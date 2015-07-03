Умельцы создали Жигули с двумя коробками передач

До сегодняшнего дня не существовало однозначного ответа на вопрос, что будет, если в автомобиль установить сразу две коробки передач. Теперь он есть.

Идея установить в автомобиль две коробки передач долго блуждала в умах многих беспокойных россиян, пока один из них не отважился воплотить ее в жизнь.

Мастера проекта «Гараж 54» установили в старенький «жигуленок» две коробки передач, соединив их хвостовиками. В результате получился автомобиль с невероятными характеристиками, ведь у него появились четыре повышающие передачи.

Проверять такой неординарный автомобиль нужно исключительно на льду. Из-за плохого сцепления шин с поверхностью и низкого коэффициента трения у испытателя удалось раскрутить колеса до невероятных оборотов. Чего тут говорить, если даже задних скоростей у автомобиля вышло не одна, а четыре. Словом, такой эксперимент нужно видеть, что мы вам и предлагаем сделать прямо сейчас.

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Фото, видео: YouTube