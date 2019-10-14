Новые китайские кроссоверы за миллион: большой тест

«За рулем» загнал на полигон новейшие FAW Besturn X40 и DFM AX4 и модернизированный Chery Tiggo 4.

За миллион пока много чего можно выбрать, но почти все кроссоверы дороже. Даже китайские. Однако мы подобрали самые свежие модели, которые лишь слегка переступили эту психологическую ценовую границу. FAW Besturn X40, рестайлинговый Chery Tiggo 4 — и новый DFM AX4. Все — переднеприводные и с автоматическими трансмиссиями.

Chery Tiggo 4 Дебютировал в Китае в 2017 году, однако в Россию приехал только минувшей весной — в дорестайлинговом виде. С августа продается модернизированная версия. У себя на родине Tiggo 4 располагает бензиновыми турбомоторами, но на нашем рынке его предлагают только с атмосферником. ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый:

2.0 (122 л.с.) — от 899 900 ₽ FAW Besturn X40 В КНР известен с 2016 года, однако у нас появился лишь минувшим летом. Производитель решил пока не завозить в Россию версию с электромотором — у нас Besturn X40 будет продаваться исключительно с бензиновым атмосферником. ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый:

1.6 (108 л.с.) — от 949 000 ₽ DFM AX4 Представлен в конце 2017 года, а в прошлом декабре анонсирован российской публике. Продажи, однако, начнутся лишь под занавес 2019‑го. Машина будет доступна не только с заявленным ранее атмосферником, но и с турбомотором. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (124 л.с.) — от 1 000 000 ₽*

1.4 турбо (140 л.с.) — от 1 100 000 ₽*

* Предварительные данные.

Знакомство с водителями

Небольшие кроссоверы принято равнять по многолетнему лидеру сегмента — Крете. Так вот, за рулем Tiggo понимаешь, что в чем-то он Крету обскакал. В Chery приятнее внутренняя отделка — столько мягкого пластика редко встретишь даже в машине классом выше. Очень понравились сиденья: и спрофилированы хорошо, и снабжены многочисленными электрорегулировками, в том числе недоступной соперникам настройкой поясничного упора.

Крупные наружные зеркала дают полную картину того, что происходит позади машины. Контролировать габариты тоже легко. Лишь в Chery камера заднего вида дополнена динамическими линиями-подсказками, чья помощь придется весьма кстати водителям-новичкам.

Chery Tiggo 4

Tiggo 4 удивил не только качеством отделки, но и щедрым оснащением: вряд ли в каком-либо другом кроссовере за такие же деньги вы найдете столько оборудования.

Виртуальная приборка — прерогатива топ-исполнения Techno.

В отличие от соперников, в Tiggo линии-подсказки динамические.

Смарт-браслет — еще одна уникальная опция Chery. Можно зашить в него несколько функций и заменить им ключ зажигания.

Под консолью — площадка с беспроводным зарядником для смартфонов. С моим он почему-то отказался делиться энергией.



По щедрости оснащения Tiggo опережает оппонентов. Мультимедийная система понимает жесты! Радиостанции можно перелистывать одним движением ладони. Особая «фишка» — смарт-браслет, который не только умеет считать шаги и пульс, но и заменяет традиционный ключ: дистанционно пускает двигатель, разблокирует двери, открывает окна. Запер машину с вещами с браслета — и на пляж с одним полотенцем! Под центральной консолью — обширная площадка с беспроводным зарядником для ключа, 12-вольтовая розетка и два USB-разъема.

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Только в Chery все четыре стеклоподъемника — с автоматическим режимом. И полный обогрев! «Отапливается» даже обод руля. Жаль только, что сам «штурвал» регулируется лишь по углу наклона — как, впрочем, и у остальных участников теста.

Есть и «увы». Показания на панели приборов очень скученные, приходится долго всматриваться. Центральный монитор блеклый, на солнце почти ничего не видно. Нельзя послушать музыку в фоновом режиме: поворачиваешь регулятор с нуля на первое деление — уже орет во всю ивановскую.

