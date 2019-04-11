Outlander против X-Trail: подетальное сравнение

Зачем сравнивать два давно известных и не самых новых кроссовера? Оказывается, у конкурентов, обновившихся в конце прошлого года, много общего.

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Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail собирают в России: первый в Калуге, второй в Питере. За счет этого и цены на кроссоверы почти одинаковые. Тестовые автомобили в максимальных комплектациях стоят примерно по 2 250 000 рублей.

Разберемся, в чем могут посоревноваться эти похожие друг на друга кроссоверы.

Работа лицом

Рестайлинговый Ниссан легко узнать по новому бамперу, на котором почти не оставили некрашеного пластика, по увеличившемуся хромированному бумерангу на морде и по глянцевой эмблеме на решетке радиатора (под ней спрятан недоступный раньше радар системы автоматического торможения).

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

А вот дизайнерам Mitsubishi не удалось сделать обновленный Outlander мгновенно узнаваемым. Однозначно опознать рестайлинговую версию можно только по псевдодиффузору в нижней части переднего бампера, который будет серебристым вне зависимости от цвета машины. К слову, системы автоматического торможения у Аутлендера нет и не было.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Сбоку и сзади автомобили изменились еще меньше, чем спереди. Разве что обновленный X-Trail в топовых комплектациях обзавелся 19-дюймовыми колесами, тогда как на Аутлендер по-прежнему ставят 18-дюймовые.

Багажник, откройся

Кроссоверам за два с четвертью миллиона стыдно не иметь электропривода пятой двери. И он у них есть. Правда, владельцам Mitsubishi, чтобы открыть багажник, придется нащупать кнопку и нажать на нее, тогда как обладателям Ниссана нужно просто подойти с ключом в кармане к своему автомобилю, провести ногой под задним бампером и дождаться, пока дверь откроется автоматически. Это удобно, если руки заняты.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

А вот по объему багажника X-Trail слегка проигрывает. Его вместимость — 432 л против 456 у Аутлендера. Причем запаска Mitsubishi расположена снаружи, под днищем, а у Ниссана — внутри, под фальшполом багажника.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Во втором ряду

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Задний ряд сидений у X-Trail почти не изменился: тот же приличный запас пространства по коленям (примерно 12 см для пассажиров среднего роста), достаточно места над головой.

Есть возможность двигать сиденье в продольном направлении и регулировать спинку по углу наклона. Диван поделен в пропорциях 2 к 1. В середине есть откидной подлокотник с подстаканниками, который также открывает лаз в багажник для перевозки длинномеров.

На месте остались и дефлекторы воздуховодов. USB-слота и 12-вольтовой розетки у задних пассажиров по-прежнему нет. Зато появился обогрев дивана, правда, управлять им можно только с клавиш в передней части салона — неудобно.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Во втором ряду обновленного Аутлендера стало чуть комфортнее: появились верхние дефлекторы воздуховодов и USB-слот. При этом регулировать можно только спинку дивана по углу наклона, а обогрева заднего сиденья у Mitsubishi нет. В центральном подлокотнике с подстаканниками нет лючка для длинномеров, поэтому при их перевозке придется складывать одну из частей спинки. Места во втором ряду Mitsubishi Outlander больше, чем в Ниссане, — запас по коленям примерно 15 см.

Решающие мелочи

Интерьер Аутлендера третьего поколения — воплощение спорных дизайнерских решений. Да, обновленный Mitsubishi обзавелся современной мультимедийкой, электромеханическим ручником, новым рулем с красивой глянцевой вставкой, а также получил автоматический режим четырех стеклоподъемников. Но все это сводится на нет из-за античной фурнитуры. Клавиши активации обогрева сидений, кнопка, блокирующая электропривод пятой двери, и резиновая заглушка USB-слота вызывают, мягко говоря, недоумение. В целом в интерьере Аутлендера слишком много вещей, которые не соответствуют прайс-листу. Чего стоят заметный люфт водительского сиденья на тестовой машине и не самый удачный профиль кресла.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Интерьер Nissan X-Trail выигрывает в мелочах. Кресло водителя спрофилировано удачнее и не люфтит. Правда, светлая кожа довольно-таки маркая. Фурнитура не столь древняя, нет лишних заглушек. Эргономика у X-Trail тоже лучше: рычаг вариатора под рукой и в целом удобнее, чем у Мицубиси. Из минусов — наличие автоматического доводчика только у водительского стеклоподъемника. Изменений немного: вставка из кожзама над бардачком, руль с усеченным низом, так называемый D-shape, с подогревом по всей окружности (у Аутлендера подогрев только в местах правильного хвата) и система Яндекс.Авто. Правда, с машинами топовых комплектаций, оснащенных камерой заднего вида, она не дружит.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Поведение на асфальте

Mitsubishi едет неплохо: 167 сил хватает для адекватных ускорений, управление тягой достойное. Зажатость в околонулевом положении инженерам удалось преодолеть за счет перекалибровки усилителя руля. Но подвели подвесочники: плавность хода разочаровывает. Аутлендер чуть жестче, чем хотелось бы, реагирует на стыки и неровности с острыми краями. Зато люди, работавшие над улучшением шумоизоляции, со своей задачей справились.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

X-Trail, несмотря на 19-дюймовые колеса и шины с меньшей высотой профиля, лучше, чем Outlander, отрабатывает мелкие и средние неровности, да и в целом держится на дороге достойнее. В салоне тише, а усилие на руле после рестайлинга стало заметно чище. Несмотря на то, что у двигателя X-Trail на 4 лошадиных силы и на 100 кубиков рабочего объема больше, чем у мотора Mitsubishi, едут эти машины почти одинаково.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

Снежная целина

Геометрическая проходимость Аутлендера осталась прежней, углы съезда и въезда примерно равны и составляют 20 с небольшим градусов. Показатель не рекордный, но в целом этого хватает. Защиту двигателя — в базе пластиковую, за доплату металлическую — отделяет от земли больше 200 мм. Муфта не перегревается даже после 30 секунд пробуксовки. Заснеженное бездорожье Аутлендер преодолевает легко, и это радует.

Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail

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По показателям геометрической проходимости Ниссан близок к Мицубиси: угол въезда у X-Trail — 21 градус, угол съезда — 30. Под стальной защитой поддона здесь 195 мм. Момент между осями у Ниссана также распределяет электромагнитная муфта с возможностью принудительной блокировки, но управление режимами осуществляется не кнопкой, как в Mitsubishi, а перекидной шайбой.

Муфта и вариатор у Nissan также не перегреваются, если не буксовать неадекватно долго. Правда, поддавшись излишнему оптимизму, мы закопали X-Trail в снегу. И Аутлендеру пришлось вытаскивать конкурента на тросе. Отсюда вывод: без троса на кроссоверах не стоит соваться на бездорожье.

Подводя итог, отметим, что рестайлинг конца прошлого года пошел на пользу и Ниссану, и Mitsubishi. Оба кроссовера стали тише, приятнее в управлении и в целом дружелюбнее в мелочах. При этом X-Trail технологичнее, современнее и за те же деньги оснащен лучше, чем Outlander. Поэтому Nissan и побеждает в нашем тесте.