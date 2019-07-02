Lada Granta и Vesta стали дороже

Повышение стоимости коснулось в результате только двух самых популярных моделей АВТОВАЗа. Пока.

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С 1 июля 2019 года, чтобы компенсировать инфляцию, которая по информации Росстата составила 2,4%, АВТОВАЗ пересмотрел прайс-листы на свои автомобили.

Подорожание коснулось только двух моделей. Напомним, что сперва речь шла о повышение цен на все автомобили компании, затем появилась информация, что дороже станут лишь три самые популярные модели. Теперь на сайте АВТОВАЗа появились новые цены, но только на Lada Granta и Lada Vesta. Автомобили выросли в цене на 5000 рублей.

Теперь Lada Granta в кузове седан, без учета скидок и разного рода спецпредложений, стоит от 439 900 до 613 800 рублей, лифтбек и хэтчбек — от 456 900 до 633 800 рублей, универсал — от 466 900 до 643 800 рублей. Цена на внедорожную версию Гранты осталась без изменений — от 554 900 до 765 000 рублей.

Стоимость Lada Vesta, увеличившись, составляет от 599 900 до 874 400 рублей за седан, от 798 900 до 894 900 рублей за внедорожную версию седана Cross, от 681 900 до 878 900 рублей за универсал SW, от 784 900 до 931 900 за внедорожную версию универсала SW Cross и от 1 014 900 до 1 050 900 рублей за спортверсию. Цена на Lada Vesta CNG с ГБО составляет теперь от 814 900 до 933 900 рублей.

Предыдущее подорожание автомобилей Lada, связанное с увеличением ставки НДС, было зафиксировано в начале этого года и составило примерно 3%.

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Фото: Lada