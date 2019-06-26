В жизни каждого автомобилиста было несколько «первых» автомобилей. Тот, на котором вы тронулись с места и проехали километр с инструктором. Или тот, в котором дал посидеть отец, когда вам было пять лет. Или ваш собственный — о выборе этого автомобиля и поговорим.

На последние или с запасом?

Цена всегда оказывается решающей при любой покупке. Автомобиль тем более не исключение. Приобретая первую машину, нужно исходить из размеров кошелька, но ни в коем случае не брать такую, когда денег хватит впритык. Помните, что автомобиль (тем более, если он новый) нужно застраховать по каско, необходимо оформить полис ОСАГО, а также потратиться на обязательные мелочи, такие как аптечка, огнетушитель, буксирный трос. Если вы покупаете автомобиль в канун зимнего сезона, подумайте о зимней «обувке».

Именно количество денег в вашем кармане определяет класс и степень новизны предстоящей покупки, мощность двигателя и вид трансмиссии будущего автомобиля. А рекомендации друзей и родителей — это уже аргументы второго уровня.

Опыт автора: В советское время все было наоборот. Надо было сначала найти или, как говорили в то время, достать автомобиль, а потом уже искать деньги. Мне посчастливилось достать новый Запорожец, на который пришлось занимать денег у родных и знакомых. Понятия о кредите, а уж тем более кредите на автомобиль, тогда не существовало.

Новый или с пробегом?

В этом вопросе мнения разделяются. В пользу нового, но недорогого (чтобы не жалко было курочить) говорит то, что новичку не придется вкладываться в устранение неисправностей подержанного друга. Плюс заводская гарантия, которую дают производители, как правило, на три года или 100 000 км пробега. То есть снимаются многие технические вопросы.

Минусы в том, что новый автомобиль сильно теряет в цене, а с учетом того, что новичку не избежать мелких аварий, царапин, касаний, контактов колесных дисков с бордюрным камнем, то цена падает еще быстрее.

В пользу подержанного автомобиля главным аргументом выступает тот, что его можно будет продать, не особо потеряв в цене. Соответственно, набивать шишки, впитывая водительские навыки, будет себе дешевле.

Оптимальной среди подержанных, видимо, стоит считать машину возрастом 2–3 года. На такой автомобиль еще нередко распространяется заводская гарантия, а стоить он будет дешевле нового.

Немного статистики. Согласно опросу, проведенному одной из крупнейших интернет-площадок по продаже автомобилей, 60% машин, которые были первыми у владельца, покупались на вторичном рынке.

Опыт автора: Мне посчастливилось стать владельцем нового, самого дешевого в СССР автомобиля. Именно он заставил меня овладеть профессией автослесаря и по совместительству маляра, электрика и моториста.

Безопасный или подешевле?

Новичку, который чувствует себя не очень уверенно за рулем, нужен безопасный автомобиль, чтобы промахи в управлении не обернулись трагедией. Поэтому мысли купить машину подешевле должны соотноситься с тем, насколько она будет безопасной. Была такая машина Ока, недорогая, но, с точки зрения прочности кузова, — смертельный снаряд. Как показали независимые краш-тесты, при столкновении на скорости 60 км/ч шансов выжить было немного.

Слабыми кузовами грешат сегодня некоторые китайские бренды, сверхкомпактные автомобили типа Ravon R2. Автомобили в возрасте при ненадлежащем уходе ржавеют и теряют прочность. При выборе подержанных нужен экспертный совет, а еще лучше — техническая экспертиза.

Также хорошо бы, чтобы на защиту начинающего автомобилиста встали и современные системы активной безопасности, хотя бы ABS и ESP.

Опыт автора: Понятия «безопасный автомобиль» в мою автомобильную молодость не существовало. На машинах не было ни ABS, ни ESP, даже ремни безопасности отсутствовали, не говоря уже о подушках, зонах поглощения ударов и прочем. Хорошо, что сейчас иначе.

Российский или иномарка?

Немного статистики. По данным того же опроса интернет-площадки по продаже автотранспорта, первым автомобилем у 70% респондентов был отечественный, и в половине случаев это была Lada.

Автомобили АВТОВАЗа на фоне иномарок, в том числе и собранных в России, отличает более демократичная цена, владельцев привлекают доступность запчастей и отменная ремонтопригодность — 300 официальных дилерских центров разбросаны от Калининграда до Владивостока, специалистов по Ладам можно найти в любом городе. Вазовские модели заметно подтянулись в техническом отношении, у них появились автоматические коробки передач, что бывает очень важно для начинающих водителей — можно сконцентрироваться на дорожной обстановке. Машины обладают неплохими ездовыми качествами, на приемлемом уровне безопасность и комфорт.

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При выборе же иномарки российской сборки вы получите удачное сочетание высокой технологичности иностранного автомобиля и приемлемой цены за счет снижения налоговой нагрузки на продукцию, собранную в РФ.

Импортируемые из-за рубежа новые иномарки в качестве первого автомобиля, который, по российской поговорке, может быть как «первый блин — комом», позволит себе далеко не каждый. Поэтому, если вам нужна настоящая иномарка, стоит говорить о машинах с пробегом возрастом три-пять лет.

Подавляющее большинство журналистов и экспертов «За рулем» начинало с отечественных автомобилей. В основном новых и подержанных задне- или переднеприводных ВАЗов. У кого-то первым автомобилем оказался видавший виды Москвич-408. Но это, скорее, из любви к искусству.

Опыт автора: Я был поклонником отечественной техники, ремонтопригодной, довольно надежной и неприхотливой. Вынужденно. Иномарок не было в принципе.

Белый или черный?

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Как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но стоит знать, что наиболее безопасный цвет — белый. Белый автомобиль лучше видно не только в сумерках: человеческое зрение воспринимает его четче в движении. Поэтому при равных скоростях кажется, что белый автомобиль едет быстрее.

В ДТП чаще всего попадают машины черного, коричневого и зеленого цветов. Автомобили красного, желтого и белого цветов становятся участниками столкновений гораздо реже.

Опыт автора: Моя первая машина была белого цвета. Цвет, как правило, определялся наличием товара на стоянке автомагазина. У простых граждан фактически выбора не было.

Теперь вы знаете, что стоит помнить при выборе первого автомобиля. Удачи при покупке!

Фото: depositphotos.com, IMDB, ИТАР-ТАСС