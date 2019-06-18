Чем опасна покупка залогового авто

Продажа залоговых машин — одна из распространенных мошеннических схем на вторичном рынке. Чаще всего в залоге находятся дорогостоящие авто в возрасте до трех лет. Купить такие машины можно не только с рук, но и в автосалоне. Чем опасна такая покупка и как не попасться на удочку нерадивых продавцов, рассказываем в статье.