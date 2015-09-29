Покупаем Mitsubishi Outlander: что может новый нос

Рассматриваем до мельчайших подробностей Mitsubishi Outlander. В какой комплектации этот среднеразмерный кроссовер станет лучшим выбором?

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Mitsubishi Outlander. Производство Россия. От 1 079 000 рублей.

Сегодня об этом уже мало кто помнит, но именно Outlander чуть меньше десятилетия назад стал одним из родоначальников клана среднеразмерных кроссоверов. И хотя делали его под вкусы американцев, Outlander полюбился и в России. Даже кризис 2008 года он пережил на удивление стойко.

У дебютировавшего три года назад нынешнего «чужестранца» дела тоже уверенно шли в гору. Критики ругали его за невыразительный дизайн, а покупатели уверенно голосовали за машину рублем. Плановый рестайлинг, подаривший автомобилю эффектный нос, должен был этот успех развить.