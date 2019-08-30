Машина разгоняется очень уверено и позволяет свободно держаться в потоке. Тормоза подхватывают быстро. На неровной дороге автомобиль сильно не трясет, стыки на мостах он проходит мягко: я даже не почувствовал разницы между брусчаткой и асфальтом. Так что ощущения, что едешь на «погремушке», не возникает. Хотя, конечно, бывают и более мягкие подвески.



В повороты автомобиль входит без особых кренов, при этом руль не пустой, но и не тяжелый: баланс мне нравится.



По размеру FAW Besturn X40 сопоставим с Hyundai Creta и по ощущениям от вождения тоже близок, хотя объем двигателя здесь меньше.



Очень нравятся большие зеркала! В такие «лопухи» хорошо всё видно. Правда, передние стойки довольно широкие и могут закрывать машину или пешехода — это особенность, к которой надо привыкнуть. Благодаря высокой посадке хорошо виден капот: можно без проблем парковаться. К интерьеру вопросов не имею, все органы управления для меня на привычных местах. В общем, сел и поехал.



Перед тест-драйвом были опасения относительно размеров машины: думал, что она будет меньше и теснее. Но они не оправдались: здесь весьма вольготно и в ширину, и в высоту, и по длине. Возможно, коротковата подушка сиденья, но определить это точно можно только в длительной поездке, а за сорок минут езды негативных ощущений не получил.



Разительных отличий от «корейцев» я не наблюдаю. Раньше, говорят, «китайцы» были хуже, но сейчас разницы не видно.



