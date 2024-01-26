За полный привод отвечает система NexTrac от BorgWarner, которая при необходимости жестко блокирует межосевой дифференциал, что на кроссоверах встречается крайне редко.



Заблокировать его можно принудительно, а можно ехать только на переднем приводе.

Режимов движения четыре – «Эко» (мягкие разгоны, не позволяющие жечь топливо), «Спорт» (все лошади в галоп), «Снег» (чувствительная работа системы антибукса) и «Нормальный» (средние настройки между «Эко» и «Спортом») .



Полный привод дает больше уверенности. Например (проверено), на дороге с настолько укатанным снегом, что люди с трудом на ногах держатся, и с нешипованными шинами кроссовер идеально проходит «змейку» между конусами, установленными в 15 м друг от друга, – на скорости 50 км/ч.