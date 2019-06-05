Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем» Для того чтобы приобрести двухпедальный кроссовер с трансмиссией 4х4, необязательно тратить состояние. Вполне можно уложиться и в 1,5 миллиона рублей. Мы отобрали для вас самые выгодные для покупки модели. Секретная кнопка на первых Жигулях: вы про нее помните? Первые Жигули совмещали как современные технологии, так и довольно архаичные решения. Например, у некоторых модификаций не было электрического насоса стеклоомывателя — его заменял… палец водителя. Старая-новая легенда Toyota: теперь с начинкой от BMW В пятом поколении Toyota Supra сохранила свои ключевые ценности, оставшись заднеприводным купе с рядной «шестеркой». Правда, корни мотора и платформы с чисто японских сменились на немецкие: Supra теперь «близнец» BMW Z4. Но легендарный дух остался нетронутым!