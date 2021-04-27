Honda CR-V с пробегом: все плюсы и 3 минуса

Модель с отличной репутацией по части надежности, очень востребована на вторичке. Но между «европейкой» и «американкой» есть разница.

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В России продавали машины, собранные в Великобритании (европейская версия с мотором 2.0) и США (американская, с мотором 2.4). Рестайлинг 2014 года освежил внешность и интерьер, расширил набор оснащения. Также доработали подвеску, увеличив клиренс (со 165 до 180 мм для европейских машин, со 175 до 182 мм для американских). Версии с вариаторами или передним приводом у нас — в единичных экземплярах.

Достоинства

Высокая надежность, комфорт, богатое оснащение.

Подвеска прекрасно переносит наши дороги.

Багажник — рекордные в классе 589 л.

Один из просторнейших багажников в сегменте среднеразмерных кроссоверов: почти 600 л. Сложенные сиденья не дают ровного пола, но всё равно загрузить можно очень много.

Недостатки

Дорогие запчасти, обслуживание и ремонт.

Откровенно городское предназначение полного привода.

Мелкие изъяны в отделке интерьера.

Моторы

Официально поставляли только машины с бензиновыми атмосферниками. Двухлитровый R20A (150 л.с.) — один из лучших в мире двигателей своего времени (создан в 2006 году) по всем параметрам, от экономичности до надежности . Недомогания зависят от качества масла и особенно топлива: плохое убивает нейтрализатор и кислородные датчики.

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Двигатель 2.4 (семейство K24, 188–190 л.с.) применяли в двух модификациях. Он более склонен к возрастному масложору и залеганию колец, но также готов работать без серьезных вмешательств 300–350 тысяч км.

У обоих моторов цепной привод ГРМ — служит до 150 тысяч км, хотя натяжитель придется менять раньше. Гидрокомпенсаторов нет, процедура регулировки зазоров несложна и предписана каждые 40–45 тысяч км. О необходимости регулировки клапаны напоминают сильным стуком.

Нет индикации низкого уровня масла, поэтому необходим его регулярный контроль «вручную», иначе можно приговорить мотор.

Коробки передач

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Механическая шестиступка возможна только в сочетании с мотором 2.0. Продано таких машин мало, но аналогичный агрегат ставили на Civic. Никаких скверных особенностей у МКП не выявлено, она надежна и служит без вопросов до четверти миллиона км.

Только лестные слова и о пятиступенчатом автомате — с малым рабочим давлением и надежным маслонасосом. Говорят, «двести» он ходит без замены масла, хотя не менять масло в автомате, конечно, себе дороже. Ресурс гидроавтомата оценивают в 300–350 тысяч км .

О вариаторе, которым после рестайлинга заменили гидроавтомат на версиях 2.4, информации мало. Известно, что норму в 200 тысяч км хондовский CVT выдерживает, а присущие всем вариаторам проявления износа могут начаться на отметке около 100 тысяч км.

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Система подключа­емого полного привода на CR-V традиционно предназначена для помощи на скользких, но ровных покрытиях — даже легкое бездорожье ей не по зубам. При пробуксовках быстро перегреется муфта. В целом узел надежный, внезапные отказы редки.

Эксплуатационные болячки

Если не считать стойки и втулки стабилизатора, ходовая требует вмешательства обычно после сотни тысяч км. Сказывается износ сайлентблоков, амортизаторов, задних ступичных подшипников, и — фирменная черта всех поколений CR-V — проседание задних пружин.

Стук в рулевой рейке нередко извещает о загрязненной направляющей втулке, обычно рейка ходит 100–120 тысяч км.

Внезапное прекращение подачи омывающей жидкости, которое иногда происходит без морозов и при полном бачке, часто связано с засорением фильтров тракта.

Велика разница в комплектациях «европейской» и «американской» версий. Например, у «евро» ручной стояночный тормоз, а у «янки» — ножной. В целом, «европейка» богаче и продуманнее по салону и оснащению, но менее шустро едет.

Euro NCAP: (2013) — 5 звезд: водитель/пассажир 93%, ребенок 74%, пешеход 68%, системы безопасности 66%

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Самое массовое предложение на вторичке: CR-V 2.0, АКП, 4×4

Оптимальный выбор: CR-V 2.0, АКП, 4×4

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Набор автомобилиста нужно хранить под рукой, чтобы можно было при необходимости быстро до него добраться. Желательно, чтобы сумка была достаточно прочной, ведь автонабор в среднем находится в багажнике 3–5 лет.

Фото: Honda