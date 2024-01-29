За сколько реально продают «китайцев» – рейд по автосалонам Changan

«За рулем» устроил негласную проверку официальных дилеров Changan

Уже в топ-5

В прошлом году компания Changan в России показала удивительную результативность – практически каждый месяц она объявляла об очередной привезенной на наш рынок новинке.

Теперь в нашей стране у Чангана самый обширный модельный ряд. Что не замедлило сказаться на продажах. По итогам 2023 года покупателей нашло 47 765 автомобилей этой марки (по данным агентства Автостат) – это пятое место из всех марок.

Быстрыми темпами шло и развитие дилерской сети – автосалоны Changan стали встречаться очень часто. Но не поймали ли они «болезнь роста»? Чтобы выяснить это, мы отправились в рейд по дилерам.

По прайсу и со скидками

Сначала мы решили посетить ближайший к редакции автосалон на северо-востоке Москвы.

В шоу-руме представлено два десятка машин! Кроме меня – только одна покупательница.

Остановился у серого CS35 Plus в комплектации Tech, на котором висел ценник 2,4 млн – один в один РРЦ.

Менеджер подошел сразу. Расхвалив кроссовер, добавил, что как раз сегодня на склад поступило 25 машин. Поведал о прямой скидке от производителя в 100 тысяч рублей (акция в январе). За trade-in посулил сделать дисконт еще на 60 тысяч.

Автомобили внутри расставлены слишком плотно, к некоторым даже подойти проблематично.

Оформление кредита собьет цену на дополнительные 50 тысяч рублей. Если у вас есть вся сумма целиком, это даже выгодно: берете якобы недостающие 100 тысяч, а через месяц закрываете кредит. Единственное, придется оформить каско.

Безусловный фаворит продаж среди моделей Changan – компактный кроссовер CS35 Plus.

Спросил и про другие модели. Везде придерживаются РРЦ, недавний ажиотаж схлынул. Скидку готовы дать на всё – даже некогда дефицитный UNI-K продадут за 4,1-4,2 млн рублей вместо изначальных 4,5 млн.

Хорошо, когда на ценнике есть и раскладка по допооборудованию – сразу видно за что переплачиваешь.

Другой подход

У развязки Ярославского шоссе и МКАД находится крупный мультибрендовый салон, который торгует в том числе и Чанганами.

Вложиться в парк тестовых машин, но держать их в столь неприглядном виде – это очень странно.

Снаружи салон кажется огромным, однако шоу-рум невелик – там стоит всего семь машин. И что самое интересное – CS35 Plus тут не было. Сотрудник сказал, что в закромах найдется пара автомобилей, но выбора особо нет. Склонять к покупке даже не попытался.

Подхожу к UNI-K, смотрю на ценник – 4,9 млн рублей! Почему так дорого? Скрипт знакомый: антикор, коврики, сетка в бампере. Если есть предметный интерес, отдадут за 4,4 млн. Про прямую скидку менеджер не сказал. Как и про trade-in, и про кредитные бонусы.

Яблоко от яблони

На востоке столицы расположен крупный автосалон той же сети, где я не смог купить CS35 Plus.

В огромном шоу-руме представлены все модели: кроссоверы от большого CS95 до компактного CS35 Plus, полная линейка седанов. Среди Чанганов каким-то образом затесался кроссовер Москвич 3. Видимо, прощупывают спрос.

По словам продавцов, на Москвичи посетители салонов смотрят, но предметный интерес к ним возникает редко.

Как и в предыдущем автосалоне на МКАД, цены тут выше, чем РРЦ. CS35 Plus предлагают за 2,55 млн рублей, UNI-K – за 4,94 млн.

Я 10 минут ходил вокруг автомобилей, но ко мне не подошел ни один из менеджеров. Хотя больше в салоне не было ни одного посетителя!

Полный порядок

Дальше держим курс на северо-запад столицы, где располагается еще один крупный автосалон Changan. Тут больше всего народа: клиенты сервиса, покупатели, страховка – все отделы наводнены. Со мной поздоровались, но подойти обещали позже – как только освободится первый же сотрудник.

Машин в шоу-руме – полтора десятка. Везде стоят ценники. И они (фото подтверждает) копейка в копейку совпадают с РРЦ.

Пожалуйста, CS35 Plus в топ-версии за 2,4 млн рублей. Менеджер тут же объявляет о 100 тысячах скидки от производителя и дисконтах при кредите и trade-in.

Все точно, как на сайте. Но почему бы сразу на ценнике не указать на дополнительные скидки и бонусы?

У меня есть немного времени, поэтому решаюсь «сдать» свою машину и с доплатой купить новую. По легенде, в сделке будет участвовать Nissan Qashqai 2.0 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч км. Навскидку его оценили в 850-950 тысяч рублей. Итого с учетом еще и бонусов за trade-in (200 тысяч рублей) мне были готовы отдать CS35 Plus за 2,1 млн.

Своим деловым подходом этот салон мне понравился больше остальных. Проблема одна: маленькая парковка оказалась забита, так что пришлось оставить машину в двухстах метрах и идти пешком по обочине – тротуара здесь нет.

Все по струнке

Напоследок решил посетить дилерскую деревню в ближайшем Подмосковье, где недавно открылся салон Changan. Приехал за 15 минут до закрытия. В шоу-руме лишь пара менеджеров.

Среди дюжины машин нахожу интересующий меня CS35 Plus. Стоило к нему приблизиться, как тут же подошел сотрудник. Он пояснил, что указанная цена (2,45 млн рублей) превышает РРЦ только за счет допов.

Машину можно купить и без них. Пообещал немного подвинуться в цене. Умолчал только, что это подвинулся не он, а производитель. Когда я ему на это указал, не смутился, а предложил скинуть еще 30 тысяч. А если trade-in и кредит, будет еще выгоднее. Все, как обещает официальный сайт.

Общее впечатление

Компания Changan заметно прибавила за последний год. Рост продаж серьезный. Однако вызван он как дефицитом машин у многих марок (он наблюдался в первом полугодии), так и благодаря широкому модельному ряду Changan.

Сейчас ажиотажный спрос на рынке спал. Чтобы расти дальше, Чангану нужно плотнее взаимодействовать с дилерами. Научить их работать эффективнее, шире освещать заводские акции и прочие бонусные программы. И тогда продажи пойдут еще лучше.

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