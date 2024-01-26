Новый Changan CS95 удивил – как возможностями, так и ценой.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Changan
АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ ТЕСТ
Большой, красивый, мощный, комфортный, технологичный, с адекватной ценой – уместить всё это в один автомобиль сложно, но здесь – получилось. Сейчас докажем.
Дизайн
Этот без пяти сантиметров пятиметровый семиместный кроссовер получил модифицированные бамперы и новую светотехнику. Массивная решетка радиатора представлена в новом варианте оформления — с многогранными горизонтальными линиями, напоминающими кирпичную стену.

Также изменились дизайн и размер колесных дисков, появились зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет, черные рейлинги на крыше, рукоятки дверей с хромом, глянцевая черная окантовка боковых окон и сдвоенные «выхлопные патрубки».
Двигатель
У нового Changan CS95 модифицированный двигатель. Это тот же 2-литровый турбомотор, но с новой программой. Его мощность составляет уже 226 л. с. – на две «лошадки» больше.

Крутящий момент увеличился с 355 до 380 ньютон-метров, которые доступны в диапазоне 1900–3300 об/мин. Автомобиль стал мощнее и тяговитее, но при этом – экономичнее, благодаря новому восьмиступенчатому автомату вместо шестиступенчатого. Теперь кроссовер едет плавнее, и уложиться в 10 литров на сотню очень даже можно.
Салон
Место водителя очень удобное – рулевая колонка регулируется по наклону и вылету, а кресло – в 10 направлениях. Кресло переднего пассажира регулируется в пяти направлениях, и даже сиденья второго ряда могут сдвигаться и менять угол наклона спинки. Есть настройки наклона спинок и у кресел третьего ряда.

Прочие приятности – это глубокий центральный бардачок с охлаждением, органайзер в багажнике, панорамная крыша с люком и шторкой, трехзонный климат-контроль с потолочными и напольными воздуховодами, премиальная аудиосистема Pioneer и многое другое.
После открытия двери кресло водителя немного сдвигается назад, чтобы облегчить выход из автомобиля.
Системы помощи
Автомобиль очень технологичен, его оснастили всеми современными системами. Но вот что удивило и понравилось особенно.

Сочетание систем позволяет создать очень полезные функции. Например, система распознавания дорожных знаков и система автоматического торможения, работая вместе, замедляют автомобиль в зоне действия знаков ограничения скорости до разрешенной. Также можно выбрать функцию торможения только в зоне действия дорожных камер. Тут комментарии о полезности излишни.
На ходу
Подвеску нового Changan CS95 доработали и перенастроили – повадки автомобиля улучшились.

Руль одинаково приятен во всех режимах. Он легкий, но без намека на раздражающую невесомость. На трассе, при движении по прямой, курс корректировать не нужно – если приподнять руки над рулем, машина не будет уходить ни вправо, ни влево.

На расчищенной грейдером грунтовой дороге тяжелый Changan CS95 уверенно пробивает себе путь сквозь идущие под разными углами многочисленные колеи. Рулевое колесо при этом не пляшет в руках, а слегка успокаивающе подрагивает.

Одним из преимуществ Changan CS95 оказалась его короткая по меркам класса колесная база (2810 мм при средних 3000 мм). На простор в салоне она не повлияла, но при этом сделала автомобиль невероятно маневренным.
Полный привод
За полный привод отвечает система NexTrac от BorgWarner, которая при необходимости жестко блокирует межосевой дифференциал, что на кроссоверах встречается крайне редко.

Заблокировать его можно принудительно, а можно ехать только на переднем приводе.
Режимов движения четыре – «Эко» (мягкие разгоны, не позволяющие жечь топливо), «Спорт» (все лошади в галоп), «Снег» (чувствительная работа системы антибукса) и «Нормальный» (средние настройки между «Эко» и «Спортом») .

Полный привод дает больше уверенности. Например (проверено), на дороге с настолько укатанным снегом, что люди с трудом на ногах держатся, и с нешипованными шинами кроссовер идеально проходит «змейку» между конусами, установленными в 15 м друг от друга, – на скорости 50 км/ч.
Подвеска слаженно работает под кузовом, а не кузов болтается на рычагах. Габариты Changan CS95 чувствуются отлично, а умеренная колесная база делает его на удивление маневренным. Система 360 позволяет проезжать в сантиметре от препятствия.
Вне дорог
На легком бездорожье система NexTrac от BorgWarner оказалась такой же незаменимой. Широкие шины отлично цепляются за грунт, а масса автомобиля сминает всё под колесами, превращая в ровную поверхность.
Цена
Стоит Changan CS95 от 4 199 900 рублей без учета скидок или от 3 999 900 рублей со скидками.
А теперь переведите глаза на начало публикации — правда же, получилось всё важное для вас вместить в один автомобиль
А теперь переведите глаза на начало публикации — правда же, получилось всё важное для вас вместить в один автомобиль
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