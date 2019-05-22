Lada Granta Cross: началось производство

Внедорожную версию универсала готовят к продажам, которые начнутся летом 2019 года.

Lada Granta
Lada Granta

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АВТОВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross — универсала повышенной проходимости, сообщает пресс-служба предприятия.

Новинку отличает самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет — 198 мм. Защитит автомобиль от бездорожья обвес из прочного пластика. Кроме того, у универсала 15-дюймовые двухцветные литые диски оригинального дизайна.

Интерьер автомобиля также выполнен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях.

В базовую комплектацию автомобиля входят климатическая система и рейлинги на крыше. При разработке Lada Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы, что позволяет преодолевать сугробы и колеи и безопасно парковаться у высоких бордюров.

О комплектациях и ценах пока молчок, известно лишь, что их будет несколько, как и конфигураций силового агрегата.

Модель станет пятой в новом семействе Lada Granta, продажи которого стартовали осенью прошлого года. Дизайн автомобиля выполнен в «ИКС — стилистике», стали более удобными сиденья и органы управления автомобилем, улучшены аэродинамика кузова и управляемость, повышена разгонная динамика.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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