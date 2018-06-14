Наши эксперты проверили ремонтопригодность Ниссанов на примере компактного кроссовера Juke, верна ли расхожая в народе поговорка. Тем более, что агрегаты, которыми вооружен Juke, встречаются на многих моделях концерна Renault-Nissan...

Nissan Juke

Nissan Juke Дебют март 2010 года, Женева

Кузов пятидверный универсал (SUV)

Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.

Коробка передач вариатор

Привод передний

Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso

Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собира­ющие автомобили для нашего рынка.

Для ослабления ролика натяжителя навесного ремня сначала откручиваем контргайку «на 13» [желтая стрелка]. Доступ к ней хороший.

Регулировочный болт «на 13» [желтая стрелка] механизма натяжения ремня расположен на торце кронштейна ролика-натяжителя. На фото доступ к нему кажется свободным, но на самом деле его ограничивает нависающий генератор, который к тому же перекрывает обзор.



Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).

Индивидуальные катушки зажигания закреплены болтами «на 10». Разъемы имеют понятные язычки-фиксаторы [красная стрелка].

На моторе HR16DE английского Джука на впускной трубопровод навешано заметно меньше элементов, чем на двигатель российского производства. После демонтажа корпуса дроссельной заслонки остается снять только магистраль от абсорбера [зеленая стрелка], два шланга вентиляции картерных газов [желтые стрелки] и разъем с клапана [синяя стрелка].



Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

Сливную пробку поддона двигателя 1.6 [синяя стрелка] откручиваем ключом «на 14». Доступ к масляному фильтру [желтая стрелка] свободный, для его снятия подойдет любой подручный инструмент. К сливной пробке поддона вариатора [красная стрелка] подходит головка «на 19».

Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Патрубок впускного тракта сверху зафиксирован на корпусе воздушного фильтра упругим язычком [желтая стрелка], а снизу [красная стрелка] он внатяг сидит на трубопроводе.

Крышка воздушного фильтра двигателя закреплена сверху двумя металлическими защелками [красные стрелки], а снизу двумя выступами [желтые стрелки], которые заходят в ушки на корпусе.



Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Разъем топливного насоса имеет понятный язычок-фиксатор [синяя стрелка]. Для снятия топливной магистрали нажимаем на стандартный квадратный замок [красная стрелка].

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

Сменный элемент тонкой очистки масла вариатора заключен в металлический корпус. Для снятия откручиваем болт «на 10» [синяя стрелка] и поворачиваем элемент против часовой стрелки, чтобы отлив [желтая стрелка] вышел из зацепления с язычком на корпусе агрегата.

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На Джуке установлен вариатор Jatсo серии JF015E. Формально масло в нем залито на весь срок службы агрегата. Однако Nissan рекомендует всё же обновлять жидкость раз в 90 000 км при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. При этом производитель вариатора советует сократить этот интервал до 30 000 км.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Для замены щеток переднего стеклоочистителя необходимо выставить их в сервисный режим. Иначе не получится полностью откинуть оба поводка и велик риск поцарапать капот. Далее нажимаем на два язычка-фиксатора по бокам [красная стрелка] и снимаем щетку с крючка на поводке [синяя стрелка].

Крепление щетки заднего стеклоочистителя необычное, но очень удобное. Что-либо сломать невозможно в принципе. При откидывании щетки носик ее кронштейна [красная стрелка] упирается в корпус поводка — и крепление щетки [зеленая стрелка] само выходит из фиксаторов. Устанавливая новый элемент, совмещаем выступ с отверстием [желтая стрелка] и защелкиваем крепление в замке.



Нижняя палата

Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.

Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!

Вот так ужасающе выглядит главный подкапотный блок предохранителей. Пока он стоит под капотом, разглядеть размещение элементов нереально. Расположить предохранители и реле со стороны жгутов проводки — крайне неразумная идея!

Крышка салонного блока предохранителей закреплена на четырех вертикальных защелках и трех продольных направля­ющих-фиксаторах [красные стрелки].



Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. ­Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Снимаем крышку салонного ­фильтра, потянув на себя за край язычка [желтая стрелка]. При ее установке верхние крепления неохотно заходят в посадочные места, даже опытные механики тратят много времени.

Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).

Патрон лампы поворотника в фаре закреплен поворотом. Меняем ее, не снимая электрического разъема — длина проводки позволяет.

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В верхних фарах установлены лампы поворотников, а также светодиоды габаритных и ходовых огней. В случае перегорания светодиодов придется менять оптику в сборе. Патроны ламп поворотников расположены во внешних углах фар. Доступ к ним на удивление хороший.

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

Разъем ксеноновой лампы закреплен поворотом по часовой стрелке. Несмотря на большие размеры, он свободно убирается в сторону и не ограничивает простор для маневров.

Ксеноновая лампа ближнего света зафиксирована двумя пружинными замками [красные стрелки]. На ее цоколе сделан вырез, а на колодце имеется соответствующий выступ [желтые стрелки], что препятствует неправильной установке лампы.



В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым ­фиксатором.

Механизм регулировки сто­яночного тормоза расположен в передней части основания рычага. Это стандартное исполнение в виде шпильки с гайкой «на 10». Доступ к механизму удобный.

Для доступа к механизму регулировки стояночного тормоза снимаем накладку на консоли. Она закреплена по периметру простыми защелками [синие стрелки]. Снимать накладку начинаем со стороны основания рычага, потягивая ее вверх. Что-либо сломать тут очень сложно.



Фонарь закреплен в нише кузова двумя болтами [желтые стрелки] под головку «на 10» и тремя продольными направляющими-фиксаторами [красные стрелки], расположенными под углом 45°. Снимаем его рывком на себя, ­усилие требуется небольшое. Все патроны ламп зафиксированы поворотом.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Патрон лампы [синяя стрелка] задней противотуманки зафиксирован поворотом. Отстегивать разъем, чтобы вынуть его, не нужно — длина проводки достаточная. Требуются немалые усилия, чтобы одной рукой оттягивать край бампера, а второй менять лампу.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Запаской служит безальтернативная докатка. Домкрат спрятан в правой боковой нише багажника, закрытой крышкой на простых фиксаторах. Остальной инструмент для замены колеса находится в сумке, ее место — рядом с докаткой.

ИТОГ

Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.

Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.