Лада Гранта Cross

Неужели кросс-версия Гранты так сильно отличается от остального семейства, что потребовался почти год на ее внедрение? Внятного ответа от представителей АВТОВАЗа я так и не услышал, лишь расплывчатое «требовалось время на подготовку производства». Может, именно потому, что Гранта Cross стала поздним ребенком в семье, она столь долгожданная?
Приятная особа
Икс-фейс, прописавшийся на Гранте, вызвал много споров. Кому-то нравится, другие уверены, что нынешнее лицо испортило машину. Да, Калина Cross смотрелась неплохо, но и Гранта Cross не промах — особенно в новом золотистом цвете. Словно рыжая девчонка с веснушками и лучезарной улыбкой. Такой типаж не отнесешь к модельным красавицам, но они манят простотой и открытостью.
Бывший калиновский интерьер почти не изменился. Лишь комбинация приборов прошла реконструкцию. Сиденья заиграли новой обивкой, но, плюхнувшись в кресло, я удивился: всё по-прежнему! Набивка мягкая, боковых валиков нет, сидишь высоко. А рулевая колонка регулируется только по углу наклона.
Обзорность, как и прежде, фантастическая, в этом Гранта Cross сравнима с «первыми» Жигулями, на которых и наружные зеркалá не особо-то требовались. Новый ключ с выкидным жалом — маленькая, но такая приятная мелочь! Его не стыдно достать из кармана.
Под капотом — известные 1,6‑литровые моторы о восьми и шестнадцати клапанах. На что способна Кали... простите, Гранта с 87‑сильным мотором и механической коробкой, мы прекрасно знаем. Куда интереснее 106‑сильный двигатель, в пару к которому отряжена не только механика, но и робот АМТ с очередной обновленной прошивкой.
Прекрасно помню, как работали первые роботизированные коробки… Теперь — прорыв, не иначе. Переключения уже не длятся целую вечность, нет грандиозных запаздываний при переходе вниз. Да еще и «спортивный» режим появился.
Конечно, роботизированная Гранта — самая медленная во всей линейке. Но прогресс налицо. И если с современными автоматами и вариаторами этому роботу тягаться нереально, то с 4-ступенчатым автоматом Renault — вполне! А с учетом цены (доплата меньше 30 тысяч рублей) нынешняя АМТ — идеальный вариант для двухпедального бюджетника.
Проехал на 106‑сильном Кроссе с механической коробкой — и все мои хвалебные эпитеты в адрес робота вмиг потускнели. С механикой Гранта намного резвее! Непринужденно отрывается от машины с АМТ. Да и от многих других тоже. Это же почти 100 «лошадей» на тонну: Лада выезжает из одиннадцати секунд в разгоне до 100 км/ч. За 600 тысяч не найти машину шустрее.
Русская душа
Еще активнее от преследователей Гранта Cross уходит на разбитой дороге. Помнится, Калина Cross была жестче обычных версий — завышение подвески даром не прошло. Но с нынешней машиной всё иначе: ей не только поменяли пружины, но и амортизаторы перекалибровали.
Гранта Cross задорно летит по самым убитым дорогам. Такое впечатление, что энергоемкость ограничена лишь запасом прочности сплава колесных дисков. И, в отличие от Логана, на руль почти не приходят ни толчки, ни удары.
Конечно, устаревшая «восьмерочная» подвеска с отдельными продольными и поперечными рычагами да рейка с длиннющими тягами дают о себе знать: жесткости спереди нет, реакции замедленны. Гранта рановато срывается с дуги и любит скользить наружу — но всё это ожидаемо и предсказуемо.
Как только я выложил фото с Грантой у себя в инстаграме, полетели комментарии: кто, мол, ее купит за такие деньги? А и правда — что можно сегодня купить за 600 тысяч, которые просят за среднюю машину в исполнении Comfort, с большим клиренсом и непробиваемой на наших дорогах подвеской? Да практически ничего! Разве что пустой Ларгус.
|Удачный автомобиль за вменяемые деньги
|Планка «вменяемости» неумолимо движется вверх
|
Лада Гранта Cross
|
1.6 (8-кл.)
|
1.6 (16-кл.)
|
1.6 (16-кл.) АМТ
|
Длина / ширина / высота / база
|
4148 / 1700 / 1560 / 2476 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
355 / 670 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1596 см³; 64 кВт/87 л.с. при 5100 об/мин; 140 Н·м при 3800 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,2 с
|
10,8 с
|
12,7 с
|
Максимальная скорость
|
166 км/ч
|
178 км/ч
|
178 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
6,8 л / 100 км
|
6,5 л/100 км
|
6,5 л/100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; М5
|
передний привод; М5
|
передний привод; Р5
Фото: АВТОВАЗ
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