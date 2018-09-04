Как дорожала Lada Granta: сильно и быстро

Первая Гранта сошла с конвейера больше 8 лет назад — 29 ноября 2011 года. В тех пор много воды утекло, но и ценник ее уже не узнать.

На заре своей юности Гранта стоила всего 229 тыс. рублей и вплоть до апреля 2012 года продавалась только по предзаказам и лишь затем поступила в свободную продажу. Топовый вариант предлагали покупателям за 260 тыс. руб.

К январю 2015 года Lada Granta в базовой комплектации успела подорожать на 82,6 тыс. руб., до 311,6 тыс. руб. В топе цена выросла на 210,8 тыс. руб. и продавался такой автомобиль за 470,8 тыс. руб. Средневзвешенная цена легковых автомобилей в это время составляла 360,4 тыс. рублей, подсчитал «Автостат».

В течение 2015 года минимальная комплектация подорожала еще трижды, и к концу года самый доступный седан Granta стоил уже 368 тыс. руб. Максимальная цена обновлялась 6 раз за 2015 год, фактически каждые два месяца. При этом изменения не всегда происходили в сторону увеличения — в феврале 2015-го максимальная цена модели снизилась на 16,2 тыс. рублей.

В 2016 году отмечалось только одно повышение — на 15,9 тыс. руб. для минимальной комплектации и на 34,4 тыс. руб. для топовой версии. В 2017 году минимальная цена лишь однажды подросла на 6 тыс. руб. и оставалась на этом уровне до января 2018-го. Максимальная цена в начале года выросла на 11 тыс. руб., а в июне снизилась на 13,5 тыс. рублей.

А вот в 2018 году цены вновь стали меняться чаще, и к концу года за седан просили от 419,9 тыс. до 608,8 тыс. рублей. Последнее изменение ценовых границ на эту модель отмечалось в январе текущего года, когда весь модельный ряд Lada подорожал на 15 — 25 тыс. руб. Таким образом, за последние четыре года автомобиль подорожал в «базе» на 123,3 тыс. и 154 тыс. руб. — в топе.

Тем не менее, Granta остается самой доступной моделью на российском рынке. Цены на седан Granta варьируются в пределах от 434,9 тыс. до 624,8 тыс. руб. Сегодня семейство Lada Granta включает версии в кузовах «седан», «хэтчбек», «лифтбек» и «универсал».

Внедорожную версию универсала Lada Granta готовят к продажам, которые начнутся летом 2019 года.

Кстати, АВТОВАЗ ищет новые имена для своих автомобилей и предлагает поучаствовать в конкурсе всех желающих.



Фото: «Автостат»