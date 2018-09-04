Малогабаритный и компактный жилой модуль на базе Гранты подойдет как для длительных, так и для и коротких путешествий. Продуманная эргономика внутреннего пространства и установленное оборудование обеспечат комфортный отдых двум путешественникам. Дом на колесах на базе автовазовской новинки — совместная разработка компаний «Люкс Форм» и «Автокемпер Пром».
Длина автодома — 4925 мм, ширина — 1740 мм, высота — 2390 мм. В машине есть два спальных места, кухня с плитой и раковиной, шкаф-гардероб, туалет, душ, 70-литровый бак для чистой воды, розетка 220В и многое другое.
Заказать автодом Lada Granta FL уже можно у дилеров производителя кемперов, у клиента есть возможность выбрать опции.
Базовая версия автодома, по информации издания «Лада.Онлайн», обойдется в 1 150 000 рублей, топовая — около 1 800 000 рублей.
- Отечественное предприятие по производству автодомов «Автокемпер Пром» разместилось в Коломне и специализируется на мелкосерийном производстве специализированной техники.
- Репортаж нашего корреспондента о домах на колесах можно найти по ссылке.
- Миниатюрный прицеп-автодом Mink Camper создали в Ирландии.
- Есть автокемпер и на базе Гелендвагена.
Фото: компании «Люкс Форм»
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