Новая Lada Granta Cross и 6 неплохих альтернатив на вторичке

Представленная в начале июня Granta Cross оказалась не так чтобы уж дешева — стартовая цена составляет 549 900 рублей. За такие деньги можно присмотреться и к подержанной иномарке. «За рулем» подобрал для вас самые достойные варианты.

Материалы по теме Lada Granta Cross — названы цены и комплектации

Модельный ряд Лады не слишком широк и обновляется не особо ритмично. А с полноприводными машинами и вовсе беда — кроме внедорожника 4х4, покупателям предложить нечего. Однако в Тольятти, похоже, поймали удачу за хвост — версии Cross благодаря увеличенному клиренсу, защитному обвесу кузова из черного пластика и ряду оформительских нюансов выглядят интереснее стандартных легковых модификаций. Почти кроссоверы! Покупателям такие Лады нравятся — спрос хороший. Поэтому даже странно, что Granta Cross появилась только сейчас, ведь обновленные Гранты выпускаются уже почти год.

Вазовская новинка отличается от базовых версий доведенным до солидных 198 мм дорожным просветом — не каждый кроссовер сможет похвастать таким показателем. В ее подвеске установлены более длинные пружины и перекалиброванные амортизаторы. С ними машина не потеряла в курсовой устойчивости и управляемости, но приобрела в энергоемкости — шасси не пробивает даже на гигантских неровностях. Для российской действительности — весомое преимущество.

Кроме того, улучшена шумоизоляция. Во всех режимах движения Granta Cross тише своей предшественницы — Калины. На выбор покупателей предлагается два мотора. Базовый 1,6-литровый 8-клапанник развивает 87 л.с. Его возможности устроят лишь никуда не спешащего человека. Желаете ездить активно — берите 16-клапанную 106-сильную версию. Ее возможности выше, кроме того, для этого мотора в качестве альтернативы механике предлагается робот АМТ. Для него вазовцы обновили софт, что сократило задержки при переключениях, а еще появился полезный в пробках ползущий режим.

Все эти новшества не могли не сказаться о цене. Базовая Granta Cross стоит 549 900 рублей. За топ-модификацию придется выложить уже 643 900 рублей. Немало. За такие деньги можно подобрать неплохой подержанный кроссовер с автоматом. Давайте рассмотрим несколько таких вариантов.

Lada XRAY

Материалы по теме Lada XRAY из парка ЗР: робот-антигедонист

За 550–650 тысяч вполне можно присмотреть 2-летний XRAY, который в Тольятти позиционируют как кроссовер. Построен он на основе Renault Sandero Stepway, что снимает вопросы по части надежности — с ней все в полном порядке. Впрочем, у машин из первых партий были проблемы с расширительными бачками, которые протекали, но с этой напастью быстро справились.

Интересное наблюдение: модификации с 1,8-литровым двигателем на рынке оцениваются примерно в те же деньги, что и с 1,6-литровым. Объяснить этот момент можно тем, что моторы 1.8 двухлетней давности страдали масложором, да и со старым софтом динамика была так себе. Движки годовалых машин от такой проблемы избавлены.

Nissan Juke

За цену Гранты Кросс предлагается 5-6-летний Nissan Juke. Среди компактных кроссоверов сложно найти более стильную и запоминающуюся модель! Но на фоне конкурентов она запоминается не только этим, но и наличием 1,6-литрового 190-сильного турбомотора — с ним Juke легко уезжает от любого из конкурентов! Впрочем, большинство предложений на вторичке — с более скромным 117-сильным атмосферником и передним приводом.

Этот Nissan считается весьма надежным. За одним исключением — его вариатор при неправильной эксплуатации редко выхаживает до 100 000 км. Капитальный ремонт или установка нового агрегата обойдется не меньше, чем в 100 000 рублей.

Suzuki SX4

Как и в случае с Джуком, за 550–650 тысяч вы найдете 5-6-летний SX4. В момент своего дебюта это был один из первых компактных кроссоверов. Дизайн миролюбивый — за счет дополнительных окошек-«косынок» Suzuki можно принять за компактвэн. При этом для особых оригиналов предлагался даже вариант с кузовом седан — без слез на него не взглянешь.

