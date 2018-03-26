Богачи предпочитают Bentley. Рейтинг люксовых автомобилей России

На 1 января 2018 года в России насчитывается 11,2 тыс. автомобилей класса люкс. Более половины рынка принадлежит всего двум маркам.

Притом что весь парк легковых машин России составляет 42,4 млн единиц, доля автомобилей сегмента Luxury незначительна — это менее 0,03%. На марку Bentley приходится третья часть всех зарегистрированных в стране люксовых машин, это 3,8 тыс. экземпляров, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Около 2,5 тыс. штук — это автомобили Mercedes-Maybach, второе место в рейтинге и доля около 22%.

По 10% от общего количества люксовых машин у Maserati (1,3 тыс. шт.) и Rolls-Royce (1,1 тыс. шт.).

Менее тысячи зарегистрировано автомобилей Ferrari (727 шт.), Aston Martin (422 шт.) и Lamborghini (268 шт.). Незначительные доли у марок Buick, MG, Lotus, Bugatti, их показатели также составляют менее тысячи единиц.

Свыше половины (55%) всех люксовых автомобилей в России ездят по Москве (6,2 тыс. шт.). В тройку лидеров здесь также попадают Санкт-Петербург (1037 шт.) и Подмосковье (1027 шт.). Из нестоличных регионов больше всего автомобилей класса Luxury в Краснодарском крае (335 шт.), Свердловской (150 шт.) и Ростовской (142 шт.) областях.

В Самарской области числится 110 люксовых автомобилей, в Ставропольском крае — 105 шт., в Татарстане — 101 шт.

Будущие автомобили проекта «Кортеж» планируется экспортировать в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, прежде всего в Объединенные Арабские Эмираты.

Люксовые автомобили чаще всего и самые просторные. Предлагаем рейтинг «За рулем» самых вместительных автомобилей.



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