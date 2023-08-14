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Популярные марки и проверенные агрегаты: 4 новых модели от 2 млн рублей

По параллельному импорту к нам продолжают активно везти новые автомобили. Баснословно дешевых (до 1,8 млн рублей, как в начале лета 2023) среди них нет. Но интересные предложения (в том числе и по ценам) остаются.

Берем, пока не подорожали

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С августа вступили в силу новые коэффициенты утильсбора на ввозимые юрлицами для перепродажи автомобили – как на новые, так и на подержанные. Для машин с моторами от 1 до 2 л сбор вырастет со 178 тысяч до 306 тысяч рублей, для машин с моторами 2-3 л – с 281 до 844 тысяч. Это неизбежно отразится на ценах на автомобили, ввозимых по схеме параллельного импорта.

И если вы собрались покупать машину - торопитесь. Хотя, вероятно, еще несколько месяцев будут сбывать автомобили, ввезенные по «старым» тарифам. Все равно лучше не тянуть, если нужна именно новая машина, выпущенная в этом году.

Скорее всего, в продаже новых постепенно станет меньше. И больше годовалых, ввезенных физлицами как машины с пробегом. Для физлиц утильсбор пока остается копеечным (до 5,2 тысячи рублей).

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MG ZS

Цена: от 2,2 млн рублей. Одно из самых «бюджетных» предложений по нынешним временам. На кроссовер не тянет. Скорее хэтчбек: привод передний, клиренс 161 мм.
Цена: от 2,2 млн рублей. Одно из самых «бюджетных» предложений по нынешним временам. На кроссовер не тянет. Скорее хэтчбек: привод передний, клиренс 161 мм.

Старинная британская марка MG не умерла. В 2005 году BMW продала группу MG Rover китайской фирме Nanjing Automobile, которая вскоре слилась с SAIC Motor – крупнейшей в Китае автостроительной госкомпанией.

На ее заводе в Чжэнчжоу с 2017 года и выпускают MG ZS – сейчас уже второй рестайлинг. Продается не только на родине, но и в Европе, Австралии, Мексике, Индии и других странах. Часто под иными названиями.

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Под капотом – атмосферный 1.5 (120 л.с.), момент на колеса передает вариатор. Модель откровенно бюджетная (с переводе с юаней – от 0,8 млн рублей), при этом и в младших комплектациях оснащена недурно.

Технические характеристики можно найти в Сети. А больше о модели и добавить нечего – обычный хэтчбек традиционной конструкции, но модный снаружи и внутри.

SsangYong Tivoli

Цена: 2,6-2,8 млн рублей. Очень компактный кроссовер с паркетным клиренсом 167 мм. Но, судя по оснащению, цена не особо завышенная.
Цена: 2,6-2,8 млн рублей. Очень компактный кроссовер с паркетным клиренсом 167 мм. Но, судя по оснащению, цена не особо завышенная.

Имеет близкого родственника — Mahindra XUV300 (фирма SsangYong ныне принадлежит индийской компании Mahindra).

У нас Tivoli продавали официально (2017-2018 годы) в незначительных количествах – и эти машины сейчас доступны на вторичке. Теперь пришла рестайлинговая версия с другими моторами. Сборка возможна корейская, индийская и иранская – изучайте VIN.

Привод только передний. Двигатели: бензиновый наддувный 1.5 (163 л.с.) или турбодизель 1.6 (136 л.с.). Дружат с шестиступенчатым японским автоматом Aisin. Механическая коробка возможна, но к нам ее не везут.

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Оба мотора – разработка SsangYong, причем свежая, и для нас диковинка. Подробные технические характеристики в интернете найти можно, но статистики поломок нет.

Упакован Tivoli щедро: семь подушек безопасности, дисплей 10 дюймов, двухзонный климат-контроль и полный набор электронных ассистентов, включающий мониторинг слепых зон и систему удержания в полосе. Уровень безопасности высокий – в 2016-м модель получила пять звезд EuroNCAP.

Продолжение – на следующей странице.

Цена: от 2,2 млн рублей. Одно из самых «бюджетных» предложений по нынешним временам. На кроссовер не тянет. Скорее хэтчбек: привод передний, клиренс 161 мм.
Цена: 2,6-2,8 млн рублей. Очень компактный кроссовер с паркетным клиренсом 167 мм. Но, судя по оснащению, цена не особо завышенная.
Официально заявлен как седан, в реальности скорее четырехдверное купе, причем со спортивным акцентом. Цена: 3,5 млн рублей.
Подойдет тем, кто мечтал о Кашкае третьего поколения, который сейчас временно недоступен. Цена, правда, совсем не «реношная» и не «ниссановская» — 5,8 млн рублей.
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За РулемЗиновьев Сергей
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