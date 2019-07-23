Самый популярный в России вариатор: что в нем не так

Наиболее распространенные в нашей стране вариаторы — японские, фирмы Jatco. Их используют Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep и Suzuki. Чаще других модификаций встречается вариатор JF011E. Как распознать приближающуюся неисправность? Ремонтировать или менять? Сколько стоит? На часто задаваемые вопросы о вариаторах отвечает эксперт «За рулем».

Материалы по теме Завод сэкономил, а нам расплачиваться — 11 примеров

Вариатор принципиально отличается от других типов автоматических коробок передач тем, что обеспечивает плавное изменение передаточного отношения между ведущим и ведомым валами без какого-либо разрыва крутящего момента.

Это возможно благодаря тому, что между коническими поверхностями двух шкивов с регулируемой шириной вращается наборный стальной ремень. Под действием давления рабочей жидкости конусы могут переводить ремень то на малый радиус зацепления, то на большой, обеспечивая плавное изменение передаточного отношения.

Конечно, помимо конусов и ремня в вариаторе устанавливается узел, обеспечивающий задний ход, а также главная передача. Обязательно применяется гидротрансформатор, принципиально не отличающийся от тех, что ставят в гидромеханические коробки передач.

Главный узел вариатора: наборный металлический ремень и пара раздвижных шкивов, состоящих из двух конусов каждый.

На каких автомобилях встречается вариатор JF011E

Материалы по теме Это не вариатор! — АВТОВАЗ рассказал о новой коробке для XRAY

Ниссан устанавливал этот вариатор на модели X-Trail, Qashqai и Teana прошлого поколения. Renault — на Megan, Koleos, Scenic, Fluense и Latitude. Mitsubishi — на Outlander и Lanсer.

Само собой, те же вариаторы оказались на автомобилях, изготовленных на платформе Аутлендера под другими марками — Citroen C-Crosser и Peugeot 4008. А еще тот же вариатор ставили на Dodge Caliber, Jeep Compass и Suzuki Kizashi.

Основные признаки неисправности вариатора

1. Рывки и подергивания при движении автомобиля. Чаще всего дефект вызван зависанием (заеданием) редукционного клапана жидкостного насоса. Частицы, содержащиеся в рабочей жидкости и вовремя не отловленные фильтрами, оставляют задиры на поверхности клапана и стенках отверстия, в котором он перемещается.

Заедающий клапан не может поддерживать давление в системе в нужном диапазоне.

А именно это, строго определенное давление, и задает положение конусов ведущего и ведомого шкивов. Любое нарушение во взаимном согласованном расположении шкивов, когда ремень хорошо натянут, приводит к его пробуксовке — а это уже явный признак неисправности. Номинально ремень проскальзывать не должен, поэтому при первых признаках следует обратиться в сервис к профессионалам.

Крутящий момент передают боковые поверхности ремня. При проскальзывании ремень изнашивается сам и начинает оставлять задиры на конических поверхностях шкивов.

Такое же повреждение шкивов может вызвать и другой незаметный дефект — разрушение шариков, расположенных в канавках между двумя конусами. Эти шарики должны обеспечивать плавное раздвижение и сближение конусов. Разрушившись, они лишают соединение подвижности. Если канавки под шарики сильно повреждены, то предстоит замена шкивов, потому что разбитые канавки ремонту не подлежат. Мастерские обычно предлагают на замену бывшие в употреблении шкивы — так можно сэкономить на ремонте.

Материалы по теме Вариаторы: вся правда об их (не)надежности

Ремонт при таких признаках неисправности вариатора может заключаться в восстановлении насоса, шлифовке конических поверхностей шкивов или замене шкивов и — в обязательном порядке — установке нового ремня. Ну и плюс снятие-установка вариатора, а еще — новые жидкость и фильтры. Все вместе обходится примерно в 80 000 — 100 000 рублей.

2. Шум, гул, скрежет вариатора. Конусы вариатора вращаются на шариковых подшипниках, ресурс которых порой не превышает 30 000 км. По статистике дефект проявляется чаще на Ниссанах, чем, например, на автомобилях Mitsubishi.

