Lada Granta Cross немного подзадержалась — если обычные рестайлинговые Гранты поступили в продажу в сентябре, то кросс-версия появилась у дилеров только в начале лета.

Задержку можно объяснить тем, что у данной модификации не только измененный облик, но и переработанное шасси, обеспечившее увеличение дорожного просвета. Но это только одна из причин, которая может побудить к покупке этой машины. Вот вам еще несколько веских доводов «за».

Ярко-оранжевый цвет — характерный признак кросс-версии. Стандартные Гранты в таком колере не предлагаются.

Ремонтопригодность и простота обслуживания

Думаю, не открою Америки, сказав, что новинкой Lada Granta Cross является формально. По большому счету это переоформленная Kalina Cross, которая уже много лет известна нашим автомобилистам. Машина эта предельно простая — в случае поломки ее можно быстро и недорого починить в любом гаражном сервисе.

Кстати, после обновления моторы получили так называемые безвтыковые поршни — за счет специальных выемок они не гнут клапаны в случае обрыва ремня ГРМ. А значит, ремонт двигателя не будет разорительным для владельца.

Отличная геометрическая проходимость

Современные кроссоверы становятся все ниже и ниже — нас уже не удивляет их клиренс в 170–180 мм. А вот просвет «приподнятой» Лады составляет 198 мм — и это при полной загрузке! С таким показателем на ней смело можно съезжать с асфальта, не боясь повредить днище о какой-нибудь камушек. Угол въезда/съезда составляет 19 и 26 градусов соответственно — и это тоже достойный показатель. Вкупе с пластиковой защитой по периметру кузова это позволяет уверенно ехать по пересеченке.

К важным преимуществам Гранты Кросс относится солидный дорожный просвет — 198 мм.

Просторные салон и багажник

Из всех легковых автомобилей кроссовой идеологии, присутствующих на российском рынке, Гранта — самая компактная. Длина машины — 4,15 м, ширина — 1,7 м. При этом салон тесным не назовешь. Четверо взрослых усядутся без проблем. Кстати, в отличие от других версий Грант, в универсале — наибольший запас пространства по высоте на втором ряду. А все из-за высоко расположенной крыши. Багажник тоже довольно вместительный — 360 литров, которые легко можно довести до 675, сложив спинки задних сидений. Таким образом, Granta Cross вполне может быть единственным автомобилем в семье.

Архитектура передней панели — калиновская. Из обновок здесь можно отметить Х-образные росчерки на центральных дефлекторах и более удобную рукоятку коробки передач.

Приборы получили стильные оранжевые шкалы. Наконец-то в Гранту вернули лифт водительского сиденья. Увы, но даже в самом нижнем положении посадка излишне высокая. При необходимости вместимость багажника можно увеличить до 675 л, сложив спинки задних сидений.

Богатое оснащение

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В отличие от обычных Грант, кросс-версии не бывают «пустыми».

Так, начальное исполнение Classic подразумевает электропривод и обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер, водительскую подушку безопасности, комбинированную отделку салона (ткань/экокожа) и 15-дюймовые колеса (у обычной Гранты — 14-дюймовые).

Вторая ступень — Comfort. Здесь добавляются пассажирская подушка безопасности, аудиосистема, обогрев передних сидений и центральный замок с дистанционным управлением.

Топ-исполнение Luxe щеголяет датчиками света и дождя, противотуманками, круиз-контролем, обогревом ветрового стекла, парктроником, а также задними электростеклоподъемниками. Не так уж плохо для бюджетной машины.

В таком ракурсе отличить Гранту Кросс от прежней Калины затруднительно.

Доступная цена

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554 900 рублей — столько стоит Granta Cross в начальном исполнении Classic с базовым 87-сильным 1,6-литровым 8-клапанником. Таким образом, относительно обычной Гранты-универсала с аналогичным уровнем оснащения придется доплатить 59 400 рублей.

Granta Cross в версии Comfort может быть как с 87-сильным двигателем, так и со 106-сильным (16-клапанным). В первом случае цена составляет 577 900 рублей, во втором — 592 900 рублей. Причем за дополнительные 25 000 рублей более мощной версии доступна роботизированная трансмиссия АМТ.

Топ версия Luxe предполагает только 106-сильный мотор и стоит 618 900 рублей. Доплата за робот — те же 25 000 рублей.

Таким образом, по нынешним временам у Гранты Кросс весьма заманчивый ценник. Все остальные псевдокроссоверы заметно дороже. Так, за XRAY Cross придется выложить как минимум 754 900 рублей, Vesta SW Cross обойдется минимум в 779 900, а Renault Sandero Stepway — 727 990. Kia Rio X-line и того дороже — 874 900 рублей.

Однако помимо указанных плюсов у Гранты есть и ряд недостатков. И про самый главный из них мы скажем отдельно.

Ходовые качества

Грантовская платформа изрядно устарела, что неудивительно — она с невеликими изменениями перекочевала с восьмого семейства ВАЗа тридцатилетней давности. Жесткость кузова невелика (особенно передней части автомобиля), поэтому в поворотах Гранте не хватает монолитности да и обратной связи на руле тоже маловато. Так что по управляемости она уступает своим одноклассникам. Если вы жаждете получать удовольствие от вождения, Granta Cross вряд ли вас удовлетворит.

Фото: АВТОВАЗ