В представительстве DFM просили строго не судить: тестовый AX4 — ­предтоварный. У него даже модуль ЭРА-ГЛОНАСС не установлен. На автомобилях, которые пойдут к дилерам, его «воткнут» в нижнюю часть центральной консоли, отчего чуть поменяется дизайн панели. Но суть-то машины неизменна, и это здорово! Потому как сделан AX4 с душой.

DFM AX4

Интерьер такой же самобытный, как и внешность. Качество отделки достойное — не хуже, чем в Chery.

Глубокие колодцы и цветной экран посередине — всё по-взрослому.

Блок управления микроклиматом и дефле­кторы над ним вызывают ассоциации с насекомым.

Меню мультимедиасистемы не русифицировано, однако к старту российских продаж китайцы обещают решить эту ­проблему.

Система стабилизации полностью не отключается — нажатием кнопки ты лишь сдвигаешь порог ее срабатывания.



Качество отделки DFM — на уровне Chery, разве что «кожа» на сиденьях не перфорированная. У сидений нет электроприводов, что, впрочем, простительно для недорогих машин. А вот за слабую боковую поддержку и невнятные подколенные валики — дизлайк. И посадка излишне высокая — хочется «приземлиться» на пяток сантиметров. И странно, что нет подлокотника.

Мультимедиасистема не русифицирована, но к началу поставок товарных машин этот вопрос будет снят. Вот только футляр для очков вряд ли появится, равно как и импульсные стеклоподъемники.

А чем удивит FAW Besturn X40? Ощущением большого автомобиля. Салон собран тщательно и добротно, но материалы попроще: пластик повсеместно жесткий, а обивка сидений сделана из скромного кожзама. Сами сиденья, впрочем, удобны. Регулировки стандартные, но удачный профиль важнее обилия приводов.

FAW Besturn X40

Салон выглядит неплохо, но отделочные ­материалы попроще, чем у Chery и DFM. ­И телефон положить некуда.

Приборы читались бы еще лучше, будь стрелки цельными, а не с прорезями посередине.

Экран мультимедийки Х40 меньше всего бликует на солнце.

Система «старт-стоп» срабатывает практически незаметно для водителя. При желании ее можно отключить.

Даже в топ-версии климат-контроль недоступен — только кондиционер.



Мультимедийка понравилась удобным меню и приятным интерфейсом, а экран собирает меньше всего бликов — учитесь, Chery и DFM!

Из пожеланий: в X40 не помешало бы добавить еще один USB-разъем — одного имеющегося по нынешним временам маловато. Не помешала бы и площадка для телефона.

По запасу пространства во втором ряду FAW снова в дамках. Мéста навалом во всех направлениях! Второй ряд Chery пусть немного, но теснее (зато есть обогрев сидений). DFM проигрывает: тесно, центрального подлокотника нет. Он лишен даже кармашков в спинках передних сидений. Самый антипассажирский автомобиль в тестовой тройке.

Сила есть?

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Со стартовой ленты динамометрической дороги Дмитровского автополигона FAW X40 со 108‑сильным 1,6‑литровым мотором неожиданно уходит в отрыв от 122‑сильного двухлитрового Chery Tiggo 4 и сохраняет его до 80 км/ч! Лишь потом более мощный Tiggo настигает беглеца.

Всё дело в вариаторе Tiggo, который не слишком оперативно меняет передаточное соотношение. Пока он думает, X40 с традиционной шестиступенчатой гидромеханикой (на FAW устанавливают японский автомат Aisin последнего поколения) успевает оторваться.

При активном разгоне Chery завывает зависшим на высоких оборотах двигателем, — впрочем, это больное место большинства машин с вариатором. В X40 ­акустический комфорт не лучше: мотор верещит даже громче.

Сиденья Chery — наиболее удобные. И только здесь есть регулировка поясничного упора.

По запасу пространства во втором ряду Tiggo лишь немного уступает Х40 и заметно опережает AX4.



DFM AX4 — самый быстрый, ускоряется бойко и без надрыва. Сто сорок сил и почти двести ньютон-метров знают свое дело. Шестиступенчатый робот Getrag с двумя мокрыми сцеплениями ловко жонглирует передачами. Только не надо крутить мотор до отсечки: в этом случае машина начинает судорожно трястись (срабатывает ограничитель оборотов), а коробка отказывается переключаться вверх — бережет сцепление. Чуть сбрасываешь газ, и всё нормализуется.

