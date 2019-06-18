С 1 июля 2019 года АВТОВАЗ собирается повысить стоимость на автомобили своего производства. На сколько увеличатся рекомендованные цены, пока не известно.
На сегодняшний день самая дешевая модель компании — Lada Granta — стоит от 394 900 рублей. Самой дорогой является Lada Vesta Sport, которая оценивается в 1 045 900 рублей.
О намерении увеличить стоимость автомобилей «Ведомостям» сообщили дилеры Lada. Согласно полученной информации, средний рост цен составит 1%. Так считают менеджеры двух дилерских центров, в то время как третий источник тревожных новостей считает, что вряд ли автомобили подорожают больше чем на 2–4 процента.
Таким образом, автопроизводитель намерен компенсировать потери прибыли из-за инфляции, но на самом предприятии комментировать утечку информации отказались, но и опровергать сообщения о скором подорожании автомобилей не стали.
- АВТОВАЗ периодически повышает стоимость своих автомобилей. Например, Lada Granta на момент своего появления стоила всего 229 тыс. рублей, во что уже сложно поверить.
- Лады остаются самыми популярными автомобилями на нашем рынке благодаря, в том числе, господдержке.
Фото: Lada
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