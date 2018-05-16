Задержку можно объяснить тем, что у данной модификации не только измененный облик, но и переработанное шасси, обеспечившее увеличение дорожного просвета. Но это только одна из причин, которая может побудить к покупке этой машины. Вот вам еще несколько веских доводов «за».
Ремонтопригодность и простота обслуживания
Кстати, после обновления моторы получили так называемые безвтыковые поршни — за счет специальных выемок они не гнут клапаны в случае обрыва ремня ГРМ. А значит, ремонт двигателя не будет разорительным для владельца.
Отличная геометрическая проходимость
Современные кроссоверы становятся все ниже и ниже — нас уже не удивляет их клиренс в 170–180 мм. А вот просвет «приподнятой» Лады составляет 198 мм — и это при полной загрузке! С таким показателем на ней смело можно съезжать с асфальта, не боясь повредить днище о какой-нибудь камушек. Угол въезда/съезда составляет 19 и 26 градусов соответственно — и это тоже достойный показатель. Вкупе с пластиковой защитой по периметру кузова это позволяет уверенно ехать по пересеченке.
Просторные салон и багажник
Из всех легковых автомобилей кроссовой идеологии, присутствующих на российском рынке, Гранта — самая компактная. Длина машины — 4,15 м, ширина — 1,7 м. При этом салон тесным не назовешь. Четверо взрослых усядутся без проблем. Кстати, в отличие от других версий Грант, в универсале — наибольший запас пространства по высоте на втором ряду. А все из-за высоко расположенной крыши. Багажник тоже довольно вместительный — 360 литров, которые легко можно довести до 675, сложив спинки задних сидений. Таким образом, Granta Cross вполне может быть единственным автомобилем в семье.
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Приборы получили стильные оранжевые шкалы.
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Наконец-то в Гранту вернули лифт водительского сиденья. Увы, но даже в самом нижнем положении посадка излишне высокая.
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При необходимости вместимость багажника можно увеличить до 675 л, сложив спинки задних сидений.
Богатое оснащение
Вторая ступень — Comfort. Здесь добавляются пассажирская подушка безопасности, аудиосистема, обогрев передних сидений и центральный замок с дистанционным управлением.
Топ-исполнение Luxe щеголяет датчиками света и дождя, противотуманками, круиз-контролем, обогревом ветрового стекла, парктроником, а также задними электростеклоподъемниками. Не так уж плохо для бюджетной машины.
Доступная цена
Granta Cross в версии Comfort может быть как с 87-сильным двигателем, так и со 106-сильным (16-клапанным). В первом случае цена составляет 577 900 рублей, во втором — 592 900 рублей. Причем за дополнительные 25 000 рублей более мощной версии доступна роботизированная трансмиссия АМТ.
Топ версия Luxe предполагает только 106-сильный мотор и стоит 618 900 рублей. Доплата за робот — те же 25 000 рублей.
Таким образом, по нынешним временам у Гранты Кросс весьма заманчивый ценник. Все остальные псевдокроссоверы заметно дороже. Так, за XRAY Cross придется выложить как минимум 754 900 рублей, Vesta SW Cross обойдется минимум в 779 900, а Renault Sandero Stepway — 727 990. Kia Rio X-line и того дороже — 874 900 рублей.
Однако помимо указанных плюсов у Гранты есть и ряд недостатков. И про самый главный из них мы скажем отдельно.
Ходовые качества
Грантовская платформа изрядно устарела, что неудивительно — она с невеликими изменениями перекочевала с восьмого семейства ВАЗа тридцатилетней давности. Жесткость кузова невелика (особенно передней части автомобиля), поэтому в поворотах Гранте не хватает монолитности да и обратной связи на руле тоже маловато. Так что по управляемости она уступает своим одноклассникам. Если вы жаждете получать удовольствие от вождения, Granta Cross вряд ли вас удовлетворит.
Фото: АВТОВАЗ
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