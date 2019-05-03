Кому ИКЕА на колесах?! С встроенной кроватью queen-size и кухней

Многие любители автопутешествий хотели бы однажды посетить Исландию и желательно на машине. Но есть проблема — это остров. Впрочем, имеется бюджетный вариант, прямо на месте.

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Альтернативой собственной машине, которую очень задорого придется тащить на пароме, может стать аренда машины и мини-автодома на самом острове. Так по крайней мере решили в 2016 году два исландских предпринимателя. Они основали компанию и предложили автопутешественникам возможность разбить лагерь на природе с помощью автодома Mink Camper — многофункционального миниатюрного прицепа, который можно за вполне доступные деньги взять напрокат.

Впрочем, этот автодом не совсем обычный — он настолько миниатюрен, что даже удивительно, сколько всего он вмещает! Такая в переносном смысле «Икея» на колесах. Рассчитан он на двоих взрослых и одного ребенка. Внутри кровать размера queen-size с матрасом 140х200 см. В двух круглых боковых дверцах Мини-Кэмпера — огромные окна, есть панорамная крыша, через которую можно наблюдать звездное небо.

В комплект арендованного автодома входят теплые одеяла, подушки, обогреватель Вебасто для холодных ночей, светодиодное освещение и аудиосистема Bose. Под задней дверью автофургона располагается микро-кухонька с газовой плитой и кулером с питьевой водой, столовыми приборами и посудой.

Длина трейлера составляет 4,12 метра, ширина — 2,10 метра; длина самой кабины — 2,81 метра, а ее ширина — 1,51 метра. Тут, конечно, не разгуляешься, но в любом случае мини-трейлер удобнее и комфортнее ночлега в палатке.

Фото: Auto-Medienportal.Net/Mink Campers