В своей нише SX4 — один из самых надежных. Крепкая ходовая, надежный двигатель и 4-ступенчатый автомат — даже 10-летние экземпляры бегают без особых проблем. Впрочем, не слишком шустро, поскольку безальтернативный у нас 1,6-литровый 112-сильный мотор устроит лишь водителей-флегматиков.

Ford Kuga

Если B-кроссоверы для вас слишком малы, то придется сделать шаг наверх и посмотреть на автомобили вроде Куги. Да, придется выбирать уже из 7-8-летних машин, пробег которых переваливает за 100 000 км, но зато у них куда более просторный салон и багажник, лучше шумоизоляция и уровень ездового комфорта. Главная же изюминка Куги — отточенная управляемость: на извилистой трассе она заряжает азартом не хуже горячего хэтчбека.

На рынке представлены в большей степени две модификации. Версия с 2-литровым 164-сильным дизелем хороша, но роботизированная коробка не отличается длинным ресурсом. Я бы не рисковал и остановился на варианте с бензиновым 2,5-литровым 200-сильным турбомотором. Он и едет шустро, и традиционный гидромеханический автомат проблем не доставляет.

BMW X3

Поклонники баварских машин до сих пор относятся с пиететом к первому поколению кроссовера Х3 (заводской индекс Е83). Еще бы, ведь в отличие от его преемников этот автомобиль обладает рядом преимуществ. В частности, рычаги его подвески не алюминиевые, а стальные — они отличаются высокой прочностью. Кроме того, этот Х3 снабжался рядными атмосферными бензиновыми «шестерками», которые славятся уравновешенной работой и солидным ресурсом. Да и дизели того времени тоже проблем доставляют по минимуму.

Имея в кармане оговоренную выше сумму, вы можете рассчитывать на рестайлинговый экземпляр 2009–2010 года выпуска. Пробег нередко достигает 200 000 км, но, поверьте, эти машины еще вполне живые. И по удовольствию от вождения они могут дать фору многим куда более молодым кроссоверам.

Jeep Grand Cherokee

За условные 600 тысяч предлагаются не только кроссоверы, но и серьезные внедорожники. Один из них — Jeep Grand Cherokee второго поколения (выпускался с 1998 по 2004 гг.). Несмотря на дружелюбный облик, конструктивно это — настоящий вездеход. В его распоряжении неразрезные передний и задний мосты, которые на тяжелом бездорожье более предпочтительны, нежели независимые подвески. Имеется и понижающая передача. Недаром эту машину часто используют для участия в трофи-рейдах.

Как и полагается американскому внедорожнику старой школы, под капотом трудятся многолитровые низкофорсированные моторы. Так, базовый бензиновый V6 4.0 выдает всего 190 л.с. Ну а V6 4.7 доступен в нескольких вариантах мощности: от 220 до 258 л.с. Кроме того, специально для европейского рынка выпускалась версия с 2,7-литровым 163-сильным турбодизелем. Все моторы отличаются высокой надежностью и нередко выхаживают по 300–400 тысяч км без капитального ремонта.

Если вы хотите непременно новую машину, то за 550–650 тысяч, кроме Лады, ничего не купишь. Заводская гарантия дорогого стоит. Если же вы по каким-либо причинам не желаете быть владельцем Гранты Кросс, то я бы советовал присмотреться к двух-трехлетним кроссоверам B-класса. Та же Lada XRAY будет хорошим выбором. Ресурс свой такие машины еще и наполовину не выработали. А вот на автомобили классом или двумя классами выше с большим количеством владельцев (не менее двух) я бы не связывался — велик шанс напороться на проблемный экземпляр.

Эксплуатируя автомобили среднего ценового сегмента, не забывайте о постоянной угрозе коррозии кузова и необходимости своевременного проведения планового технического обслуживания. Лучшее средство для борьбы с коррозией всегда доступно в нашем магазине, а установка упоров здорово облегчает процесс открытия и закрытия капота.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»