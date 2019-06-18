Опять?! — АВТОВАЗ готовит повышение цен на Лады — журнал За рулем

Опять?! — АВТОВАЗ готовит повышение цен на Лады

Согласно информации одного из дилеров Lada, рост стоимости может составить от 2 до 4 процентов.

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С 1 июля 2019 года АВТОВАЗ собирается повысить стоимость на автомобили своего производства. На сколько увеличатся рекомендованные цены, пока не известно.

На сегодняшний день самая дешевая модель компании — Lada Granta — стоит от 394 900 рублей. Самой дорогой является Lada Vesta Sport, которая оценивается в 1 045 900 рублей.

О намерении увеличить стоимость автомобилей «Ведомостям» сообщили дилеры Lada. Согласно полученной информации, средний рост цен составит 1%. Так считают менеджеры двух дилерских центров, в то время как третий источник тревожных новостей считает, что вряд ли автомобили подорожают больше чем на 2–4 процента.


Таким образом, автопроизводитель намерен компенсировать потери прибыли из-за инфляции, но на самом предприятии комментировать утечку информации отказались, но и опровергать сообщения о скором подорожании автомобилей не стали.

Фото: Lada

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