Кому ИКЕА на колесах?! С встроенной кроватью queen-size и кухней

Альтернативой собственной машине, которую очень задорого придется тащить на пароме, может стать аренда машины и мини-автодома на самом острове. Так по крайней мере решили в 2016 году два исландских предпринимателя. Они основали компанию и предложили автопутешественникам возможность разбить лагерь на природе с помощью автодома Mink Camper — многофункционального миниатюрного прицепа, который можно за вполне доступные деньги взять напрокат.
Впрочем, этот автодом не совсем обычный — он настолько миниатюрен, что даже удивительно, сколько всего он вмещает! Такая в переносном смысле «Икея» на колесах. Рассчитан он на двоих взрослых и одного ребенка. Внутри кровать размера queen-size с матрасом 140х200 см. В двух круглых боковых дверцах Мини-Кэмпера — огромные окна, есть панорамная крыша, через которую можно наблюдать звездное небо.
В комплект арендованного автодома входят теплые одеяла, подушки, обогреватель Вебасто для холодных ночей, светодиодное освещение и аудиосистема Bose. Под задней дверью автофургона располагается микро-кухонька с газовой плитой и кулером с питьевой водой, столовыми приборами и посудой.
Длина трейлера составляет 4,12 метра, ширина — 2,10 метра; длина самой кабины — 2,81 метра, а ее ширина — 1,51 метра. Тут, конечно, не разгуляешься, но в любом случае мини-трейлер удобнее и комфортнее ночлега в палатке.
- Умельцы из «Гаража 54» ухитрились поставить на шасси УАЗа деревянный сруб.
- Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и современность кемперов и других разновидностей домов на колесах.
Фото: Auto-Medienportal.Net/Mink Campers
Читать комментарии (1)