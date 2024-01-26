Подвеску нового Changan CS95
доработали и перенастроили – повадки автомобиля улучшились.
Руль одинаково приятен во всех режимах. Он легкий, но без намека на раздражающую невесомость. На трассе, при движении по прямой, курс корректировать не нужно – если приподнять руки над рулем, машина не будет уходить ни вправо, ни влево.
На расчищенной грейдером грунтовой дороге тяжелый Changan CS95
уверенно пробивает себе путь сквозь идущие под разными углами многочисленные колеи. Рулевое колесо при этом не пляшет в руках, а слегка успокаивающе подрагивает.
Одним из преимуществ Changan CS95
оказалась его короткая по меркам класса колесная база (2810 мм при средних 3000 мм). На простор в салоне она не повлияла, но при этом сделала автомобиль невероятно маневренным.