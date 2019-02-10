Российские умельцы: ставим сруб на шасси УАЗа

Русский дом на колесах всем хорош, только его передние стойки слишком широки и мешают обзору.

Если вы любите дома на колесах, в которых можно путешествовать, не останавливаясь в гостиницах, то этот проект должен прийтись вам по вкусу. Техническое задание кажется простым — ставим сруб на шасси УАЗа. Но можно ли его воплотить в жизнь так, чтобы получившийся автодом не оказался лишь забавой ради забавы?

Ответ на этот вопрос знают мастера «Гаража 54», которые сделали настоящий мобильный дом. Кроме шуток: обычный сруб, размером с небольшую баню, был установлен ими на усиленное шасси автомобиля УАЗ. Настолько дословно понятие «автодом» не воплощал еще никто.

От УАЗа были оставлены только рама и некоторые элементы пола и кабины, включая моторный отсек. Шасси дополнительно было усилено боковыми панелями, которые, по сути, выполняют функцию фундамента, на них и поставлен небольшой, размером с бытовку, сруб.

Во время промежуточного испытания дом не только смог ездить и маневрировать, но даже вставать на дыбы, демонстрируя, кроме всего прочего, невероятную плавность хода. Минусами стало отсутствие зеркал заднего вида, усилителя руля и слишком широкие передние стойки, закрывающие обзор.

К сожалению, выезжать на таком автодоме на дороги общего пользования нельзя, но идея от этого не становится менее интересной.

С автомобилями можно сделать еще немало забавных вещей. Например, установить две коробки передач или два рулевых колеса.

Для тех, у кого нервы покрепче, есть проект автоспинера из трех автомобилей ВАЗ-2109.

Если делать автомобиль под себя вам некогда, а купить не на что, то его можно арендовать. В том числе и дом на колесах.

Фото, видео: YouTube