В России запускают первый завод по производству автокемперов

Отечественное предприятие по производству автодомов разместилось в Коломне.

Сегодня в городе Коломна Московской области открылся первый в России завод по производству автодомов и жилых модулей «Автокемпер Пром», сообщает пресс-служба Ростуризма.

В ведомстве считают, что запуск нового производства благотворно отразится на развитии российского автотуризма, который и сейчас привлекает много путешественников. В поездках на отдых на своем автомобиле есть свои плюсы — так, вы не зависите ни от какого расписания, можете самостоятельно выстраивать маршрут, останавливаться для отдыха на природе в различных местах, планировать посещение достопримечательностей и т.д.

На сегодняшний день все больше туристов выбирают отдых в России, особенно южные направления. Так, к примеру, в Крым, по данным регионального министерства курортов и туризма, порядка 50% гостей приезжает на автомобилях. Автодома позволят совместить транспорт и удобство размещения, а также посетить отдаленные уголки России.

Специализация нового завода — мелкосерийное производство отечественных автодомов под маркой HELIX («Улитка»), предназначенных для комфортного размещения шести человек. Обещают, что стоимость российских автодомов будет существенно ниже европейских аналогов. Кроме того, предприятие планирует производить и жилые модули, которые можно устанавливать на любые пикапы.

Недавно мы провели опрос на сайте — на каком виде транспорта отправлялись на отдых или собираются это сделать наши читатели. Наш эксперт поразмышлял над тем, по-прежнему ли удобно это делать на автомобиле.

Репортаж нашего корреспондента о домах на колесах можно найти по ссылке.



Фото: autocamper.ru