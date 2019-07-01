Lada XRAY и 4x4 не подорожают. Подорожают другие

Сегодня должна быть скорректирована стоимость автомобилей Lada, чтобы компенсировать инфляцию. Стало известно, что подорожание коснется трех моделей бренда.
АВТОВАЗ намерен оставить прайс-листы Lada XRAY и 4x4 неизменными, пишут «Ведомости». Таким образом, дороже станут пользующиеся особой популярностью модели Vesta, Granta и Largus. Ожидается, что Vesta и Granta, в зависимости от комплектации, подорожают на 0,8–1,1%, а Largus — на 0,2–1,5%. Пока же на сайте автопроизводителя цены остаются прежними.
Тем временем АВТОВАЗ официально объявил о возобновлении программ льготного кредитования на автомобили своего производства, кроме двухтопливных версий: с сегодняшнего дня они участвуют в возобновленных государственных программах льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Производитель обещает не только экономию в размере 10% стоимости автомобиля, но и гибкие условия выбора размера первоначального взноса, а также срока кредитования, который может достигать трех лет.
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Фото: Lada
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