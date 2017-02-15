10 самых быстрых и дорогих авто мира, которые можно взять напрокат

Во сколько путешественникам может обойтись аренда самых быстрых и дорогих в мире автомобилей? Для составления рейтинга изучили предложения прокатных компаний в ста популярных туристических городах мира и отобрали самые «быстрые» варианты.

Самой быстрой и доступной для аренды машиной, согласно рейтингу сервиса путешествий OneTwoTrip, оказалась Lamborghini Aventador мощностью 700 лошадиных сил, которая разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. В этом исследовании учитывались мощность и время разгона до сотни. Lamborghini Aventador стоимостью от 17 млн рублей можно арендовать в Абу-Даби за 185 000 рублей в сутки. На втором месте Ferrari 488 Spider (670 л.с, разгон до 100 км/ч за 3 секунды), его можно взять напрокат в Милане за 191 000 руб. в сутки. Porsche 911 Turbo, которому до 100 км/ч требуется всего 3 секунды и чья мощность составляет 540 лошадиных сил, доступен в Мюнхене за 169 000 рублей. Приобрести его можно минимум за 12 млн рублей.

По дороговизне первое место в рейтинге занимает Ferrari F12 Berlinetta мощностью 740 л.с, разгон до 100 км/ч у этого спорткара — 3,1 секунды. Стоит такой автомобиль от 20 млн рублей, а аренда в сутки обойдется в 165 000 рублей. Что же касается самой высокой цены проката, то тут на первом месте Lamborghini Huracan Spyder (610 л.с, разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды), хотя продается такой автомобиль чуть дешевле — 19 млн рублей. Но арендовать его удастся лишь за 218 000 рублей в сутки.

Всем, кто берет в аренду дорогие авто, следует помнить, что компания-прокатчик заморозит на кредитной карте клиента большую сумму в качестве депозита, а также что может и отказать в аренде водителям возрастом младше 30 лет. Предоплата для подтверждения брони в случае с люксовыми машинами может составить до 100% суточной стоимости проката. Для аренды дорогого автомобиля необходимо иметь международное водительское удостоверение, кредитную карту на имя водителя и подтверждение бронирования.





Модель автомобиля Город аренды Цена проката в сутки, руб. Стоимость авто, руб. Лошад. силы Разгон до 100 км/ч, сек.

1 Lamborghini Aventador Абу-Даби, ОАЭ 185 тыс. от 17 млн 700 2,9

2 Ferrari 488 Spider Милан, Италия 191 тыс. от 17 млн 670 3

3 Porsche 911 Turbo Мюнхен, Германия 169 тыс. от 12 млн 540 3

4 Ferrari F12 Berlinetta Мюнхен, Германия 165 тыс. от 20 млн 740 3,1

5 Lamborghini Huracan Spyder Венеция, Италия 218 тыс. от 19 млн 610 3,2

6 Audi R8 V10 plus Coupe Женева, Швейцария 104 тыс. от 11 млн 610 3,3

















7 Ferrari 458 Italia Дубай, ОАЭ 80 935 от 11 млн 570 3,4

8 Ferrari California Доха, Катар 61 666 от 14 млн 560 3,6

9 Mercedes SLS AMG Roadster Рим, Италия 157 тыс. от 12 млн 571 3,8

10 Aston Martin DB11 Цюрих, Швейцария 149 500 от 16 млн 608 3,9

Фото: depositphotos.com