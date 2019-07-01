На рынок вышла модель с непробиваемой подвеской и поумневшим роботом.

Неужели кросс-версия Гранты так сильно отличается от остального семейства, что потребовался почти год на ее внедрение? Внятного ответа от представителей АВТОВАЗа я так и не услышал, лишь расплывчатое «требовалось время на подготовку производства». Может, именно потому, что Гранта Cross стала поздним ребенком в семье, она столь долгожданная?

Лада Гранта Cross

Приятная особа

Материалы по теме Новая Гранта: чем она реально лучше старой?

Икс-фейс, прописавшийся на Гранте, вызвал много споров. Кому-то нравится, другие уверены, что нынешнее лицо испортило машину. Да, Калина Cross смотрелась неплохо, но и Гранта Cross не промах — особенно в новом золотистом цвете. Словно рыжая девчонка с веснушками и лучезарной улыбкой. Такой типаж не отнесешь к модельным красавицам, но они манят простотой и открытостью.

Бывший калиновский интерьер почти не изменился. Лишь комбинация приборов прошла реконструкцию. Сиденья заиграли новой обивкой, но, плюхнувшись в кресло, я удивился: всё по-прежнему! Набивка мягкая, боковых валиков нет, сидишь высоко. А рулевая колонка регулируется только по углу наклона.

Кросс-версию отличает оранжевый декор, который можно заменить серым. Посадка всё та же — высокая, но вполне удобная. Обивка сидений обросла новым «икс-рисунком» в рыжем колере. Форма не изменилась: набивка мягкая, боковая поддержка номинальная.

Приборная панель тоже окрасилась в оранжевый цвет. Красиво. Но что толку, если в солнечную погоду стекло бликует?

Обзорность, как и прежде, фантастическая, в этом Гранта Cross сравнима с «первыми» Жигулями, на которых и наружные зеркалá не особо-то требовались. Новый ключ с выкидным жалом — маленькая, но такая приятная мелочь! Его не стыдно достать из кармана.

Под капотом — известные 1,6‑литровые моторы о восьми и шестнадцати клапанах. На что способна Кали... простите, Гранта с 87‑сильным мотором и механической коробкой, мы прекрасно знаем. Куда интереснее 106‑сильный двигатель, в пару к которому отряжена не только механика, но и робот АМТ с очередной обновленной прошивкой.

Прекрасно помню, как работали первые роботизированные коробки… Теперь — прорыв, не иначе. Переключения уже не длятся целую вечность, нет грандиозных запаздываний при переходе вниз. Да еще и «спортивный» режим появился.

Простенький климат-контроль доступен уже в базовой комплектации.

Обновленная прошивка робота АМТ пошла на пользу — переключения стали гораздо адекватнее.

Материалы по теме Lada Granta Cross — названы цены и комплектации

Конечно, роботизированная Гранта — самая медленная во всей линейке. Но прогресс налицо. И если с современными автоматами и вариаторами этому роботу тягаться нереально, то с 4-ступенчатым автоматом Renault — вполне! А с учетом цены (доплата меньше 30 тысяч рублей) нынешняя АМТ — идеальный вариант для двухпедального бюджетника.

Проехал на 106‑сильном Кроссе с механической коробкой — и все мои хвалебные эпитеты в адрес робота вмиг потускнели. С механикой Гранта намного резвее! Непринужденно отрывается от машины с АМТ. Да и от многих других тоже. Это же почти 100 «лошадей» на тонну: Лада выезжает из одиннадцати секунд в разгоне до 100 км/ч. За 600 тысяч не найти машину шустрее.

Русская душа

Багажник вмещает 355 литров — это заводские данные. По нашим замерам, объем близок к 300 литрам. Для четырехметрового универсала — неплохо.

Еще активнее от преследователей Гранта Cross уходит на разбитой дороге. Помнится, Калина Cross была жестче обычных версий — завышение подвески даром не прошло. Но с нынешней машиной всё иначе: ей не только поменяли пружины, но и амортизаторы перекалибровали.

Гранта Cross задорно летит по самым убитым дорогам. Такое впечатление, что энергоемкость ограничена лишь запасом прочности сплава колесных дисков. И, в отличие от Логана, на руль почти не приходят ни толчки, ни удары.

Конечно, устаревшая «восьмерочная» подвеска с отдельными продольными и поперечными рычагами да рейка с длиннющими тягами дают о себе знать: жесткости спереди нет, реакции замедленны. Гранта рановато срывается с дуги и любит скользить наружу — но всё это ожидаемо и предсказуемо.

Как только я выложил фото с Грантой у себя в инстаграме, полетели комментарии: кто, мол, ее купит за такие деньги? А и правда — что можно сегодня купить за 600 тысяч, которые просят за среднюю машину в исполнении Comfort, с большим клиренсом и непробиваемой на наших дорогах подвеской? Да практически ничего! Разве что пустой Ларгус.

Лада Гранта Cross

Удачный автомобиль за вменяемые деньги Планка «вменяемости» неумолимо движется вверх

Лада Гранта Cross 1.6 (8-кл.) 1.6 (16-кл.) 1.6 (16-кл.) АМТ Длина / ширина / высота / база 4148 / 1700 / 1560 / 2476 мм Объем багажника (VDA) 355 / 670 л Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1596 см³; 64 кВт/87 л.с. при 5100 об/мин; 140 Н·м при 3800 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,2 с 10,8 с 12,7 с Максимальная скорость 166 км/ч 178 км/ч 178 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л Расход топлива: смешанный цикл 6,8 л / 100 км 6,5 л/100 км 6,5 л/100 км Трансмиссия передний привод; М5 передний привод; М5 передний привод; Р5









Фото: АВТОВАЗ