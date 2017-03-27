Как продлить жизнь вариатору, потратив 300 рублей и два часа

Считается, что вариаторы — коробки нежные, а их ремонт стоит космических денег. На самом деле это не всегда так: гораздо проще и дешевле предотвратить одну из основных возможных поломок. Рассказываем, как это сделать.

Слабое место

Бесступенчатая трансмиссия, безусловно, имеет особенности, но в чем-то она не отличается от трансмиссий других типов. Например, в эту коробку так же заливается масло, которое служит для смазки и защиты механизма от износа и отводит излишнее тепло. Проблему перегрева вариатора решает система охлаждения: горячее масло из коробки по шлангу поступает в радиатор или теплообменник, а оттуда возвращается охлажденным по другому патрубку. Слабое место этой системы — резиновые шланги.

Со временем они изнашиваются и лопаются. В результате масло вытекает из коробки передач, но узнать об этом сразу владелец, по понятным причинам, не может. А установленная в автомобиле система самодиагностики нередко вводит в заблуждение, показывая ошибки, не имеющие к неисправности никакого отношения. Если же такая система и находит проблему, то часто делает это поздно, когда масло уже полностью вытекло из вариатора. В свою очередь, отсутствие масла в коробке передач неизбежно приводит к ее поломке.

Поэтому владельцам машин с вариатором следует помнить, что срок службы шлангов, используемых в системе охлаждения, относительно небольшой и составляет в среднем пять лет. А значит, их необходимо регулярно менять. С учетом стоимости оригинальных шлангов эта работа может обойтись в приличную сумму. Но избежать серьезных затрат можно.

Цена вопроса

Вместо заводских достаточно купить обыкновенный маслобензостойкий шланг (стоимость: примерно 300 рублей за метр) диаметром 15 мм. Да, оригинальные шланги формованные, поэтому, чтобы проложить трассу маслобензостойкого шланга в моторном отсеке, необходимо в качестве кронштейнов использовать специальные пластиковые кольца, которые крепятся к кузову. Также понадобится четыре металлических ленточных хомута под диаметр шланга.

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Никакого специального инструмента для замены шлангов не потребуется, только отвертка, чтобы снять с них заводские хомуты. На некоторых моделях автомобилей предварительно придется снять передний бампер, иначе не получится подобраться к месту ремонта. В целом эта работа не очень сложна и займет около двух часов.

Особое внимание следует уделить коробочному маслу. После замены шлангов его нужно будет долить в систему, поэтому важно знать, какое именно масло используется, так как смешивать эти рабочие жидкости нельзя. В некоторых случаях подсказать решение или обезопасить владельца от ошибки может цвет масла. Так, вариаторное масло NS-2 зеленого цвета, а NS-3 — синего.

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Как вы понимаете, чтобы предотвратить серьезную поломку вариатора, достаточно периодически выполнять довольно простую процедуру, которая не требует к тому же больших затрат. Все, что вам нужно, — внимательность, аккуратность, нехитрый набор деталей, отвертка и пара часов времени.

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