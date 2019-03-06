Продажи Лады упали впервые за 2,5 года. Вся надежда на господдержку!

Февральские итоги для российского автогиганта неутешительны. Вся надежда — на госпрограммы.

Российский автомобильный бренд отвоевывал утерянную долю на рынке несколько лет подряд, наращивая продажи. Помогла этому Lada Vesta, которая появилась на рынке очень вовремя и сумела оторвать свой кусок пирога у бюджетных иномарок.

По итогам прошлого года доля Лады на российском рынке превысила 20%. Продажи выросли и в январе, тут помог вывод в прошлом августе на рынок рестайлинговой Лады Гранты. Но, похоже, хорошие времена для российского автогиганта заканчиваются.

В феврале 2019-го на российском рынке продано 27 011 Лад, это на 1,4% меньше, чем годом ранее. И это первое падение продаж компании с середины 2016 года. За два месяца текущего года было продано 48 542 машины, что примерно соответствует прошлогодним результатам.

По словам исполнительного вице-президента АВТОВАЗа Яна Птачека, в феврале авторынок не показал активного роста, но заводу удалось поддержать продажи Лады в первые два месяца. Правда, настроения у Птачека пессимистичные, ибо верит он в меры господдержки.

«Мы верим в то, что меры господдержки авторынка, которые запущены с 1 марта, помогут сохранить тренд роста объемов продаж автомобилей в России. Программы „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“ ранее уже доказали свою эффективность и могут быть суммированы со специальными предложениями Lada по системе трейд-ин», — заключает Ян Птачек.

Правда, по собственной оценке компании, по итогам февраля ей все же удается удерживать долю рынка, превышающую 20%.

В феврале лучше всего продавалась Lada Granta — 10 574 проданных автомобиля, что в полтора раза больше, чем годом ранее. На втором месте Лада Веста с результатом 7960 автомобилей, ее продажи упали на 5,8%. Год назад Веста была бестселлером АВТОВАЗа: она занимала второе место в рейтинге продаж.

Полные итоги продаж за февраль пока не опубликованы, но те компании, которые успели отчитаться, заявили о росте продаж. У кого-то он мизерный, у кого-то гигантский в процентом отношении. Но о падении продаж пока заявил только АВТОВАЗ.

С топ-10 самых популярных новых моделей в январе этого года можно ознакомиться здесь.

АВТОВАЗ готовит обновление Лады Весты. Первые подробности в этом материале «За рулем».

Фото: АВТОВАЗ