В казино не любят новичков — им везет. А мы в «За рулем» любим приглашать поработать экспертами читателей — они всегда видят привычное под неожиданным углом. В новом китайском кроссовере FAW Besturn X40 они разглядели и сильные, и не такие сильные стороны.
В казино не любят новичков — им везет. А мы в «За рулем» любим приглашать поработать экспертами читателей — они всегда видят привычное под неожиданным углом. В новом китайском кроссовере FAW Besturn X40 они разглядели и сильные, и не такие сильные стороны.
Машина разгоняется очень уверено и позволяет свободно держаться в потоке. Тормоза подхватывают быстро. На неровной дороге автомобиль сильно не трясет, стыки на мостах он проходит мягко: я даже не почувствовал разницы между брусчаткой и асфальтом. Так что ощущения, что едешь на «погремушке», не возникает. Хотя, конечно, бывают и более мягкие подвески.

В повороты автомобиль входит без особых кренов, при этом руль не пустой, но и не тяжелый: баланс мне нравится.

По размеру FAW Besturn X40 сопоставим с Hyundai Creta и по ощущениям от вождения тоже близок, хотя объем двигателя здесь меньше.

Очень нравятся большие зеркала! В такие «лопухи» хорошо всё видно. Правда, передние стойки довольно широкие и могут закрывать машину или пешехода — это особенность, к которой надо привыкнуть. Благодаря высокой посадке хорошо виден капот: можно без проблем парковаться. К интерьеру вопросов не имею, все органы управления для меня на привычных местах. В общем, сел и поехал.

Перед тест-драйвом были опасения относительно размеров машины: думал, что она будет меньше и теснее. Но они не оправдались: здесь весьма вольготно и в ширину, и в высоту, и по длине. Возможно, коротковата подушка сиденья, но определить это точно можно только в длительной поездке, а за сорок минут езды негативных ощущений не получил.

Разительных отличий от «корейцев» я не наблюдаю. Раньше, говорят, «китайцы» были хуже, но сейчас разницы не видно.

35 лет, инженер сервисного центра
МНЕ ВСЁ ВИДНО
Владимир Никитин


Посадка для меня очень высокая. Мой рост 177 см, я опустил сиденье до конца вниз и всё равно сижу непривычно высоко. Очень не хватает регулировки руля по вылету. Хотелось бы вытянуть его на пару сантиметров на себя.

Сиденья мягкие и удобные, валики боковой поддержки держат отлично. Хорошо всё видно через стёкла и боковые зеркала.

Пластик везде жесткий, но фактура приятная. В дверях — мягкие вставки из экокожи.

Площадки под мобильник, увы, не вижу. Примостить его негде, кроме как в одном из центральных подстаканников. Еще один минус — отсутствие индикации температурного режима.

Очень хорош шестиступенчатый автомат Aisin: при резком нажатии на педаль газа он честно скидывает две, а то и три передачи вниз. Переключается плавно и незаметно, вовремя подтыкая нужные передачи. Тандем мотора и коробки в городе отрабатывает весьма достойно.

Автомобиль выглядит гармонично и современно. Собран и окрашен аккуратно, зазоры ровные, нигде ничто не отходит и не топорщится. Выделиться в потоке на таком не получится, но зато через несколько лет дизайн не будет выглядеть устаревшим.

34 года, менеджер по продажам,
и 33 года, руководитель HR-службы
МНОГО СВОБОДНОГО МЕСТА
АЛЕКСЕЙ И КСЕНИЯ ШВАЙКОВЫ
АЛЕКСЕЙ
Я оценивала как пассажир, и мои впечатления исключительно положительные. Нравится цветовое решение интерьера: светлый верх и темный низ — это идеальное сочетание цветов. Дизайн передней панели не слишком вычурный, при этом всё хорошо видно даже с заднего сиденья. Кстати, сзади очень много свободного места. Много света и пространства: и за счет люка, и из-за больших стекол.
КСЕНИЯ
Автомобиль с первых же минут удивляет уровнем комфорта! Очень удобное и мягкое кресло. Пространства для ног водителя имеется с избытком, при этом за водителем может разместиться довольно-таки крупный пассажир. Ну и конечно, основное пре­имущество кроссовера заключается в том, что сидишь высоко. Не то что на моей нынешней «пузотерке».

Мне нравится тонкий руль, большие зеркала, но главное — люк! Летом в Москве — какая же красота! Загорать даже можно.

Автомобиль едет бодро, несмотря на небольшой объем двигателя. Подвеска мягкая — «лежачие полицейские», кочки проглатывает «только в путь».

Нравится необычная панель приборов в стиле хай-тек, с белым ободком. Удобно, что вся информация выводится на экранчик: передача, пробег, расход топлива — классно! Приятно удивил большой сенсорный дисплей, расположенный на центральной консоли на оптимальной высоте. Это вообще для меня неожиданность, что китайская машина обзавелась признаками премиальных марок.

Вопреки ожиданиям, FAW Besturn X40 оказался не «девчачьей» или «пенсионерской» машиной, а вполне бодрым средством передвижения, которое подойдет многим.

38 лет, аналитик автоматизированных систем
ПРИЗНАКИ ПРЕМИАЛЬНЫХ МАРОК
Дмитрий Крисс
Первые впечатления: радует хорошая отделка салона, удобный руль. Конечно, часть отделочных элементов — из недорогой пластмассы, но, думаю, это болезни роста.
Немного не хватает мощности двигателя. Был момент, когда мне понадобилось вклиниться перед автомобилем, но двигатель не успел раскрутиться… Впрыгнуть не удалось.

В машине очень просторно. Не знаю насчет пяти взрослых, но четверым здесь будет комфортно. Шумоизоляция неплохая, однако когда ускоряешься, то двигатель все-таки слышно.

Дизайн экстерьера и интерьера — в русле общих тенденций. Я бы не сказала, что он передовой или экстраординарный. Это хороший, рабочий вариант на каждый день. Существует стереотип, что китайские автомобили — это большие «погремушки». Я не ждала ничего выдающегося, а в итоге оказалась приятно удивлена!

45 лет, маркетолог
ХОРОШИЙ ВАРИАНТ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Татьяна Левина
Цена: от 949 тысяч рублей
(с учетом спецпредложений – от 809 тысяч).
Что есть у этого автомобиля такого привлекательного для нашего покупателя?
ЦЕНА РЕШАЕТ
Разумеется, цена — около миллиона в базовой комплектации. При том что автомобиль оснащен всем необходимым для кроссовера, включая электронные системы помощи водителю. А гарантия на модель составляет пять лет или
100 000 км.

Дизайн. FAW Besturn X40 выглядит не просто не хуже одноклассников, но даже поинтереснее многих.

Удобный салон. У машины приятный руль, отличные передние кресла и просторный задний ряд благодаря величине колесной базы в 2600 мм.

Автомобиль неплохо управляется. У него собранная подвеска, чуткие тормоза и четкая настройка рулевого с электроусилителем. Трудно даже поверить, что в основе машины заслуженная платформа PQ32: спереди — McPherson, сзади — торсионная балка. Видно, что китайцы над ней основательно поработали. В Китае автомобиль продается с бензиновым атмосферником 1.6, развивающим 114 л.с. В России этот же мотор числится уже 108‑сильным. Для поездок по городу мощности достаточно. Тем более что двигатель оказывается довольно экономичным даже в сочетании с шестиступенчатым ­автоматом Aisin, а заправляться можно 92‑м бензином.
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эксперт «За рулем»
Илья Пименов
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