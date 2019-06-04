Для Lada Vesta готовят электронную приборную панель — журнал За рулем

Для Lada Vesta готовят электронную приборную панель

На серийных автомобилях Lada установлены аналоговые приборные панели, но сторонние производители пытаются заполнить этот пробел.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Как известно, вовсю идет разработка рестайлинговой Весты, и, возможно, в ней появится штатная электронная «приборка», а пока выпустить такую решила компания Car Modifications Group, о чем рассказал ее специалист в видеоанонсе.

По цене предполагается уложиться в 25 тысяч рублей. Правда, нельзя сказать, что это первый производитель, который задумал такое, что-то подобное уже выпускает Ferrum и просит за это чуть больше 30 тысяч. Но здесь не полностью электронная панель приборов, в ней аналоговые тахометр и спидометр, а цифровой только бортовой компьютер.

В случае же с продуктом от CMG пользователи соцсети справедливо отмечают, что пластиковая накладка с тремя колодцами выглядит не очень симпатично, и предлагают заменить ее на общий «ободок».

В любом случае хорошо, если на рынке будет некоторое разнообразие предложений, до тех пор, пока сам АВТОВАЗ не озаботится данной проблемой. Впрочем, это не может не отразиться на стоимости автомобиля.

Видео: YouTube

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Отзывы о LADA Vesta (24)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличная Машина. Уже 2 года и не разу не ломалась.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Приехали в город из соседнего поселка, и мы первые из поселка, кто купил Vesta. Все кто нас видел, или узнал о нашей покупки, завалили звонками и расспросами, что за машина, где мы ее взяли, можно ли прокатиться. И спрашивало очень много человек где мы купили ее. Удивлялись что поехали в город...

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