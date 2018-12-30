10 самых интересных автомобилей для аренды на праздники

Пока во время праздников пустуют дороги, можно прокатиться по ним на самых необычных автомобилях, предлагаемых частными лицами в аренду.

Выбор автомобиля на праздники может зависеть от того, кем вы себя ощущаете: Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком или Оленем, в хорошем понимании этого слова. Оказывается, у нас есть богатый выбор автомобилей, которые можно арендовать на праздники, среди них мощные спорткары, технологичные электромобили, эффектные пикапы и даже целые дома на колесах.

Все эти автомобили уникальны и предлагаются в аренду не компаниями, имеющими достаточно скучные автопарки, а частными лицами, такими же, как мы, автолюбителями. Специалисты арендного агрегатора Rent-a-Ride пробежались по своей базе объявлений и выбрали 10 самых необычных автомобилей, которые могут сделать предстоящие праздники незабываемыми. Скучно точно не будет, особенно если как-то вплести эти машины в свою праздничную игру. Посмотрите на них — уверены, что вас обязательно осенит парой-тройкой прекрасных идей.

Для езды по снегу тоже можно подобрать подходящий автомобиль среди существующих вездеходов.

В прокат можно взять все что угодно. Ряд компаний предлагает арендовать невероятно быстрые и дорогие автомобили мира.

Фото: Lexus, Rent-a-Ride