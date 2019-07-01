Лада Гранта в версии Cross — тест-драйв — журнал За рулем

Лада Гранта Cross — первый тест-драйв

На рынок вышла модель с непробиваемой подвеской и поумневшим роботом.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Неужели кросс-версия Гранты так сильно отличается от остального семейства, что потребовался почти год на ее внедрение? Внятного ответа от представителей АВТОВАЗа я так и не услышал, лишь расплывчатое «требовалось время на подготовку производства». Может, именно потому, что Гранта Cross стала поздним ребенком в семье, она столь долгожданная?

Лада Гранта Cross
Лада Гранта Cross

Приятная особа

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Икс-фейс, прописавшийся на Гранте, вызвал много споров. Кому-то нравится, другие уверены, что нынешнее лицо испортило машину. Да, Калина Cross смотрелась неплохо, но и Гранта Cross не промах — особенно в новом золотистом цвете. Словно рыжая девчонка с веснушками и лучезарной улыбкой. Такой типаж не отнесешь к модельным красавицам, но они манят простотой и открытостью.

Бывший калиновский интерьер почти не изменился. Лишь комбинация приборов прошла реконструкцию. Сиденья заиграли новой обивкой, но, плюхнувшись в кресло, я удивился: всё по-прежнему! Набивка мягкая, боковых валиков нет, сидишь высоко. А рулевая колонка регулируется только по углу наклона.

Кросс-версию отличает оранжевый декор, который можно заменить серым. Посадка всё та же — высокая, но вполне удобная. Обивка сидений обросла новым «икс-рисунком» в рыжем колере. Форма не изменилась: набивка мягкая, боковая поддержка номинальная.
Кросс-версию отличает оранжевый декор, который можно заменить серым. Посадка всё та же — высокая, но вполне удобная. Обивка сидений обросла новым «икс-рисунком» в рыжем колере. Форма не изменилась: набивка мягкая, боковая поддержка номинальная.

Приборная панель тоже окрасилась в оранжевый цвет. Красиво. Но что толку, если в солнечную погоду стекло бликует?
Приборная панель тоже окрасилась в оранжевый цвет. Красиво. Но что толку, если в солнечную погоду стекло бликует?

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Обзорность, как и прежде, фантастическая, в этом Гранта Cross сравнима с «первыми» Жигулями, на которых и наружные зеркалá не особо-то требовались. Новый ключ с выкидным жалом — маленькая, но такая приятная мелочь! Его не стыдно достать из кармана.

Под капотом — известные 1,6‑литровые моторы о восьми и шестнадцати клапанах. На что способна Кали... простите, Гранта с 87‑сильным мотором и механической коробкой, мы прекрасно знаем. Куда интереснее 106‑сильный двигатель, в пару к которому отряжена не только механика, но и робот АМТ с очередной обновленной прошивкой.

Прекрасно помню, как работали первые роботизированные коробки… Теперь — прорыв, не иначе. Переключения уже не длятся целую вечность, нет грандиозных запаздываний при переходе вниз. Да еще и «спортивный» режим появился.

Простенький климат-контроль доступен уже в базовой комплектации.
Простенький климат-контроль доступен уже в базовой комплектации.

Обновленная прошивка робота АМТ пошла на пользу — переключения стали гораздо адекватнее.
Обновленная прошивка робота АМТ пошла на пользу — переключения стали гораздо адекватнее.

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Конечно, роботизированная Гранта — самая медленная во всей линейке. Но прогресс налицо. И если с современными автоматами и вариаторами этому роботу тягаться нереально, то с 4-ступенчатым автоматом Renault — вполне! А с учетом цены (доплата меньше 30 тысяч рублей) нынешняя АМТ — идеальный вариант для двухпедального бюджетника.

Проехал на 106‑сильном Кроссе с механической коробкой — и все мои хвалебные эпитеты в адрес робота вмиг потускнели. С механикой Гранта намного резвее! Непринужденно отрывается от машины с АМТ. Да и от многих других тоже. Это же почти 100 «лошадей» на тонну: Лада выезжает из одиннадцати секунд в разгоне до 100 км/ч. За 600 тысяч не найти машину шустрее.

Русская душа

Багажник вмещает 355 литров — это заводские данные. По нашим замерам, объем близок к 300 литрам. Для четырехметрового универсала — неплохо.
Багажник вмещает 355 литров — это заводские данные. По нашим замерам, объем близок к 300 литрам. Для четырехметрового универсала — неплохо.

Еще активнее от преследователей Гранта Cross уходит на разбитой дороге. Помнится, Калина Cross была жестче обычных версий — завышение подвески даром не прошло. Но с нынешней машиной всё иначе: ей не только поменяли пружины, но и амортизаторы перекалибровали.

Гранта Cross задорно летит по самым убитым дорогам. Такое впечатление, что энергоемкость ограничена лишь запасом прочности сплава колесных дисков. И, в отличие от Логана, на руль почти не приходят ни толчки, ни удары.

Конечно, устаревшая «восьмерочная» подвеска с отдельными продольными и поперечными рычагами да рейка с длиннющими тягами дают о себе знать: жесткости спереди нет, реакции замедленны. Гранта рановато срывается с дуги и любит скользить наружу — но всё это ожидаемо и предсказуемо.

Как только я выложил фото с Грантой у себя в инстаграме, полетели комментарии: кто, мол, ее купит за такие деньги? А и правда — что можно сегодня купить за 600 тысяч, которые просят за среднюю машину в исполнении Comfort, с большим клиренсом и непробиваемой на наших дорогах подвеской? Да практически ничего! Разве что пустой Ларгус.

Лада Гранта Cross
Лада Гранта Cross

Удачный автомобиль за вменяемые деньги Планка «вменяемости» неумолимо движется вверх

Лада Гранта Cross

1.6 (8-кл.)

1.6 (16-кл.)

1.6 (16-кл.) АМТ

Длина / ширина / высота / база

4148 / 1700 / 1560 / 2476 мм

Объем багажника (VDA)

355 / 670 л

Двигатель

бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1596 см³; 64 кВт/87 л.с. при 5100 об/мин; 140 Н·м при 3800 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

12,2 с

10,8 с

12,7 с

Максимальная скорость

166 км/ч

178 км/ч

178 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: смешанный цикл

6,8 л / 100 км

6,5 л/100 км

6,5 л/100 км

Трансмиссия

передний привод; М5

передний привод; М5

передний привод; Р5


Лада Гранта Cross — первый тест-драйв


Фото: АВТОВАЗ

Лада Гранта Cross — первый тест-драйв
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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очередной высер, ни на что путнее не способны- грустно((

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