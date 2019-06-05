Lada Granta Cross — новый фаворит в Х-королевстве? — журнал За рулем

Lada Granta Cross — новый фаворит в Х-королевстве?

Помню, один из первых моих отчетов о Гранте назывался «Лада Гранта, блин». Но сейчас я гляжу на обновленную машину с совсем иным настроем.

Lada Granta
Lada Granta

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Благодаря обновлениям во внешнем облике от Стива Маттина Гранта заметно повзрослела. Теперь она почти как Веста. При этом дешевле аж на 280 000 рублей.

И кто тогда будет покупать Весту, если Гранта Кросс удалась?! С такими мыслями я сел расписывать достоинства и недостатки новинки.

Отчет о тесте и наше видео вседорожных приключений по этой ссылке

Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очередной высер, ни на что путнее не способны- грустно((

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