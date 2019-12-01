Стартовал Гран-при «За рулем» 2020: три Весты за ваш выбор

«За рулем» открывает новый сезон самой массовой автомобильной премии года. Определить лучшие автомобили, достойные Гран-при «За рулем», предстоит вам, нашим читателям. Приняв участие в голосовании, вы получите возможность выиграть один из трех автомобилей Lada Vesta.

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Сегодня, 1 декабря, начинается голосование в рамках премии Гран-при «За рулем» 2020 года, главными экспертами которой традиционно являются читатели «За рулем». Выбирайте своих фаворитов и участвуйте в розыгрыше главных призов — автомобилей Lada Vesta: Cross, SW Cross и CNG!

Номинанты Гран-при «За рулем» 2020 — новинки нынешнего, 2019 года, автомобили, которые появились в нашей стране впервые, включая новые поколения моделей, освежающие рынок и делающие его интереснее.

Все претенденты, а их в этом году насчитывается 47, оцениваются вами по трем ключевым критериям — «Техника», «Дизайн» и «Практичность». Предстоит непростой выбор, так как все они имеют прекрасное оснащение, красивую внешность и не доставляют серьезных проблем при эксплуатации. Но вы не можете ошибиться и обязательно выберете лучшие из них.

В этом году на нашем рынке появилось немало новинок. Выбор лучших из них и награждение победителей, в том числе среди сделавших выбор читателей, будет проходить в несколько этапов. Само голосование на сайте «За рулем» продлится до 29 февраля 2020 года, а с 1 по 7 марта будут подсчитаны голоса и определится победитель. В марте состоится розыгрыш автомобилей среди проголосовавших читателей. Призовые автомобили будут вручены владельцам в апреле 2020 года.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Там же вы найдете и форму для голосования.