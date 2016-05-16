Новый Chery Tiggo 4 поступил в продажу за 900 тыс. рублей

Новый кроссовер стоимостью от 899 900 до 1 099 900 рублей конкурирует с Hyundai Creta и Renault Kaptur.

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Официальные дилеры Chery начали продажи нового переднеприводного кроссовера Tiggo 4, который предлагается в комплектациях Start, Comfort и Techno. Автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с. и двумя коробками передач на выбор — 5-ступенчатой механикой или вариатором.

Длина новинки составляет 4318 мм, ширина — 1831 мм, а его высота равна 1662 мм. Chery Tiggo 4 имеет дорожный просвет 190 мм, а его колесная база достигает 2610 мм. При своих скромных габаритах автомобиль имеет достаточно вместительный багажник, объем которого от 340 до 1100 литров.

В минимальной комплектации Start кроссовер оснащен 17-дюймовыми дисками, иммобилайзером, задними парктрониками, обогревом передних сидений и зеркал, электростеклоподъемниками, датчиком давления воздуха в шинах, системами АБС и курсовой устойчивости с функцией контроля тормозного усилия в поворотах, а также системами помощи при экстренном торможении, помощи при старте в гору и при спуске с горы, антипробуксовочной системой и системой снижения вероятности опрокидывания. Кроме того, автомобиль имеет датчик света и систему дистанционного открытия двери багажника. Стоимость такого Chery Tiggo 4 — 899 900 рублей.

В более богатой комплектации Comfort кроссовер оснащается также камерой заднего вида, круиз-контролем, обогревом лобового стекла и форсунок омывателя, системой выбора режимов движения Eco/Sport, многофункциональным рулем, мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном и двумя USB-разъемами. Такой Chery Tiggo 4 можно купить за 1 029 900 рублей.

Самый дорогой вариант кроссовера — в комплектации Techno — имеет 18-дюймовые диски, обогрев руля, передних и задних сидений, «умный» ключ-браслет, систему распознавания жестов, 7-дюймовый экран панели приборов, систему бесключевого доступа и запуск мотора с кнопки, кожаный салон, а также электрорегулировки сиденья водителя. Стоит эта версия кроссовера 1 099 900 рублей.

В этом году в продаже в России появится новый большой кроссовер Chery Tiggo 8.

Фото, видео: Chery