На горной дороге полигона DFM снова удивил. Даже не верится, что этот игривый на вид кроссовер способен ехать так взросло. Уверенно стоит на дуге, ­прекрасно управляется тягой и балует водителя точной обратной связью на руле. Уже через пару минут я смело пускаю AX4 в легкие скольжения (система стабилизации полностью не отключается — лишь сдвигается порог срабатывания) и прохожу виражи впритирку к бордюрам.

В DFM неожиданно высокая посадка. Но главное — сиденьям не хватает боковой поддержки.

Во втором ряду меньше всего воздуха. Откидного подлокотника нет, как и кармашков в спинках передних сидений.



Поведение Х40 на извилистой дороге не столь филигранно. Руль не такой точный, а задняя ось периодически вихляет. Систему стабилизации можно отключить, но лучше не становится — приходится активнее и точнее работать рулем и газом. Что безоговорочно понравилось, так это тормозá: и привод настроен как надо, и тормозной путь самый короткий.

Chery на горной дороге разленился: неохотно встает на дугу, крены велики, руль с гидроусилителем (у соперников — электроусилитель) бьется в конвульсиях на любой мало-мальски заметной неровности, даже на трещинках. И управлять тягой проблематично: отклики на акселератор растянуты.

Сиденья FAW спрофилированы толково, обивка из кожзама — на любителя.

Второй ряд — самый просторный в тестовой тройке. Здесь максимальный запас пространства по длине, высоте и ширине. На этом фоне странным выглядит отсутствие третьего подголовника.



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Если не гнать, Tiggo обретает гармонию. Очень приятное впечатление оставила плавность хода — даже по булыжной дороге полигона Chery катит с невозмутимой мягкостью: ни пробоев, ни тряски. И тишина — подвеска работает на удивление бесшумно.

FAW свой экипаж тоже не трясет, но работу подвески тут отчетливо слышно.

Подвеска DFM не гремит и тоже обеспечивает высокую плавность хода, однако к концу маршрута появились неприятные металлические стуки — ослабло крепление рулевой рейки. Для абсолютно новой машины такое непозволительно.

Делá в гору

Понятно, что переднеприводным машинам на серьезное бездорожье вход заказан. И всё же вне асфальта мы покатались вдоволь! За рулем X40 с клиренсом 175 мм приходится осторожничать, иначе далеко не уедешь. Да и угол въезда минимальный — всего 24°.

Лучшая геометрическая проходимость — у Tiggo. Неплохой для кроссовера клиренс 200 мм, угол въезда 27,5° — позавидует иной внедорожник!

Но по-настоящему удивил на буера­ках DFM. Клиренс у него как у Chery, угол въезда (25°) меньше ненамного. А ездовая электроника умело имитирует межколесную блокировку.

В разгонной динамике DFM выигрывает у соперников. Да и рулится лучше — на горной дороге AX4 давал соперникам прикурить!

Там, где конкуренты беспомощно вращают одним колесом, AX4 гребет обеими лапами — то есть способен побороть диагональное вывешивание средней тяжести и довольно уверенно двигаться по размытой грунтовке.

А еще мы загнали машины на тарированный 40‑процентный подъем. Это очень крутая горка! AX4 уверенно поднимался до тех пор, пока я его не остановил. Зачем? Чтобы понять, сможет ли он двинуться дальше. Отпускаю тормоз, и DFM катится назад! Словно на «нейтрали». Датчики, почувствовав серьезную нагрузку, дают команду разомкнуть сцепления коробки. Понятно, что всё сделано ради сохранности роботизированной трансмиссии, но от этого не легче, когда машина съезжает задом вниз!

Besturn X40 взял 40‑процентный подъем ­увереннее соперников. Зачет!

Меняю тактику: после остановки затягиваю ручник. Жму на газ, отпускаю ручник, и машина неуверенно, но всё же ползет наверх. Подъем взят, однако страшно за сцепления. Да и не каждый в подобной ситуации догадается задействовать ручной тормоз.

