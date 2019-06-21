Lada XRAY не нужна покупателям, потому что…

На АВТОВАЗе нашли объяснение тому, почему продажи Lada XRAY и XRAY Cross сокращаются, несмотря на популярность кроссоверов.

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Продажи Lada XRAY и XRAY Cross падают третий месяц подряд, что говорит о потере интереса покупателей к модели. При этом другие автомобили Lada продаются с каждым месяцем все лучше, благодаря, в том числе, программам господдержки.

Машины АВТОВАЗа недороги и достаточно современны, чем и обуславливается их популярность. Тем сложнее понять падение продаж Lada XRAY и XRAY Cross. Так, в апреле этого года спрос на модель упал на 47%, а в мае — еще на 19%. В итоге за последний месяц весны было реализовано всего 2427 машин. Стоит отметить, что 40% продаж приходится на внедорожную версию автомобиля — XRAY Cross.

На предприятии связывают эту тенденцию с отсутствием должной рекламы, так как, согласно стратегии, в данный момент активно продвигаются другие модели бренда.

«У каждого производителя своя стратегия продвижения той или иной модели на рынке. Lada с начала 2019 года делала акценты на другие семейства автомобилей, которые позволили марке, в сочетании с поддержкой государственных программ стимулирования российского рынка, укрепить позиции в рейтинге продаж. Тем не менее Lada XRAY остается важным продуктом, поэтому компания старается диверсифицировать предложение и прикладывает усилия для продвижения модели», — приводит «Российская газета» ответ пресс-центра АВТОВАЗа на вопрос, почему падает спрос на XRAY.

Чтобы увеличить интерес покупателей к модели XRAY, АВТОВАЗ намерен в ближайшем будущем выпустить в продажу версии автомобиля с новой автоматической коробкой передач, а точнее — с вариатором Jatco. Напомним, что в данный момент XRAY оснащается либо механической коробкой, либо 5-ступенчатым роботом.

Другой новинкой АВТОВАЗа стала внедорожная версия Lada Granta Cross, тест-драйв которой вы найдете здесь.

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Фото: Lada