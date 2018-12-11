Жигули с двумя рулями. Автоблогеры все-таки сделали это!

YouTube-канал «Гараж 54» не устает удивлять подписчиков. Очередная безумная разработка — ВАЗ-2101 с двумя рабочими рулями.

Знаете же, как порой не терпится пассажиру переднего сиденья поучаствовать в процессе управления автомобилем, особенно если сам заядлый автолюбитель? А что, если поставить на автомобиль два руля, так, чтобы слева можно было управлять левым колесом, а справа — правым? Подумали новосибирские блогеры и сделали такой автомобиль, внедрив второй руль в древнюю «копейку». Установили дополнительный рулевой редуктор (взяли с Волги), колонку и еще один руль.

А для чистоты эксперимента попробовали погонять на таком автомобили по полигону. Основная проблема заключалась в том, чтобы оба пилота синхронно крутили рулем, редукторы-то разные, волговский руль приходилось крутить быстрее.

Наблюдать за испытаниями интересно, не так-то все это и просто, как казалось, управлять такой машиной еще нужно ухитриться. Но в целом эксперимент удался, впрочем, выводы делайте сами.

Видео: YouTube