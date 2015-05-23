Mitsubishi Outlander: Больше не Мистер Х

Mitsubishi Outlander: от 1 039 000 руб.

Цены на обновленный Outlander можно было повысить, оправдав это в первую очередь сущест­венно измененным внешним видом. Признайтесь честно, вам нравится «старый» Outlander? По словам нашего главного редактора, прежде было впечатление, что в штате Mitsubishi Motors ни одного дизайнера — так, заказывали рисунки новинок студентам. Сейчас дизайнер точно есть, и мы его знаем, это Ценихиро Кунимото. И у Кунимото-сана есть подчиненные, один из которых бельгиец Томас Бигвуд, работавший раньше в команде шеф-дизайнера АВТОВАЗа Стива Маттина. Из-за этого, кстати, возник скандал: трудно ведь не заметить сходство «морды» обнов­ленного «Аутлендера» и новых концептов Mitsubishi со стилем Lada XRAY, показанного АВТОВАЗом в 2012 году.

И якобы бельгиец ушел в Mitsubishi не с пустыми руками… Кунимото-сан с японс­кой невозмутимостью отвечает, что нынешний дизайн, Dynamic Shield, появился у Mitsubishi не в одночасье, а эволюционным путем, и приводит в доказательство несколько старых моделей, в которых на самом деле можно увидеть зачатки Dynamic Shield. И вообще в автодизайне часто бывает, когда аналогичные стилистические решения возникают у нескольких марок сразу. Ладно, кто прав, а кто виноват, мы все равно не разберемся. Главное — выглядит обновленный Outlander гораздо ярче, чем преж­де, а это плюс для большинства покупателей.

Mitsubishi Outlander Интерьер обновленного «Аутлендера» по сравнению с предыдущим (фото внизу) почти не изменился, за исключением нового руля, отделки потолка и декоративных панелей

Интерьер обновленного «Аутлендера» по сравнению с предыдущим (фото внизу) почти не изменился, за исключением нового руля, отделки потолка и декоративных панелей

Mitsubishi Outlander Интерьер Mitsubishi Outlander до рестайлинга

Интерьер Mitsubishi Outlander до рестайлинга

В интерьере изменений заметно меньше. Загибайте пальцы. Козырек щитка приборов, обшитый кожей, новое рулевое колесо с приливами под правильный хват, очечник на потолке у полноприводников с двигателями 2.0 и 2.4 (у 3-литровой версии в крыше большой люк), сама отделка потолка, новые декоративные панели, внутрисалонное зеркало с автозатемнением в топовом варианте, петелька ремня безопасности с пассажирс­кой стороны — чтобы пряжка не терлась о стойку. Вроде все.

Mitsubishi Outlander Мы протестировали самые востребованные на нашем рынке версии, с двигателями 2.0 и...

Мы протестировали самые востребованные на нашем рынке версии, с двигателями 2.0 и...

Mitsubishi Outlander ...2.4. Больше понравился, конечно, второй вариант

...2.4. Больше понравился, конечно, второй вариант

Российские представители марки насчитали в обновленном «Аутлендере» около сотни изменений. Остановимся на главном. Это дополнительные силовые элементы кузова и подрамника, ветровое стекло с электроподогревом во всех версиях, новый вариатор Jatco на автомобилях с двигателями 2.0 и 2.4, имитирующий восемь передач (вообще-то он уже стоит на ASX), улучшающий отзывчивость на педаль акселератора и повышающий экономичность, пружины и амортизаторы увеличенного объема, перекалиброванный блок электроусилителя руля, сниженное трение в рулевом механизме, добавлены динамические демпферы к ряду элементов шасси, снижающие уровень вибрации, значительно улучшенная шумоизоляция.

IMG_6786 Панель приборов Outlander не изменилась, но над ней теперь козырек, обшитый кожей

Панель приборов Outlander не изменилась, но над ней теперь козырек, обшитый кожей

Mitsubishi Outlander Один из новых вариантов декоративных панелей

Один из новых вариантов декоративных панелей

С нее-то и начнем оценивать улучшения Outlander. На первом российском тесте в Краснодарс­ком крае, приуроченном к началу продаж, один день я провел за рулем 2-литрового полнопривод­ника, второй — с двигателем 2.4. Трехлитровую машину не брал, так как силовой агрегат там без изменений, да и по статистике продаж эта версия малопопулярна.

Mitsubishi Outlander В зависимос­ти от версии автомобиль комплектуется подрулевыми лепестками или селектором вариатора со «спортивным» режимом

В зависимос­ти от версии автомобиль комплектуется подрулевыми лепестками или селектором вариатора со «спортивным» режимом

Mitsubishi Outlander В версии с 3.0 стоит система полного привода Super All-Wheel Control с активным передним дифференциалом, улучшающая управляемость

В версии с 3.0 стоит система полного привода Super All-Wheel Control с активным передним дифференциалом, улучшающая управляемость

Преодолев перевал на 2-лит­ровом «Аутлендере» и спускаясь к берегу моря, отметил невероятную тишину в салоне: казалось, будто катился на «нейтрали» с выключенным двигателем, чего, конечно, быть не могло. Открыл окно — но даже в этом случае в салон проникал только шум от шин. Японские инженеры явно не зря едят свой хлеб. Конечно, «обесшумить» машину можно и у гаражных умельцев, но вряд ли они смогут обеспечить тот же результат без существенного увеличения массы. А в нашем случае добавилось всего несколько килограмм за счет точечного применения шумоизолирующих и виброизоляционных матов, увеличения толщины задних стекол с 3,1 до 3,5 мм, дополнительных уплотнителей между передними и задними дверями.

Mitsubishi Outlander «Вывесив» обновленный Outlander на горной дороге, мы проверяли увеличенную жесткость кузова и пытались рассмотреть динамические демпферы шасси

«Вывесив» обновленный Outlander на горной дороге, мы проверяли увеличенную жесткость кузова и пытались рассмотреть динамические демпферы шасси

То же ощущение — тишины — было и на версии с 2.4. Кстати, с этим мотором лучше согласуется и новый вариатор, которому приходилось тяжеловато на серпантинах с 2.0.

Руль с перекалиброванным усилителем лучше по «наполненности», но не стал особенно острым, а об измененной подвеске мнения разошлись. Кто-то говорил, что она мягкая. По моему мнению, могла бы быть и помягче: все равно этот автомобиль больше подходит для спокойной езды. Тем более в таком — умирот­воренном — воп­лощении.

Mitsubishi Outlander Как и прежде, полноразмерное запасное колесо расположилось под днищем, освободив мес­то для багажа

Как и прежде, полноразмерное запасное колесо расположилось под днищем, освободив мес­то для багажа

Mitsubishi Outlander Объем грузового отсека не изменился. Шторка багажника положена «средним» и «старшим» версиям, с Intense

Объем грузового отсека не изменился. Шторка багажника положена «средним» и «старшим» версиям, с Intense

Итог

Илья Пименов_

редактор:

Mitsubishi Outlander

— Не буду гадать, откуда у «Аутлендера» новый стиль, но он гораздо удачнее того, что было раньше. Причем «вживую» автомобиль смотрится лучше, чем на фотографиях. Единственное «но»: летом владельцу придется возить с собой флакон специальной жидкости, очищающей от насекомых, иначе весь хром на «морде» будет в мушино-комариных кляксах. О технической час­ти скажу так: автомобиль действительно улучшили практически по всем статьям, почти не тронув прайс-лист, довольно привлекательный для этого сегмента.