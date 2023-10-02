Китайские кроссоверы б/у от 1,3 млн руб.: назвали самые надежные

При пробеге до 60–80 тысяч км какие-либо проблемы с моторами и коробками у современных «китайцев» редки. Но не забывайте, что китайские кроссоверы все чаще используют в такси и каршеринге.

ЧТО ИЩЕМ?

Хороший китайский кроссовер

Цена: 1,3–1,8 млн рублей

1,3–1,8 млн рублей Возраст: 3–5 лет

3–5 лет Пробег: 40–100 тысяч км

Changan CS35 Plus

Длина 4335 мм, клиренс 180 мм, багажник 403 л

Явился на смену модели CS35 без приставки «Plus». В продаже с 2019 года. Поначалу везли из Китая. Часть машин (лето 2020 – осень 2021) – белорусской сборки, затем снова китайской.

Цена – 1,6–2,0 млн рублей за четырехлетку. Сильно зависит от комплектации, а их всего две – Комфорт и Люкс. Привод только передний.

Мотор для россиян единственный – атмосферник 1.6 (117 л. с.) от прежней модели. Выносливый и надежный. Ему разрешен АИ‑92, что странно: впрыск здесь прямой, а степень сжатия высокая – 13,0. Так что заливать всё же лучше АИ‑95.

Сочетается с механикой (редкость) либо гидроавтоматом (исходно Aisin TF‑73SC, такой же у Suzuki Vitara). Автомат не переносит пробуксовок и склонен к перегреву, но служит свыше 300 тысяч км.

Слабых мест у «Плюса» не выявлено, разве что рулевой механизм на некоторых машинах начинает стучать рановато. Но тут скорее виноваты дороги и водители. Преобладают лестные оценки: за три года ничего не сломалось. Хвалят подвеску и даже шумоизоляцию. Не хватает только динамики при обгонах. Коррозионную стойкость исследовать рано, но первые три года не ржавеет.

ВЕРДИКТ. Один из лучших «китайцев».

Chery Tiggo 4

Длина 4318 мм, клиренс 190 мм, багажник 340 л

Продавался с 2019 года (тогда же явился рестайлинг), сборка – Китай. Привод только передний. Цена от 1,3 млн при умеренных пробегах 40–70 тысяч км.

Атмосферник 2.0 (122 л. с.) сочетается с МКП или вариатором. Двигатели 1.5 в двух версиях – атмосферный (113 л. с.) и наддувный (147 л. с.). Первый дружит с механикой и вариатором, второй – только с шестиступенчатым роботом, страдающим дергаными переключениями. Оба атмосферника – с чугунными блоками, надежные и живучие. О вариаторе и роботе этого сказать нельзя.

По оснащению недостает разве что обогрева спины. Не всем водителям нравится посадка. Подвеска жесткая, дает неленивую управляемость, но быстро «вытрясает» стойки стабилизатора. Лакокрасочное покрытие мягкое, коррозионная стойкость посредственная. Зимой замерзают газовые упоры задней двери и тупит сенсорный дисплей, через который активируются многие функции. Все обогревы частенько сгорают. Иных массовых болезней нет.

ВЕРДИКТ. Если версия «на ручке» не годится, лучше поискать что-то другое.

Chery Tiggo 7 Pro

Длина 4500 мм, клиренс 190 мм, багажник 475 л

В продаже с 2020 года, сборка – Китай. Привод только передний. Цена трехлеток – от 1,5 млн рублей.

По моторам и трансмиссии выбора нет: турбомотор 1.5 (147 л. с.) и вариатор. Мотор с индексом SQRE4T15C – удивительный союз чугунного блока и распределенного впрыска с турбонагнетателем. Бензин АИ‑92 при этом вполне годен, степень сжатия 9,5 – низкая.

Цепь привода ГРМ держится 200 тысяч км. Разорительных поломок двигателя пока не выявлено (завод давал гарантию 5 лет или 150 тысяч км). Много жалоб на высокий расход топлива – в городе порой свыше 15 л/100 км, а объем бензобака всего-то 51 л.

Вариатор CVT25 во многом схож с Jatco JF016E, набор слабостей тот же. То есть после 80–120 тысяч км можно ждать приключений.

Интересная внешность. Богатство оснащения поражает воображение. Остальное – как у среднего «бюджетника». Есть претензии к невнятной управляемости, шумоизоляции, отказам электроники в морозы, мягкому ЛКП и неудобной посадке. Быстро ржавеет задняя дверь. И да – были ­случаи замены вариатора на 50–70 тысячах км.

ВЕРДИКТ. Просторнее, чем Tiggo 4, но в целом не лучше.

Продолжение – на следующей странице.