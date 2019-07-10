Это не вариатор! — АВТОВАЗ рассказал о новой коробке для XRAY — журнал За рулем

Это не вариатор! — АВТОВАЗ рассказал о новой коробке для XRAY

Новая автоматическая коробка, которой с июня оснащается Lada XRAY Cross, — не то, о чем вы подумали. Видеообъяснительная от АВТОВАЗа.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

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Lada XRAY Cross с июня стала оснащаться вариатором Jatco, но это не совсем вариатор, заявили в пресс-центре АВТОВАЗа. В коробке использованы особые решения, которые сделали ее легче, компактнее, надежнее и экономичнее, рассказали специалисты в снятом для этого видео.

В частности, в конструкции появился двухступенчатый редукторный сектор, что снизило потери крутящего момента мотора и повысило его экономичность. Кроме того, коробка стала лучше работать при низких температурах, без вреда для себя выдерживать длительные пробуксовки и нагрузки, например при буксировке прицепа или другого автомобиля. При этом коробка из-за своих компактных размеров позволила сохранить клиренс автомобиля, равный 215 мм.


Главным заявлением стало утверждение, что эта коробка Jatco — не вариатор.

«В новой автоматической коробке помимо клиноременной передачи работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. То есть это такой микс механики и автомата. От каждой технологии японцы взяли понемногу, чтобы получить сплав надежности и экономичности. Что до названия, автопроизводители решили не углубляться в технические детали и говорят просто — автоматическая трансмиссия», — сообщает Станислав Березий в видео АВТОВАЗа.

Фото, видео: АВТОВАЗ

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