Earthcruiser Escape G-Class для кругосветного путешествия создан австралийской компанией для любителей экстремального отдыха.

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Escape — это название нового экспедиционного автомобиля от австралийского ателье EarthCruiser Overland Vehicles Pty. Ltd. В его основе — Mercedes-Benz G-класса в версии Pro с полной массой 4,5 тонны.

Earthcruiser Escape G-Class с колесной базой 3,43 метра оснащен шестицилиндровым турбодизелем мощностью 184 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, агрегатированным 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. В автомобиле есть блокировка дифференциала спереди, по центру и сзади, установлены более мощные амортизаторы, воздушный компрессор и резервуар для запасного топлива на 250 литров, ведь заправки в глубинке есть далеко не везде.

Спереди и сзади имеются лебедки, рассчитанные на тяговое усилие 6,1 тонны каждая, ну а как без этого на бездорожье? В задней части автомобиля прикреплены две запаски. В жилой зоне есть выдвижной отсек с душем и емкость, рассчитанная на 250 литров пресной воды.

Доступ в жилое пространство осуществляется через входную дверь, расположенную сразу за дверью водителя. Между кабиной водителя и жилой зоной существует узенький проход, который можно использовать в чрезвычайных ситуациях.

Earthcruiser Escpae оснащен крохотным душевым поддоном, выдвижным туалетом и кухонным блоком с дизельной плитой, раковиной и холодильником с морозильной камерой. В задней части — несколько сидений со столом и лежаком. Когда стол опускается, в этом месте получается зона для отдыха, рассчитанная на двух-трех человек. В автомобиле есть кондиционер и сенсорный экран для управления бортовой электроникой. Все очень компактное, но что нужно для жизни, на борту имеется.

Автомобиль оснащается регулируемыми по высоте прожекторами, а также светодиодной панелью спереди на крыше багажника.

В стандартное оснащение автомобиля входит спутниковое позиционирование, система наблюдения с пятью установленными на автомобиле камерами, GPS-навигация и точка доступа Wi—Fi.

Базовая цена Escape составляет 349 000 австралийских долларов, что эквивалентно 221 000 евро. Почти треть этих денег приходится на автомобиль-донор и еще порядка 8 тыс. евро — на литиевые батареи, необходимые для питания (компьютер ТВ, рация и т.д. ) на стоянке. Остальная «накрутка» — за 700 часов по доработке и оснащению автомобиля.

Вообще же, австралийская компания предлагает клиенту и самому приобрести шасси автомобиля с определенными требованиями по колесной базе и допустимому размеру колес, передать на доработку, и специалисты берутся построить автодом под заказ.

Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и современность кемперов и других разновидностей домов на колесах.

Фото: Auto-Medienportal.Net/Earthcrusier