Lada XRAY и 4x4 не подорожают. Подорожают другие

Как разводят покупателей: дубликат ПТС

Покупка машины, как ни странно, все еще сопряжена с некоторым риском. И даже не очень важно, обращаетесь ли вы к частникам или идете прямиком в автосалон. Нечистые на руку продавцы не дремлют и постоянно совершенствуют методы изъятия денег у населения. Вместе с юристом мы рассмотрели различные спорные ситуации и выяснили, когда стоит ввязываться в сделку, а когда лучше этого не делать.