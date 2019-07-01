Lada XRAY и 4x4 не подорожают. Подорожают другие — журнал За рулем

Lada XRAY и 4x4 не подорожают. Подорожают другие

Намеченное на сегодня увеличение стоимости автомобилей Lada коснется лишь трех популярных моделей, но покупателям обещают экономию — благодаря льготным кредитам.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Сегодня должна быть скорректирована стоимость автомобилей Lada, чтобы компенсировать инфляцию. Стало известно, что подорожание коснется трех моделей бренда.

АВТОВАЗ намерен оставить прайс-листы Lada XRAY и 4x4 неизменными, пишут «Ведомости». Таким образом, дороже станут пользующиеся особой популярностью модели Vesta, Granta и Largus. Ожидается, что Vesta и Granta, в зависимости от комплектации, подорожают на 0,8–1,1%, а Largus — на 0,2–1,5%. Пока же на сайте автопроизводителя цены остаются прежними.


Тем временем АВТОВАЗ официально объявил о возобновлении программ льготного кредитования на автомобили своего производства, кроме двухтопливных версий: с сегодняшнего дня они участвуют в возобновленных государственных программах льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Производитель обещает не только экономию в размере 10% стоимости автомобиля, но и гибкие условия выбора размера первоначального взноса, а также срока кредитования, который может достигать трех лет.

Фото: Lada

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