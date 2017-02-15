10 самых быстрых и дорогих авто мира, которые можно взять напрокат

Во сколько путешественникам может обойтись аренда самых быстрых и дорогих в мире автомобилей? Для составления рейтинга изучили предложения прокатных компаний в ста популярных туристических городах мира и отобрали самые «быстрые» варианты.

Самой быстрой и доступной для аренды машиной, согласно рейтингу сервиса путешествий OneTwoTrip, оказалась Lamborghini Aventador мощностью 700 лошадиных сил, которая разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. В этом исследовании учитывались мощность и время разгона до сотни. Lamborghini Aventador стоимостью от 17 млн рублей можно арендовать в Абу-Даби за 185 000 рублей в сутки. На втором месте Ferrari 488 Spider (670 л.с, разгон до 100 км/ч за 3 секунды), его можно взять напрокат в Милане за 191 000 руб. в сутки. Porsche 911 Turbo, которому до 100 км/ч требуется всего 3 секунды и чья мощность составляет 540 лошадиных сил, доступен в Мюнхене за 169 000 рублей. Приобрести его можно минимум за 12 млн рублей.

По дороговизне первое место в рейтинге занимает Ferrari F12 Berlinetta мощностью 740 л.с, разгон до 100 км/ч у этого спорткара — 3,1 секунды. Стоит такой автомобиль от 20 млн рублей, а аренда в сутки обойдется в 165 000 рублей. Что же касается самой высокой цены проката, то тут на первом месте Lamborghini Huracan Spyder (610 л.с, разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды), хотя продается такой автомобиль чуть дешевле — 19 млн рублей. Но арендовать его удастся лишь за 218 000 рублей в сутки.

Всем, кто берет в аренду дорогие авто, следует помнить, что компания-прокатчик заморозит на кредитной карте клиента большую сумму в качестве депозита, а также что может и отказать в аренде водителям возрастом младше 30 лет. Предоплата для подтверждения брони в случае с люксовыми машинами может составить до 100% суточной стоимости проката. Для аренды дорогого автомобиля необходимо иметь международное водительское удостоверение, кредитную карту на имя водителя и подтверждение бронирования.

Модель автомобиля

Город аренды

Цена проката в сутки, руб.

Стоимость авто, руб.

Лошад. силы

Разгон до 100 км/ч, сек.

1

Lamborghini Aventador

Абу-Даби, ОАЭ

185 тыс.

от 17 млн

700

2,9

2

Ferrari 488 Spider

Милан, Италия

191 тыс.

от 17 млн

670

3

3

Porsche 911 Turbo

Мюнхен, Германия

169 тыс.

от 12  млн

540

3

4

Ferrari F12 Berlinetta

Мюнхен, Германия

165 тыс.

от 20 млн

740

3,1

5

Lamborghini Huracan Spyder

Венеция, Италия

218 тыс.

от 19 млн

610

3,2

6

Audi R8 V10 plus Coupe

Женева, Швейцария

104 тыс.

от 11 млн

610

3,3









7

Ferrari 458 Italia

Дубай, ОАЭ

80 935

от 11 млн

570

3,4

8

Ferrari California

Доха, Катар

61 666

от 14 млн

560

3,6

9

Mercedes SLS AMG Roadster

Рим, Италия

157 тыс.

от 12 млн

571

3,8

10

Aston Martin DB11

Цюрих, Швейцария

149 500

от 16  млн

608

3,9

Фото: depositphotos.com

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