В Chery уверенности в результативном штурме горы не было — мы полагали, что нагрузка 40‑процентным подъемом возьмет вариатор на цугундер. Но нет! Tiggo уверенно доехал до середины, а после остановки, хотя и не без труда, взял старт и добрался до вершины. Достойный результат.

Диагональное вывешивание обездвиживает Tiggo, но кузов не перекашивается — все двери закрываются без проблем.

А что FAW? Он совершил восхождение без каких-либо усилий! Вслед за промежуточной остановкой X40 поехал дальше как ни в чем не бывало. ­Очевидно, что гидромеханический автомат для серьезных нагрузок подходит лучше, чем вариатор и робот с двумя ­сцеплениями.

Юрий Тимкин: «Китайцы» стремительно прогрессируют и во многом уже поджимают корейские машины. Chery Tiggo 4 — лучшее тому доказательство».

* * *

Chery Tiggo — лидер. Наиболее сбалансированный в трио. Классный дизайн, удобный салон, богатое оснащение и достойный ездовой комфорт.

FAW и DFM разделили второе место. У каждого есть сильные стороны. DFM AX4 подкупает достойной управля­емо­стью, бойкой разгонной динамикой и хорошими возможностями вне асфальта. Внешность… Она специфическая. Может и отпугнуть покупателя.

FAW Besturn X40 демонстрирует более сдержанный и притягательный дизайн. Сильные козыри — просторный салон, «плавный» и выносливый автомат.

А еще — наименьшая цена. Если на кону каждый рубль, это хороший выбор.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель CHERY TIGGO 4 DFM AX4 FAW BESTURN X40 Рабочее место водителя Больше всего приглянулось сиденье в Chery — оно не только удачно спрофилировано, но и обшито приятным материалом, а также снабжено многочисленными электрорегулировками. По части эргономики явного лидера не обнаружилось. Обзорность и чувство габаритов опять-таки понравились в Tiggo. Сиденье 9 8 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 9 8 8 Салон Самая удачная передняя часть салона — у Chery: не только простор, но и более богатое оснащение. А еще в слякотную погоду посадка в него не огорчит — прикрытые дверями пороги всегда остаются чистыми. Простор во втором ряду выводит в лидеры Tiggo и X40, а объем багажника делает Chery недосяга­емым для соперников. Передняя часть 9 8 8 Задняя часть 9 8 9 Багажник 9 8 9 Ходовые качества Самую бойкую разгонную динамику продемонстрировал AX4, который при параллельных стартах отрывался от оппонентов. Он же лидировал в управляемости — хорош как на прямиках, так и на горном серпантине. А вот тормозá больше всего понравились у FAW X40. Динамика 8 9 8 Тормоза 8 8 9 Управляемость 8 9 8 Комфорт Лучшая шумоизоляция — у Tiggo и AX4, а у Х40 слишком сильно ревет мотор при активном разгоне и громко стучит подвеска. Плавность хода у всех троих замечательная — даже на булыжной дороге. За микроклимат дополнительный балл накинули Chery, который щеголяет обогревами руля и задних сидений. Шум 9 9 8 Плавность хода 9 9 9 Климат 8 7 7 Приспособленность к России Chery и DFM удивили недурственной «геоме­трией»: и клиренс хорош, и углы въезда и съезда. За сервис FAW получил только семерку — маловато пока у этой марки официальных дилеров. Зато в части эксплу­атации X40 переиграл конкурентов: переваривает бензин АИ‑92, есть защита моторного отсека. Геометрическая проходимость 9 9 8 Сервис 8 7 7 Эксплуатация 8 8 9 Промежуточная оценка 8,60 8,20 8,20 Поведение вне дороги За энерговооруженность DFM получил на балл больше соперников — благодаря толковой ездовой электронике, умеющей имитировать межколесную блокировку. За выносливость девятка уже у Х40, чей автомат не боится долгой езды внатяг. Ход подвески у всех трех машин примерно ­одинаковый. Энерговооруженность 8 9 8 Выносливость 8 8 9 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,50 8,22 8,22