В чем причина быстрого износа подшипников? Частицы металла, циркулирующие вместе с рабочей жидкостью и вовремя не отловленные фильтрами, попадают на рабочие поверхности (дорожки и шарики), ускоряя их разрушение. Кроме того, существует гипотеза, что качество подшипников нестабильно: в одних случаях они служат до переборки агрегата по 150 000–180 000 км. К этому пробегу достигается естественный предел по износу всех деталей вариатора. В иных случаях начинают шуметь уже к 40 000 км пробега.

Еще случается нарушение посадки наружных колец подшипников в корпусных деталях вариатора. Такой дефект приводит к проворачиванию кольца, а это сопровождается износом деталей и характерным скрежетом. Так или иначе, требуется разборка агрегата и замена подшипников. А в последнем случае еще и принятие мер по обеспечению правильной посадки подшипника. Вместе с запчастями такой ремонт обойдется не меньше, чем в 50 000 рублей.

Если дело дошло до разрушения подшипника, то зачастую ломается и конус. При такой аварии может пострадать корпус вариатора, и тогда можно подумать о замене на контрактный вариатор. Цены на них начинаются от 35 000–50 000 рублей.

Что делать, чтобы не допустить поломки вариатора

Материалы по теме Можно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит?

Наверное, вы уже заметили, что в большинстве случаев виновницей неисправности является загрязненная рабочая жидкость. Очевидно, что ее загрязнение начинается с первых километров эксплуатации автомобиля. Согласно теории, износ любых механизмов на первоначальной стадии весьма интенсивен — в это время идет притирка и приработка всех трущихся поверхностей друг к другу. При этом неизбежно появление продуктов износа в жидкости. Это частицы металла, которые начинают циркулировать в системе.

На их пути стоят фильтры тонкой и грубой очистки, а также магниты, расположенные в поддоне вариатора. Но все эти устройства не полностью справляются со своей задачей, а потому единственный способ спасти вариатор от преждевременной кончины — заменить рабочую жидкость.

Производители автомобилей в этом вопросе занимают разные позиции. Nissan рекомендует только проверку уровня жидкости, по крайней мере, в течение гарантийного периода — 100 000 км. А, к примеру, Mitsubishi на Outlander и ASX предлагает заменить жидкость при пробеге 90 000 км.

Менять или нет жидкость в вариаторе?

Основываясь на собственном опыте эксплуатации, рекомендуем замену жидкости не реже чем через 45 000–60 000 км. И чем чаще вы совершаете внедорожные подвиги, чем более агрессивный стиль вождения у вас, тем чаще нужно менять жидкость.

Материалы по теме Все, что нужно знать о замене масла в АКП

Менять ее можно двумя способами. При первом, простом, надо слить из поддона жидкость (около 4,5 л) и долить такое же количество. Пятилитровая канистра жидкости для вариатора стоит около 4500 рублей, а работа по замене — не более 800 рублей. Замена жидкости получится частичная, методом разбавления старой жидкости новой в пропорции приблизительно 1:1.

Другой, гораздо более эффективный способ замены жидкости, — это демонтаж поддона, замена или промывка фильтра грубой очистки и замена фильтра тонкой очистки. Жидкости потребуется не меньше 8 л, а заплатить за нее придется около 8000 рублей. Фильтр тонкой очистки обойдется в 550 рублей, а грубой — в 3500 рублей. Плюс прокладки, если потребуются. Работа у неофициалов стоит примерно 1500 рублей. Итого — не меньше 13 500 рублей.

Фильтры тонкой и грубой очистки рабочей жидкости вариатора JF011E.

Важный нюанс

В «мозгах» вариатора есть очень интересный счетчик моточасов — показатель старения жидкости. Отсчитывать процесс старения он начинает только после того, как температура превысит 100 градусов. Отсюда вывод: нужно стараться не перегружать агрегат в жару и главное — следить за чистотой радиаторов охлаждения рабочей жидкости. А на некоторые автомобили, изначально лишенные радиаторов, имеет смысл установить их дополнительно. К примеру, на Mitsubishi Outlander завод-изготовитель то ставил радиаторы, то упразднял их.

Этому автомобилю, Renault Koleos, повезло: он укомплектован штатным радиатором охлаждения вариатора.

Надежный или нет?

Вариатор JF011E трудно отнести к сверхнадежным агрегатам. Но и массового выхода из строя до окончания гарантийного срока у него не отмечается. Агрегат любит мягкий стиль вождения и периодическую замену рабочей жидкости — в этом случае он прослужит дольше.

В комментариях поделитесь, были ли у вас проблемы с этим агрегатом.