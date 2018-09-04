Lada Granta за миллион — с кроватью, душем и туалетом!

Автодом построен на базе рестайлингового автомобиля АВТОВАЗа.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Малогабаритный и компактный жилой модуль на базе Гранты подойдет как для длительных, так и для и коротких путешествий. Продуманная эргономика внутреннего пространства и установленное оборудование обеспечат комфортный отдых двум путешественникам. Дом на колесах на базе автовазовской новинки — совместная разработка компаний «Люкс Форм» и «Автокемпер Пром».

Длина автодома — 4925 мм, ширина — 1740 мм, высота — 2390 мм. В машине есть два спальных места, кухня с плитой и раковиной, шкаф-гардероб, туалет, душ, 70-литровый бак для чистой воды, розетка 220В и многое другое.

Заказать автодом Lada Granta FL уже можно у дилеров производителя кемперов, у клиента есть возможность выбрать опции.

Базовая версия автодома, по информации издания «Лада.Онлайн», обойдется в 1 150 000 рублей, топовая — около 1 800 000 рублей.

Lada Granta за миллион — с кроватью, душем и туалетом!

Фото: компании «Люкс Форм»

Lada Granta за миллион — с кроватью, душем и туалетом!
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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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