Для Lada Vesta готовят электронную приборную панель

На серийных автомобилях Lada установлены аналоговые приборные панели, но сторонние производители пытаются заполнить этот пробел.

Как известно, вовсю идет разработка рестайлинговой Весты, и, возможно, в ней появится штатная электронная «приборка», а пока выпустить такую решила компания Car Modifications Group, о чем рассказал ее специалист в видеоанонсе.

По цене предполагается уложиться в 25 тысяч рублей. Правда, нельзя сказать, что это первый производитель, который задумал такое, что-то подобное уже выпускает Ferrum и просит за это чуть больше 30 тысяч. Но здесь не полностью электронная панель приборов, в ней аналоговые тахометр и спидометр, а цифровой только бортовой компьютер.

В случае же с продуктом от CMG пользователи соцсети справедливо отмечают, что пластиковая накладка с тремя колодцами выглядит не очень симпатично, и предлагают заменить ее на общий «ободок».

В любом случае хорошо, если на рынке будет некоторое разнообразие предложений, до тех пор, пока сам АВТОВАЗ не озаботится данной проблемой. Впрочем, это не может не отразиться на стоимости автомобиля.

Видео: YouTube