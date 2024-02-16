Простой Atlas или навороченный Coolray – какой Geely лучше (учли всё)

Эксперт «За рулем» выяснил, какой кроссовер за 2,8 миллиона выгоднее и ресурснее

За те же деньги

Вы пришли в салон Geely, нацеливаясь на машину за 2,7-2,9 млн рублей. За эти деньги (а точнее – за 2 млн 705 тысяч рублей) сегодня можно взять топ-версию Flagship дорестайлингового Кулрея (их еще полно на складах). Обновленная версия будет существенно дороже, поэтому оставим ее за рамками статьи.

За такие деньги машина будет оснащена светодиодными фарами, комбинированной обивкой ткань/экокожа, шестью подушками безопасности, панорамной крышей, амбиентной подсветкой салона, однозонным климат-контролем, электроприводами водительского кресла, медиасистемой с 10-дюймовым сенсорным экраном, видеорегистратором, системой кругового обзора, круиз-контролем, автоматически складывающимися боковыми зеркалами, а также обогревами передних и задних сидений, руля и ветрового стекла в зоне покоя дворников.

У Geely Coolray яркая и при этом гармоничная внешность. Atlas выглядит более сдержанно. При этом он почти на 200 мм длиннее и 90 мм шире Кулрея.

В базовой комплектации Comfort за Atlas Pro просят 2 млн 764 тыс. рублей. В комплектацию входят галогеновые фары, обивка салона экокожей, четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 12-дюймовым экраном, камера заднего вида, обогревы передних и задних сидений, руля и ветрового стекла в зоне покоя дворников. Как видите, оснащение не сильно беднее, чем у топового Кулрея.

Но я бы советовал доплатить за более дорогую комплектацию Luxury. За невеликие (по сравнению с ценой автомобиля) 120 тысяч рублей вы получите светодиодные фары, шесть подушек безопасности, электроприводы водительского кресла, центральный задний подлокотник, систему кругового обзора, автоматически складывающиеся боковые зеркала, функцию бесключевого доступа и восемь динамиков аудиосистемы вместо шести. За такие деньги – щедрый набор.

У Кулрея – привычный для современных «китайцев» дизайн салона. Яркие контрастные вставки добавляют изюминки. Массивным туннелем с многочисленными кнопками, а также рукоятками-распорками интерьер Атласа напоминает Porsche Cayenne прошлого поколения.

С рулеткой наперевес

Если важен в машине простор, выбор однозначно в пользу Атласа. Выше потолок, больше запас по ширине. Если на втором ряду в Кулрее втроем усесться будет проблематично, то в Атласе можно расположиться не подавая сигнала SOS.

С рестайлингом у задних пассажиров Кулрея в коленях появились дефлекторы-воздуховоды. Но подоконники как были, так и остались жесткими. Места в Атласе много, однако особо не расслабишься – очень уж жесткая набивка у сидений. Спинка регулируется по углу наклона – предусмотрено два положения. Подоконники – мягкие.

Что касается багажника, то там наблюдается точно такой же расклад. По заводским данным, в Coolray можно разместить 330 л (264 л – по замерам «За рулем»). Под шторкой старшего собрата места побольше: 378 л (344 л). К тому же у него более широкий проем – габаритную поклажу грузить проще. Так что хозяйственным людям Atlas Pro понравится больше.

Багажник у Кулрея по сравнению с атласовским маленький. Во всех версиях, кроме базовой, есть розетка на 12 В. В доступных Атласах розетки нет – они появляются только у дорогущих гибридных модификаций.

Внимание – мотор!

Оба кроссовера снабжены одним и тем же трехцилиндровым турбомотором 1.5 отдачей 150 л.с. Расход топлива схожий: плюс-минус 9,5 л/100 км.

А вот динамика разная. Компактный и легкий Coolray на ходу бойкий и задорный. До сотни он выстреливает за достойные 8,4 с. Atlas Pro хоть и не воспринимается тихоходом, не так расторопен: чтобы набрать 100 км/ч, ему требуется 11 с.

Такая разброс в показателях обусловлен не только разницей в массе. Coolray снабжен 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями – такая трансмиссия отлично подходит для активной езды.

Базовому же Атласу полагается 6-ступенчатый классический автомат. Он не так споро тасует передачи, зато меньше суетится в пробках. И что намного важнее – лучше держит высокую нагрузку. Поэтому потенциально ресурс у силового агрегата Атласа выше.

Как едут?

Оба кроссовера – лидеры по управляемости в своих сегментах. Точные и моментальные отклики на руль, отменная устойчивость на дуге, завидная стабильность на прямых участках при движении на высоких скоростях. Заметно, что настраивать шасси Geely помогали спецы из английской фирмы Lotus (она уже несколько лет как принадлежит китайцам).

Однако повадками Coolray и Atlas Pro все же отличаются: первый гораздо острее. По ездовым манерам он скорее напоминает легковые хэтчбеки, нежели кроссоверы. Зато у Атласа лучше ездовой комфорт: выше плавность хода, меньше вибраций и внешних шумов в салоне. После многочасовой поездки на нем устаешь гораздо меньше.

Расходы

Межсервисный пробег в обоих случаях составляет 10 000 км. Стоимость на ТО до поры до времени совпадает полностью, однако при ТО-9 и ТО-10 за обслуживание Кулрея придется выложить заметно больше: 36 753 и 63 405 рублей против, соответственно, 20 077 и 53 353 рублей.

Покупка второго комплекта колес на Coolray будет более затратной: они у него 18-дюймовые. Тогда как у базового Атласа 17-дюймовая обувка (у версии Luxury тоже 18 дюймов).

Транспортный налог одинаковый. Для Москвы он составляет 5250 рублей. Стоимость ОСАГО (Кбм = 1) в обоих случаях – от 9623 рублей.

Итог

При внимательном рассмотрении оказалось, что топ-версия Кулрея при схожей цене оснащена немногим лучше базового Атласа (и на уровне версии Luxury). В его активе – более шустрая динамика и острая управляемость.

В остальном преимущество за Atlas Pro – он просторнее, комфортнее, доступнее в содержании. А просадки в управляемости рядовой водитель может даже и не заметить. Поэтому Atlas Pro – выбор рационального человека.

Но и у Кулрея есть козырь. Если вам цена версии Flagship кажется завышенной, вы можете чуть отступить и взять модификации попроще: Comfort и Luxury предлагаются за 2 млн 345 тысяч и 2 млн 515 тысяч рублей соответственно. И вот тут Атласу крыть уже нечем.

За сколько реально продают «китайцев» (на примере Changan), читайте тут