Lada Granta Cross: началось производство

Внедорожную версию универсала готовят к продажам, которые начнутся летом 2019 года.

АВТОВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross — универсала повышенной проходимости, сообщает пресс-служба предприятия.

Новинку отличает самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет — 198 мм. Защитит автомобиль от бездорожья обвес из прочного пластика. Кроме того, у универсала 15-дюймовые двухцветные литые диски оригинального дизайна.

Интерьер автомобиля также выполнен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях.

В базовую комплектацию автомобиля входят климатическая система и рейлинги на крыше. При разработке Lada Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы, что позволяет преодолевать сугробы и колеи и безопасно парковаться у высоких бордюров.

О комплектациях и ценах пока молчок, известно лишь, что их будет несколько, как и конфигураций силового агрегата.

Модель станет пятой в новом семействе Lada Granta, продажи которого стартовали осенью прошлого года. Дизайн автомобиля выполнен в «ИКС — стилистике», стали более удобными сиденья и органы управления автомобилем, улучшены аэродинамика кузова и управляемость, повышена разгонная динамика.

Между тем, продажи обновленной Гранты выросли почти вдвое. Всего в апреле было продано 12 652 автомобилей бюджетного семейства, что почти вдвое больше, чем в апреле 2018 года.

Дизайн новой Лады 4x4 также будет выполнен в X-стилистике.



Фото: АВТОВАЗ