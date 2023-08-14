Популярные марки и проверенные агрегаты: 4 новых модели от 2 млн рублей
Берем, пока не подорожали
С августа вступили в силу новые коэффициенты утильсбора на ввозимые юрлицами для перепродажи автомобили – как на новые, так и на подержанные. Для машин с моторами от 1 до 2 л сбор вырастет со 178 тысяч до 306 тысяч рублей, для машин с моторами 2-3 л – с 281 до 844 тысяч. Это неизбежно отразится на ценах на автомобили, ввозимых по схеме параллельного импорта.
И если вы собрались покупать машину - торопитесь. Хотя, вероятно, еще несколько месяцев будут сбывать автомобили, ввезенные по «старым» тарифам. Все равно лучше не тянуть, если нужна именно новая машина, выпущенная в этом году.
Скорее всего, в продаже новых постепенно станет меньше. И больше годовалых, ввезенных физлицами как машины с пробегом. Для физлиц утильсбор пока остается копеечным (до 5,2 тысячи рублей).
MG ZS
Старинная британская марка MG не умерла. В 2005 году BMW продала группу MG Rover китайской фирме Nanjing Automobile, которая вскоре слилась с SAIC Motor – крупнейшей в Китае автостроительной госкомпанией.
На ее заводе в Чжэнчжоу с 2017 года и выпускают MG ZS – сейчас уже второй рестайлинг. Продается не только на родине, но и в Европе, Австралии, Мексике, Индии и других странах. Часто под иными названиями.
Под капотом – атмосферный 1.5 (120 л.с.), момент на колеса передает вариатор. Модель откровенно бюджетная (с переводе с юаней – от 0,8 млн рублей), при этом и в младших комплектациях оснащена недурно.
Технические характеристики можно найти в Сети. А больше о модели и добавить нечего – обычный хэтчбек традиционной конструкции, но модный снаружи и внутри.
SsangYong Tivoli
Имеет близкого родственника — Mahindra XUV300 (фирма SsangYong ныне принадлежит индийской компании Mahindra).
У нас Tivoli продавали официально (2017-2018 годы) в незначительных количествах – и эти машины сейчас доступны на вторичке. Теперь пришла рестайлинговая версия с другими моторами. Сборка возможна корейская, индийская и иранская – изучайте VIN.
Привод только передний. Двигатели: бензиновый наддувный 1.5 (163 л.с.) или турбодизель 1.6 (136 л.с.). Дружат с шестиступенчатым японским автоматом Aisin. Механическая коробка возможна, но к нам ее не везут.
Оба мотора – разработка SsangYong, причем свежая, и для нас диковинка. Подробные технические характеристики в интернете найти можно, но статистики поломок нет.
Упакован Tivoli щедро: семь подушек безопасности, дисплей 10 дюймов, двухзонный климат-контроль и полный набор электронных ассистентов, включающий мониторинг слепых зон и систему удержания в полосе. Уровень безопасности высокий – в 2016-м модель получила пять звезд EuroNCAP.
Продолжение – на следующей странице.
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