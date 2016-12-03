Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4 — журнал За рулем

Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4

Машина получила новый двигатель и коробку передач, а также более богатый уровень оснащения.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Chery > Tiggo 4

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Новый китайский кроссовер: цена — чуть ниже 1 миллиона

Компания Chery объявила о старте продаж самой дорогой версии кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Автомобиль получил новый двигатель и роботизированную коробку. Стоимость кроссовера без учета скидок составляет 1 189 900 рублей.

В максимальной комплектации Cosmo автомобиль оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., работающим на 92-м бензине, который идет в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

От кроссовера с 2-литровым 122-сильным мотором и вариатором в версии Techno топовая комплектация Cosmo отличается наличием боковых передних подушек безопасности, шторок безопасности, электрического, а не гидравлического усилителя руля, электрического стояночного тормоза с функцией AutoHold, а также воздуховодов для пассажиров второго ряда и обновленной центральной консоли.


В остальном автомобиль оснащен теми же системами, что и в комплектации Techno, среди которых электростеклоподъемники всех боковых окон, система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя с кнопки, камера заднего вида, круиз-контроль и многие другие.

  • Узнать подробнее о других версиях нового Chery Tiggo 4 можно здесь.

Фото: Chery

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