная оценка – убить можно любую коробку, причем быстро. Но действительно есть такие, что при нормальном обслуживании ходят свыше 300 тысяч км. И это не логановская коробка DP0 (она же AL4 на многих Peugeot и Citroen) – ломкая и капризная. В 2009-м ее серьезно модернизировали (индекс DP2), стало намного лучше, но все равно ресурс оценивают в 250 тысяч км. Для простейшей четырехступки маловато.

Также лучше избегать джиэмовского автомата 6Т30/40 (Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, многие Опели). По ресурсу он неплох, но регулярно ломается. Есть агрегаты более надежные и стойкие. Например, фордовский 4F27E. Среди таких и будем выбирать.

Ford Focus II

За 500 тысяч рублей доступны Фокусы 2008-2010 годов. У двухлитрового мотора (145 л.с.) автомат тот же самый – нагрузки на него выше, и прослужит он с этим мотором, скорее всего, меньше.

Второе поколение Фокуса получило новые двигатели линейки Duratec, где массовый 1.6 (115 л.с.) сочетается только с механикой. Продавали также машины со старым 100-сильным 1.6 Zetec именно в паре с автоматом 4F27E – исключительно живучий дуэт с коллективным ресурсом 300 тысяч км.

Четырехступенчатый агрегат прост по железу, хотя электроника довольно сложна. По счастью, хорошо продумана и почти безотказна. Самое распространенное недомогание связано с естественным износом – выгорают фрикционы. И здесь приятный сюрприз: многие виды работ на 4F27E можно выполнять, не снимая коробку с машины.

При плохом раскладе капремонт требуется после 200 тысяч км, но чаще ближе к 300 тысячам, после чего агрегат работает дальше. Важно следить за уровнем масла (на старых машинах оно подтекает), поскольку от этого зависит долговечность фрикционов.

Этот же автомат применен на Фиесте, а под индексом FN4A-EL и на Мазде 3 первого поколения, но там сочетается с не особо живучим мотором Z6 1.6 (105 л.с.). И кузов у Мазды менее стоек по части коррозии.

Hyundai Solaris I

За полмиллиона продают машины 2011-2014 годов. Более молодые – с гигантскими пробегами после такси. Упираться в поиск Rio нет резона, по большому счету это та же машина с иным дизайном, а выбор среди Kia меньше.

По шасси и агрегатам ничем не отличается от Kia Rio третьего поколения, но по непонятным причинам Rio на вторичке ценится дороже. Из моторов настороженность вызывает 1.6 (123 л.с.) – со склонностью к задирам и отсутствием ремонтных размеров.

Самый беспроблемный – младший 1.4 (104 л.с.), хотя оба способны на 300-400 тысяч км, о чем прекрасно знают таксисты.

Оба до рестайлинга (2015 год) сочетались с четырехступенчатым автоматом A4CF1, произошедшим от Mitsubishi F4A42. Спокойно выдерживает 250 тысяч км, а дальше многое зависит от хозяев.

Плохо переносит грязное масло — засоряется гидроблок, так что замену жидкости хорошо бы участить, особенно при регулярных городских поездках. Задумчив и нетороплив, но для старых четырехступок то норма. Слабости заключены в электрической части – самый первый ремонт часто касается проводки соленоидов.

Этот же автомат работает на Гетце, Акценте, Сиде и других моделях концерна Hyundai-Kia. C мотором 1.4 должен служить дольше, чем с более мощными, – нагрузки меньше.

Datsun on-DO/mi-DO

За 500 тысяч – машин 2015-2018 годов, есть с совсем небольшими пробегами. По ценам Датсуны почти не отличаются от Лады Гранта, но в среднем чуть богаче оснащены и моднее выглядят.

Шасси Гранты, агрегаты те же самые. С автоматом сочетается только восьмиклапанный 87-сильный мотор (ВАЗ-11186). Что, может, и к лучшему, поскольку в этой паре слабое звено – именно двигатель. Сколько он проходит – неведомо, одни экземпляры умирают еще до 180 тысяч км, другие без запинок уезжают за 300 тысяч. В любом случае - это простой мотор, неприхотливый к качеству топлива и недорогой в ремонте. Да и новый агрегат не запредельно дорог.

Автомат Jatco JF414E, как ни странно, сравнительно современный – родился в 2010 году (новое поколение ниссановской коробки RE4F03A). Но ступеней и у него только четыре – отсюда меланхоличный характер и большой расход топлива на высоких скоростях (просится пятая передача, а нету).

При столь маломощном моторе реально можно рассчитывать на 300 тысяч км пробега без особых приключений. При условии регулярной замены рабочей жидкости. А каждые 100-120 тысяч км хорошо бы снимать поддон и вычищать отложения.

Коробка работает также на Гранте, Калине (второго поколения) и нескольких праворульных моделях Nissan (что ломалось в Датсуне из парка «За рулем», читайте тут).

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