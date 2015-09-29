Покупаем Mitsubishi Outlander: что может новый нос

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Mitsubishi Outlander. Производство Россия. От 1 079 000 рублей.
Сегодня об этом уже мало кто помнит, но именно Outlander чуть меньше десятилетия назад стал одним из родоначальников клана среднеразмерных кроссоверов. И хотя делали его под вкусы американцев, Outlander полюбился и в России. Даже кризис 2008 года он пережил на удивление стойко.
У дебютировавшего три года назад нынешнего «чужестранца» дела тоже уверенно шли в гору. Критики ругали его за невыразительный дизайн, а покупатели уверенно голосовали за машину рублем. Плановый рестайлинг, подаривший автомобилю эффектный нос, должен был этот успех развить.
И тут грянул гром среди ясного неба: в первом квартале этого года спрос на Outlander упал почти в пять раз! Не было прежде у модели таких провалов. Впрочем, и такого резкого скачка цен тоже не случалось: топовая версия едва не перевалила за два миллиона. Чтобы автомобиль не затерялся на рынке, требовались экстренные меры. И их предприняли. Дебютировавшая в апреле обновленная машина практически не подорожала, хотя повод повысить цену был: новый дизайн, доработанная подвеска, улучшенная шумоизоляция…Если же динамика вам важна, рассматривать Outlander надо с оптимальным для столь внушительной машины мотором 2.4 (167 л.с.). Это, увы, уже полтора миллиона. Но большинство кроссоверов со схожим оснащением (кожа, доступ без ключа, камера заднего вида) дороже. А по размерам салона и багажника «мицу» ровня еще более дорогим Santa Fe и Sorento. В общем, Instyle 2.4 и есть оптимум. Для кого предназначена более дорогая Ultimate 2.4? За дополнительные 140 тысяч рублей она предложит светодиодные фары, навигацию и электропривод двери багажника. Адекватной опциям такую доплату не назовешь. Да и в движение автомобиль приводит тот же мотор 2.4 в паре с вариатором. Если уж «гулять так гулять», то берите 3.0 V6 Sport. Толковый и надежный шестиступенчатый автомат, завидная динамика и активный передний дифференциал, а на десерт — люк с электроприводом. За всё — 1,8 миллиона. С учетом наличия V6 получается все равно выгодно.Цветной тачскрин с возможностью просмотра фильмов с разных носителей, трип-компьютер, который вдобавок к традиционным данным показывает и такие, как графики изменения температуры за ночь. От бликов все указатели защищены надежно, а борткомпьютер всегда поведает о расходе топлива и километраже до пустого бака. Блок климат-контроля наглядный и нарядный — Outlander хорошо подтянул электронику еще три года назад. Рестайлинг здесь ничего не привнес, хотя приборы следовало освежить: по нынешним временам они простоваты, а столбец-топливомер малоинформативен. Обновление никак не повлияло и на обзорность — она хорошая. Корма заканчивается сразу за задним дворником, высокая посадка позволяет видеть край капота, а правильно настроенные зеркала помогут не притираться колесами к бордюрам. Парктроник и видеокамера нужны только на самой тесной парковке. Кресла в машинах любых версий радуют уверенной боковой поддержкой, а те, что с кожей, — еще и электроприводом. Руль разжился черной полированной накладкой и выглядит дороже. Мне по-прежнему нравится, как скроены кнопки на рулевом колесе: слева размещены те, что отвечают за аудиосистему и Bluetooth, а справа — за круиз-контроль.
40-vibor_zr-09_15Наиболее дорогие версии Ultimate и Sport могут похвастаться самым крупным сенсорным дисплеем на центральной консоли и толковой встроенной навигацией.
Наиболее дорогие версии Ultimate и Sport могут похвастаться самым крупным сенсорным дисплеем на центральной консоли и толковой встроенной навигацией.А в мае цену и вовсе снизили — на 180–210 тысяч рублей! Модернизация и грамотная ценовая политика принесли плоды: Outlander вновь востребован.
ВЫБИРАЕМ ОПТИМУМПрельстившись вкусной ценой, помните, что в базе это, по сути, переднеприводный кроссовер с аскетичным салоном и скромным для этого класса мотором 2.0 (146 л.с.). Отсутствие аудиосистемы и обогрева зеркал уже вызывает недоумение. Нещадно урезаны и системы безопасности: всего две подушки, нет усилителя экстренного торможения. Версия Invite по части безопасности ничуть не лучше, хотя дороже «базы» на весомые 120 тысяч рублей. Переплата объясняется наличием MP3/ USB-аудиосистемы и обогрева передних сидений и зеркал. А также окрашенными в цвет кузова дверными ручками. «Два литра», как и прежде, предлагают и с полным приводом. Просят за него 60 тысяч рублей. Бонусом идут система помощи при старте в подъем, кожаная отделка руля и топовая приборная панель.
41-vibor_zr-09_15Магнитола в Instyle также снабжена тачскрином. Однако кнопки здесь крупнее, а навигации нет.
Магнитола в Instyle также снабжена тачскрином. Однако кнопки здесь крупнее, а навигации нет.
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42-vibor_zr-09_15Invite — это полиуретановый руль без кнопок и упрощенный монохромный дисплей борткомпьютера.
Invite — это полиуретановый руль без кнопок и упрощенный монохромный дисплей борткомпьютера.
ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
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