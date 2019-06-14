7 моделей за 7 лет: линия В0 АВТОВАЗа «отметилась» миллионным автомобилем

Волжский автозавод выпустил на линии B0 миллионный автомобиль — им стала модель Lada XRAY Cross.

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С 2012 года АВТОВАЗ выпустил 1 000 000 автомобилей на линии B0, а началось все 29 февраля 2008 года, когда АВТОВАЗ во главе с Государственной корпорацией «Ростехнологии» (сегодня Госкорпорация Ростех) и французский концерн Renault подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое вылилось в проект Альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа по производству автомобилей на глобальной платформе B0.

Новую линию запустили в апреле 2012 года , а первым автомобилем, сошедшим с конвейера стал универсал Lada Largus. В том же году на конвейер встал седан Nissan Almera, а в 2013-м на линии В0 началось производство седана Renault Logan нового поколения. В 2015 году здесь также стали выпускать модель Lada XRAY, а через некоторое время и Lada Largus Cross — кроссовую версию универсала с увеличенным дорожным просветом, защитным пластиком на кузове и контрастными цветными вставками в интерьере.

В августе 2018 —го на B0 началось производство кросс-седана Renault Logan Stepway, а в октябре 2018 года стартовал выпуск Lada XRAY Cross.

Сегодня линия В0 — это одна из трех линий АВТОВАЗа, где собирают автомобили двух марок — Lada и Renault. Ее мощность — 280 тысяч автомобилей в год (при трехсменном режиме работы), и каждую минуту с конвейера сходит один автомобиль. Также на линии В0 производят окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.

Фото: АВТОВАЗ