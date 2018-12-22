15 самых крутых вездеходов для езды по снегу

Тем, кто обожает зимнюю природу и активные виды отдыха, посвящается подборка самых крутых внедорожников и вездеходов.

По глубокому снегу должен двигаться любой вездеход. Иначе это не вездеход, а машина с ограниченными возможностями.

В нашей галерее мы собрали самые необычные и крутые на наш взгляд машины, для которых нет преград. Какие-то из них выпускают серийно, какие-то существуют в единичных экземплярах или в виде концептов. Но тем они и интересны.

Все подробности — в галерее ниже.

  • 15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ мы собрали тут.
  • Топ-10 супервнедорожников УАЗов Хантер и Патриот смотрите в этой фотогалерее.
  • Самые необычные инкассаторские автомобили — тут.
  • Подборка наикрутейших вездеходов со всего мира — по этой ссылке.
  • О конструкциях вездеходов можно почитать здесь.
  • Каждый автолюбитель может значительно увеличить проходимость своего транспортного средства, подобрав подходящий комплект цепей противоскольжения или смонтировав на колесо нужное количество браслетов. Хорошо, когда в багажнике есть эффективные средства для вызволения из сугробов!

Фото: фирмы-производители
15 самых крутых вездеходов для езды по снегу
Фото: Онлайн-редакция
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