12 июня 2019 года стартуют продажи внедорожной версии универсала. Комплектаций ожидается три, попросят за автомобиль от 554 900 рублей.

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Lada Granta Cross является самым доступным автомобилем среди других Cross—версий бренда. Цены за базовую комплектацию Classic начинаются с отметки 554 900 рублей за автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач. Помимо климатической системы в оснащение модели входит атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя и аудиоподготовка.

В комплектации Comfort доступны три варианта компоновки двигателя и коробки передач. Автомобиль с мотором 1.6 мощностью 87 л.с. и МКП стоит от 577 900 рублей, версия со 106-сильным мотором и МКП обойдется в 592 900 рублей, а Lada Granta Cross с двигателем 106 л.с. и автоматизированной механикой стартует от 617 900 рублей.

В оснащение этой версии входит обогрев передних сидений, аудиосистема с 4 динамиками, две подушки безопасности, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.

Автомобиль в топовой комплектации Luxe можно приобрести от 618 900 рублей (двигатель 106 л.с. и механическая коробка передач) или от 643 900 рублей (двигатель 106 л.с., АМТ).

Эта комплектация дополнена противотуманными фарами, обогревом ветрового стекла, круиз-контролем с функцией ограничителя скорости, парктроником, датчиками дождя и света и задними электростеклоподъемниками.