Причем ни где-нибудь, а в России! Автобус-вездеход Snowbus создала российская компания Volgabus, и предназначен он для эксплуатации в любых условиях — благодаря большим колесам и формуле 8x8. Впервые представят его на Петербургском международном экономическом форуме.
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В пятом поколении Toyota Supra сохранила свои ключевые ценности, оставшись заднеприводным купе с рядной «шестеркой». Правда, корни мотора и платформы с чисто японских сменились на немецкие: Supra теперь «близнец» BMW Z4. Но легендарный дух остался нетронутым!
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