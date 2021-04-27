Honda CR-V с пробегом: все плюсы и 3 минуса

В России продавали машины, собранные в Великобритании (европейская версия с мотором 2.0) и США (американская, с мотором 2.4). Рестайлинг 2014 года освежил внешность и интерьер, расширил набор оснащения. Также доработали подвеску, увеличив клиренс (со 165 до 180 мм для европейских машин, со 175 до 182 мм для американских). Версии с вариаторами или передним приводом у нас — в единичных экземплярах.
Достоинства
- Высокая надежность, комфорт, богатое оснащение.
- Подвеска прекрасно переносит наши дороги.
- Багажник — рекордные в классе 589 л.
Недостатки
- Дорогие запчасти, обслуживание и ремонт.
- Откровенно городское предназначение полного привода.
- Мелкие изъяны в отделке интерьера.
Моторы
Официально поставляли только машины с бензиновыми атмосферниками. Двухлитровый R20A (150 л.с.) — один из лучших в мире двигателей своего времени (создан в 2006 году) по всем параметрам, от экономичности до надежности. Недомогания зависят от качества масла и особенно топлива: плохое убивает нейтрализатор и кислородные датчики.
Двигатель 2.4 (семейство K24, 188–190 л.с.) применяли в двух модификациях. Он более склонен к возрастному масложору и залеганию колец, но также готов работать без серьезных вмешательств 300–350 тысяч км.
У обоих моторов цепной привод ГРМ — служит до 150 тысяч км, хотя натяжитель придется менять раньше. Гидрокомпенсаторов нет, процедура регулировки зазоров несложна и предписана каждые 40–45 тысяч км. О необходимости регулировки клапаны напоминают сильным стуком.
Нет индикации низкого уровня масла, поэтому необходим его регулярный контроль «вручную», иначе можно приговорить мотор.
Коробки передач
Механическая шестиступка возможна только в сочетании с мотором 2.0. Продано таких машин мало, но аналогичный агрегат ставили на Civic. Никаких скверных особенностей у МКП не выявлено, она надежна и служит без вопросов до четверти миллиона км.
Только лестные слова и о пятиступенчатом автомате — с малым рабочим давлением и надежным маслонасосом. Говорят, «двести» он ходит без замены масла, хотя не менять масло в автомате, конечно, себе дороже. Ресурс гидроавтомата оценивают в 300–350 тысяч км.
О вариаторе, которым после рестайлинга заменили гидроавтомат на версиях 2.4, информации мало. Известно, что норму в 200 тысяч км хондовский CVT выдерживает, а присущие всем вариаторам проявления износа могут начаться на отметке около 100 тысяч км.
Система подключаемого полного привода на CR-V традиционно предназначена для помощи на скользких, но ровных покрытиях — даже легкое бездорожье ей не по зубам. При пробуксовках быстро перегреется муфта. В целом узел надежный, внезапные отказы редки.
Эксплуатационные болячки
- Если не считать стойки и втулки стабилизатора, ходовая требует вмешательства обычно после сотни тысяч км. Сказывается износ сайлентблоков, амортизаторов, задних ступичных подшипников, и — фирменная черта всех поколений CR-V — проседание задних пружин.
- Стук в рулевой рейке нередко извещает о загрязненной направляющей втулке, обычно рейка ходит 100–120 тысяч км.
- Внезапное прекращение подачи омывающей жидкости, которое иногда происходит без морозов и при полном бачке, часто связано с засорением фильтров тракта.
- Велика разница в комплектациях «европейской» и «американской» версий. Например, у «евро» ручной стояночный тормоз, а у «янки» — ножной. В целом, «европейка» богаче и продуманнее по салону и оснащению, но менее шустро едет.
Euro NCAP: (2013) — 5 звезд: водитель/пассажир 93%, ребенок 74%, пешеход 68%, системы безопасности 66%
Самое массовое предложение на вторичке: CR-V 2.0, АКП, 4×4
Оптимальный выбор: CR-V 2.0, АКП, 4×4
За те же деньги: Mazda CX‑5, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tiguan, Nissan Pathfinder, Mercedes-Benz GLK
- Топ-5 лучших (для России) кроссоверов с пробегом — тут.
- Мастерам на все руки» и работникам специализированных автосервисов — профессиональная и техническая литература, выпущенная издательством «За рулем».
- Набор автомобилиста нужно хранить под рукой, чтобы можно было при необходимости быстро до него добраться. Желательно, чтобы сумка была достаточно прочной, ведь автонабор в среднем находится в багажнике 3–5 лет.
Фото: Honda