10 самых быстрых и дорогих авто мира, которые можно взять напрокат

Самой быстрой и доступной для аренды машиной, согласно рейтингу сервиса путешествий OneTwoTrip, оказалась Lamborghini Aventador мощностью 700 лошадиных сил, которая разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. В этом исследовании учитывались мощность и время разгона до сотни. Lamborghini Aventador стоимостью от 17 млн рублей можно арендовать в Абу-Даби за 185 000 рублей в сутки. На втором месте Ferrari 488 Spider (670 л.с, разгон до 100 км/ч за 3 секунды), его можно взять напрокат в Милане за 191 000 руб. в сутки. Porsche 911 Turbo, которому до 100 км/ч требуется всего 3 секунды и чья мощность составляет 540 лошадиных сил, доступен в Мюнхене за 169 000 рублей. Приобрести его можно минимум за 12 млн рублей.
По дороговизне первое место в рейтинге занимает Ferrari F12 Berlinetta мощностью 740 л.с, разгон до 100 км/ч у этого спорткара — 3,1 секунды. Стоит такой автомобиль от 20 млн рублей, а аренда в сутки обойдется в 165 000 рублей. Что же касается самой высокой цены проката, то тут на первом месте Lamborghini Huracan Spyder (610 л.с, разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды), хотя продается такой автомобиль чуть дешевле — 19 млн рублей. Но арендовать его удастся лишь за 218 000 рублей в сутки.
Всем, кто берет в аренду дорогие авто, следует помнить, что компания-прокатчик заморозит на кредитной карте клиента большую сумму в качестве депозита, а также что может и отказать в аренде водителям возрастом младше 30 лет. Предоплата для подтверждения брони в случае с люксовыми машинами может составить до 100% суточной стоимости проката. Для аренды дорогого автомобиля необходимо иметь международное водительское удостоверение, кредитную карту на имя водителя и подтверждение бронирования.
|
|
Модель автомобиля
|
Город аренды
|
Цена проката в сутки, руб.
|
Стоимость авто, руб.
|
Лошад. силы
|
Разгон до 100 км/ч, сек.
|
1
|
Lamborghini Aventador
|
Абу-Даби, ОАЭ
|
185 тыс.
|
от 17 млн
|
700
|
2,9
|
2
|
Ferrari 488 Spider
|
Милан, Италия
|
191 тыс.
|
от 17 млн
|
670
|
3
|
3
|
Porsche 911 Turbo
|
Мюнхен, Германия
|
169 тыс.
|
от 12 млн
|
540
|
3
|
4
|
Ferrari F12 Berlinetta
|
Мюнхен, Германия
|
165 тыс.
|
от 20 млн
|
740
|
3,1
|
5
|
Lamborghini Huracan Spyder
|
Венеция, Италия
|
218 тыс.
|
от 19 млн
|
610
|
3,2
|
6
|
Audi R8 V10 plus Coupe
|
Женева, Швейцария
|
104 тыс.
|
от 11 млн
|
610
|
3,3
|
7
|
Ferrari 458 Italia
|
Дубай, ОАЭ
|
80 935
|
от 11 млн
|
570
|
3,4
|
8
|
Ferrari California
|
Доха, Катар
|
61 666
|
от 14 млн
|
560
|
3,6
|
9
|
Mercedes SLS AMG Roadster
|
Рим, Италия
|
157 тыс.
|
от 12 млн
|
571
|
3,8
|
10
|
Aston Martin DB11
|
Цюрих, Швейцария
|
149 500
|
от 16 млн
|
608
|
3,9
- В октябре аналитическое агентство Focus2move составило список самых популярных автомобилей мира. Возглавила его Toyota Corolla.
- Топ городов мира с самым удобным общественным транспортом возглавила Ницца, Москва не вошла даже в первую десятку.
- В России при выборе люксового автомобиля покупатели предпочитают Bentley.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии