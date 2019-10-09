Ненадежные роботизированные коробки передач и вариаторы все чаще встречаются на современных автомобилях. Да и мода на турбомоторы практически лишила нас возможности приобрести по-настоящему надежный кроссовер на первичном рынке. Но еще остались достойные модели на вторичном!

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Не будем говорить за всех, но по комментариям и обсуждениям автомобилистов можно вывести некий усредненный портрет идеальной для России машины. Полный привод — понятно почему. Атмосферные моторы пользуются большей любовью, нежели наддувные, потому что дешевле и надежнее. То же самое касается коробки передач. Механику, согласно статистике, выбирают около 40% покупателей, и она теряет популярность. Растет спрос на все типы автоматизированных трансмиссий. А из них соотечественники больше доверяют классическому автомату, нежели роботу или вариатору.

Итак, оценим, на сколько нужно раскошелиться, если хочется сравнительно недорогой полноприводник с атмосферным двигателем и классическим автоматом. Рассматриваем свежие машины — возрастом не больше четырех лет.

Renault Duster

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Самый большой выбор потенциальному покупателю дает, конечно, Renault Duster, несколько лет (до появления Креты) правивший бал в сегменте кроссоверов. Двухлитровый двигатель выдает 135 л.с. в дорестайлинговом исполнении и 143 силы после обновления. Ассистирует ему 4-ступенчатый автомат.

Тандем достаточно надежный (хотя с автоматом DP2 может не повезти), но нескромно прожорливый: 15 л/100 км в городе — легко! По кроссоверным меркам проходимость у Дастера отменная. В сочетании с живучей подвеской это лучший вариант для российских «направлений».

Диапазон цен — от 600 000 до 1 050 000 рублей.

Renault Duster

Hyundai Creta

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Немного меньший ассортимент предлагает Hyundai Creta. Плюс в том, что можно выбирать из двух силовых установок. Со всеми ведущими и 6-ступенчатой АКП сочетается как мотор 1.6 (121 л.с.), так и 2.0 (150 л.с.). Если хочется какой-никакой бодрости, конечно, выбирайте второй вариант.

Трансмиссия надежная и современная, а вот про моторы на интернет-форумах можно найти немало страшилок. Были проблемы с окраской кузовов: ЛКП обновляли по гарантии.

По набору опций и эргономике Creta далеко впереди Дастера. Но и стоит «кореец» заметно больше. Предложения только начинаются с 900 000, а некоторые переваливают за 1 300 000 рублей.

Hyundai Creta

Renault Kaptur

Третий по популярности на вторичке вариант — Renault Kaptur. Раз мы говорим о полноприводных машинах, мотор 1.6 и вариатор проходят мимо. Силовая установка здесь та же, что на Дастере. За тем исключением, что дореформенное 135-сильное исполнение мотора Kaptur не застал.

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Ключевое отличие Каптюра от соплатформенного Дастера — дизайн. Он современен по меркам недорогого В-класса и снаружи, и внутри. В числе фишек есть штатная мультимедиа на операционке «Яндекс.Авто» и эксклюзивные для сегмента светодиодные фары. Подвеска настроена пожестче, и этот нюанс тоже надо учитывать.

Kaptur по стоимости занял место посередине: дороже Дастера, но доступнее Креты. На момент подготовки статьи владельцы просили от 800 000 до 1 250 000 рублей.

За пределами класса В, но не дороже полутора миллионов рублей нашим вводным отвечают всего две модели, если опираться на более-менее приличный ассортимент. Из «европейцев» популярен только Tiguan (отпадает из-за робота DSG), а многие японские бренды отдают предпочтение вариаторам. Да и охотно дешевеют далеко не все модели, а наш условный бюджет в полтора миллиона ограничен четырехлетним возрастом.

Renault Kaptur

Kia Sportage

Предложений этого «корейца» даже больше, чем бюджетных Renault. Он и сейчас лидирует на рынке новых машин в среднеразмерном сегменте. С полным приводом и 6-скоростным автоматом агрегатируется 2-литровый двигатель о 150 силах. Ехать такой Sportage будет погрустнее Креты: характеристики агрегата те же, но сама машина тяжелее.

Что удивительно, стартуют цены с той же планки, что и Creta классом ниже — от 900 000 рублей. Но, понятное дело, миллионом триста Sportage не ограничивается, уходя далеко за эту отметку.

Kia Sportage

Mazda CX-5

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Второй по ассортименту вариант на рынке со всеми ведущими, атмосферником под капотом и автоматом. «Японец» оснащается 150-сильным мотором 2.0 из семейства Skyactiv.

Пугаться высокой степени сжатия не стоит. Двигатель отлично переваривает российский АИ-95 и зарекомендовал себя достаточно надежным. Материалы отделки не премиальные, однако с хорошей износостойкостью. Да и в целом Mazda остается брендом, производящим автомобили высокого уровня надежности. В минусы можно записать повышенный интерес со стороны угонщиков.

Отправная точка цены самая высокая в нашей подборке, минимум 1 100 000 рублей. Зато больше трети из предложений до полутора миллионов — это машины с мотором 2.5 мощностью 192 л.с. А это уже другой уровень по динамике!

Mazda CX-5

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Из бюджетного сегмента я бы отдал предпочтение Renault Duster. Это честный автомобиль, идеально подходящий российским условиям. Из сегмента подороже Mazda выглядит более интересным предложением. Особенно если вам посчастливиться урвать машину с двигателем 2.5!

Кроссовер не является внедорожником, но многие об этом забывают. Браслеты на колеса значительно повысят проходимость и помогут добраться до конечной точки пути.

Фото: фирмы-производители